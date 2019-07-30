Baraj göletine giren genç boğuldu Kahramanmaraş'ta serinlemek için baraj göletine giren iki kardeşten biri boğuldu.Alınan bilgiye göre, merkez Onikişubat ilçesi Menzelet Barajı yakınında ailesiyle piknik yapan İsmail (20) ve kardeşi Ali Osman Pimik (10) serinlemek için gölete girdi. İ