Baraj gölüne giren çocuk boğuldu ADANA - Adana'da, serinlemek için Seyhan Baraj Gölü'ne giren çocuk hayatını kaybetti.Alınan bilgiye göre, merkez Sarıçam ilçesindeki Mangal Park'a ailesiyle piknik yapmaya gelen Umuthan Er (15), serinlemek için park kıyısındaki baraj gölüne g