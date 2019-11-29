Balon balığının "ilaç için" ihraç edileceği haberi balıkçıları sevindirdi

Antalya Bölgesi Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Cengiz Balta: - "Balon balığı zehirli olduğundan yenmediği ve satışı yasak olduğu için balıkçılarımız mağdur. Balon balıklarının ihraç edileceği haberini okuyan balıkçı arkadaşlarımız heyecanlandı

Balon balığının "ilaç için" ihraç edileceği haberi balıkçıları sevindirdi
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Isparta Düğün Salonları

ANTALYA - LEVENT KİŞİ - Akdeniz ve Ege sularında son yıllarda sıkça görülmeye başlanan ve balık türlerinin azalmasına yol açan balon balıklarının ilaç yapımı için ihraç edilmesine ilişkin çalışma yürütüldüğünün açıklanması balıkçıları heyecanlandırdı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin balon balığının ekonomik değere dönüştürülmesi için çalışmalar yapıldığını belirterek, "Balon balığı için Kanada'nın kanser ilacı yapımına dair talebi söz konusu, 5 bin tona kadar bir talep var. Balon balığı zehir saçmayacak, balon balığı ilaç olacak diyoruz." sözleri ile yaptığı açıklama, bu canlının sık görüldüğü yerlerden Antalya bölgesindeki balıkçıları umutlandırdı.

Antalya Bölgesi Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Cengiz Balta, son yıllarda Antalya Körfezi'nde sıkça görülmeye başlanan bu balığın özellikle dipte yaşayan balık türlerine zarar verdiğini söyledi.

Balıkçıların, balon balıklarının ekonomik değeri yüksek türlere ve ağlara zarar vermesi nedeniyle kendilerine sürekli dert yandığını aktaran Balta, "Balon balığı zehirli olduğundan yenmediği ve satışı yasak olduğu için balıkçılarımız mağdur. Balon balıklarının ihraç edileceği haberini okuyan balıkçı arkadaşlarımız heyecanlandı. Çünkü artık ağlarına takılan balon balıklarını öldürüp atmayacaklar." dedi.

Alımlar başladığında balıkçıların balon balıkları için özel sistemlerle avlanmaya çıkacaklarına değinen Balta, bu sayede balıkçılar için yeni bir ekmek kapısı açılmış olacağını dile getirdi.

Balta, sadece balon balığı avlamak için denize açılacak balıkçıların tahminlerine göre günde bin liraya yakın bir kazanç elde edebileceğini bildirdi.

- "Hızla çoğalıyorlar"

Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu ise Akdeniz ekosistemine Kızıldeniz yoluyla geçiş yapan balon balıklarının çoğaldığına dikkati çekti.

Bu türün tüm Akdeniz faunasını risk altına aldığına işaret eden Gökoğlu, "Balıkçı ağlarına, balıkçının ağlarında yakalanan balıklara, balıkçıların araç gereçlerine zarar vermeye başladılar. Akdeniz ekolojik sistemi için risk oluşturan türler. Şu anda Antalya Körfezi'nde tespit ettiğimiz yedi tür var. Bir tanesi çok büyük ve iri bir tür. Ancak yoğun olarak küçük tür bulunuyor." diye konuştu.

- "Diğer türleri risk altına sokuyor"

Balon balıklarının ekosistemdeki diğer türler üzerinde baskı kurduğunu vurgulayan Gökoğlu, şunları kaydetti:

"Balon balıkları, diğer türleri risk altına sokuyor. Bu balığın ekonomiye kazandırılması gerektiği düşüncesindeyiz. Ya toksininin ya da etinin ekonomiye kazandırılması gerekiyor. Balon balıklarının ihraç edilecek olması sevindirici bir haber. Eskiden yok etmeye çalışıyorduk. Eğer böyle bir olay gerçekleştirilirse, balıkçılar bundan kazanım sağlayacaktır, ülke ekonomisine katkısı olacaktır. Balıkçılar olsun, vatandaş olsun herkes eline olta alıp tutmak isteyecektir. Bu şekilde de azaltma yoluna gidilebilir."

Gökoğlu, balon balıklarından korkulmaması gerektiğini, herkesin gönül rahatlığıyla denize girebileceğini söyledi.

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