'Balkanlarda Türkiye olmadan uzun vadeli barış imkansız'

Kuzey Makedonya​​​​​​​​​​​​​​'da geniş hükümet koalisyonunun parçası olan AlternAtivA Partisi Genel Başkanı Gashi, "Balkanlar'da Türkiye olmadan uzun vadeli bir barış mümkün değil." dedi.

'Balkanlarda Türkiye olmadan uzun vadeli barış imkansız'
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Isparta Düğün Salonları

ÜSKÜP - AlternAtivA Partisi Genel Başkanı Afrim Gashi, AA muhabirine, Türkiye ile Balkan halkları arasındaki ilişkilerin yanı sıra Kuzey Makedonya'nın Avrupa-Atlantik süreci ile Kosova-Sırbistan diyalogu hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Beraberindeki heyetle geçen günlerde Türkiye'yi ziyaret ettiklerini hatırlatan Gashi, ziyarette oldukça verimli görüşmeler yaptıklarını söyledi.

Gashi, ziyaretin amacının Kuzey Makedonya'ya Türk yatırımcı çekmek olduğuna değinerek, ekonomik iş birliğinin yanı sıra iki ülke arasında kurumsal iş birliğini de geliştirmek istediklerini dile getirdi.

Son küresel eğilimlere bakıldığında dünyadaki savaşların artık piyasalar ve mali konular üzerinden verildiğine dikkati çeken Gashi, "Bazı ülkelerin Arnavutlar ile Türkler arasındaki iyi ilişkileri bozma eğilimlerini bu noktadan görmemiz gerektiğini düşünüyorum." diye konuştu.

Gashi, Arnavut ve Türklerin yaklaşık 500 yıllık ortak tarihi bulunduğunu, dolayısıyla 2 ülke arasındaki ilişkilerin de gayet iyi seyrettiğini belirterek, "Bu yüzden ilişkiler kesilirse Arnavutların farklı yöne, farklı kültür ve geleneğe yönlendirilebileceği düşünülüyor. Ancak her girişim hem başarısız hem de Arnavutların zararına olacaktır. Yıllarca ve asırlarca seyrinde devam eden bazı şeyler zorla empoze edilemezler." ifadelerini kullandı.

Siyasi aktörler olarak bu ilişkilerin güçlenmesi adına daha fazla yatırım yapmaları gerektiğini vurgulayan Gashi, üçüncü bir tarafın, bu diyaloğu bozmasına izin verilmemesi gerektiğini kaydetti.

Gashi, kuruldukları ilk dönemde Türkiye ile ilişkilerinin bazı çevrelerde rahatsızlık uyandırdığını ancak bu durumun sanılanın aksine kendilerine siyasi açıdan avantaj sağladığını belirtti.

En fazla Kuzey Makedonyalı Arnavut'un, Kosova veya Arnavutluk yerine Türkiye'de bulunduğunu aktaran Gashi, 2 millet arasındaki yakın ilişki kurulmasının doğal olduğunu aktardı.

"Kuzey Makedonya 'de facto' NATO üyesi"

Gashi, Kuzey Makedonya'nın komşusu Yunanistan ile çeyrek asırdır devam eden isim sorununu sonlandıran ve geçen haziranda imzalanan anlaşmayı "tarihi" olarak niteledi.

Ülkesinin NATO adaylık protokolünün onaylanması sürecinde olduğunu hatırlatan Gashi, bu sürecin sene sonuna kadar tamamlanacağını umduğunu söyledi.

Gashi, Türkiye'ye bu sürecin tamamlanması noktasında vermiş olduğu destekten dolayı teşekkür ederek, "Kuzey Makedonya 'de facto' NATO üyesi, şimdi de tüm NATO üyesi ülkelerden bu sürecin yasal olarak tamamlanmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kuzey Makedonya'nın haziranda Avrupa Birliği'nden (AB) katılım müzakerelerine başlama tarihi almaması konusunda da Gashi, ülkesinin yapmış olduğu büyük uzlaşma nedeniyle ödüllendirilmediğini ve hayal kırıklığı yaşandığını kaydetti.

"Türkiye olmadan uzun vadeli bir barış mümkün değil"

AlternAtivA Partisi Genel Başkanı Gashi, Kosova ile Sırbistan ilişkilerine de değinerek, bu ilişkilerin sonunda karşılıklı tanınmanın sağlanacağı bir diyalog kurulması gerektiğini vurguladı.

İki ülke arasındaki ilişkiler konusunda Türkiye'nin rolünü hatırlatan Gashi, şöyle devam etti:

"Balkanlarda Türkiye olmadan uzun vadeli bir barış mümkün değil. Türkiye'nin müdahil olması sadece anlaşmaya varmayı kolaylaştırmayacak aynı zamanda Türkiye'nin Arnavut halkı ve genel olarak Kosova ile iyi ilişkilere sahip olmasını göz önünde bulundurursak, Arnavut tarafına da fayda sağlayacaktır. Öte yandan NATO üyesi ve ABD'nin NATO'daki güçlü ortağı olarak barışın garantörü de olabilir."

Gashi, böyle bir anlaşmanın hem Kosova ile Sırbistan arasındaki ilişkileri düzelteceğini hem de Balkanlara uzun soluklu bir barış getireceğini sözlerine ekledi.

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