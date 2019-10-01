Balıkçıların gözünü meclise çeviren kanun yolda

AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan Su Ürünleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi dün Meclis Başkanlığına sunuldu.

Balıkçıların gözünü meclise çeviren kanun yolda
0
Isparta Düğün Salonları

İSTANBUL - Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kars Milletvekili Prof. Dr. Yunus Kılıç, Su Ürünleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nde yer alan 16 maddenin daha disiplinli, kontrol edilebilir, izlenebilir ve kayıt altına alınabilir bir sistem getireceğini belirterek, "Bu sistem şunu sağlayacak; Bu işle uğraşan insanlar, nasıl bir yaptırımla karşı karşıya kalacaklarını bilecekler." dedi.

AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan Su Ürünleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi dün Meclis Başkanlığına sunuldu.

Su Ürünleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Su Ürünleri Kanunu'nda yer alan idari yaptırımların uygulanma usul ve esasları yeniden düzenlenecek.

Prof. Dr. Kılıç, ticari amaçlı su ürünleri avcılık ya da yetiştiricilik faaliyetinde kullanılacak gemiler ve diğer su vasıtaları için de Tarım ve Orman Bakanlığından ruhsat tezkeresi veya izin alınmasını zorunlu kılacak olan kanun teklifini, AA'ya değerlendirdi.

1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu'nun 1971 yılında yürürlüğe girdiğini hatırlatan Prof. Dr. Kılıç, dolayısıyla günün ihtiyaçlarına cevap vermeyen bu kanuna ilave edilmesi gereken tarafların olduğunu belirtti.

Deniz servetinin hem Türkiye'nin hem de dünyada herkesin olduğunu dile getiren Kılıç, "Bu nedenle öncelikle denizin korunması lazım ki gelecek yıllarda denizcilerimiz, balıkçılarımız denize açıldığı zaman 'Eyvah yine bir şey yok denizde' demesin. Bu felsefeyle hazırlanan birtakım değişiklikler var." dedi.

Su ürünleri üretimi ve avcılığı yapanların ve gemilerin, kayıt altına alınacağını anlatan Kılıç, "Özellikle deniz sermayemize büyük zarar veren dip trolü avlanmalarının kayıt altına alınması ve izlenmesi sağlanacak. İzinlerin daha düzenli bir sistem içinde verilmesine ihtiyaç var. Sizin avcılık yapmak istediğiniz miktar ile vatandaşların taleplerinin uyuşmasına ihtiyaç var. Türkiye'de yıllardır teknelere ruhsat verilememesine rağmen, zamanında o kadar çok verilmiş ki o denge hala korunamıyor." dedi.

Su ürünleri kanun teklifinde yer alan 16 maddenin daha disiplinli, kontrol edilebilir, izlenebilir ve kayıt altına alınabilir bir sistem getireceğini belirten Kılıç, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu sistem şunu sağlayacak; Bu işle uğraşan insanlar nasıl bir yaptırımla karşı karşıya kalacaklarını bilecekler. Onu riske edemeyecekleri birtakım tedbirler var. Yine eski yasada birtakım cezai yaptırımlar vardı. Fakat 2005 yılında su ürünleriyle, balıkçılık ve avcılıkla alakalı yaptırımlar kabahatlere dahil edildiği için 2005'ten sonra yapmış oldukları bütün hatalardan dolayı mahkemelere dava açıyorsunuz, ancak görevsizlik kararı veriyor. Çünkü cezai yaptırımları yok. Kabahatler kanunu gereği birtakım idari para cezaları var. Hiç kimsenin doğru dürüst ceza almadan, yürüyen bir sistem vardı.

Yeni yasayı, Kabahatler Kanunu'na uygun olarak düzenliyoruz. Yeni maddelerin yaptırımlarını ve bunların cezai müeyyidelerini de günün fiyatlarına uygun hale getiriyoruz. Balıkçılar kendilerine birtakım ağır yaptırımlar geleceğini düşünebilir, hiç doğru değil. Gerçek balıkçılık yapmak isteyeni, bu işten geçim sağlamak isteyeni ve ülkenin de daha fazla balık üretimi yapmak istemesini birleştirecek olursak, herkesin beklediği bir yasal değişiklik olacak."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da balıkçılık sezonunu açarken "Su ürünleri yasası en kısa sürede gelecek" dediğini hatırlatan Kılıç, "Balıkçıların bir an önce çıkmasını arzu ettiği, defalarca hazırlanıp meclise getirilmiş olmasına rağmen kanunlaştırılamayan, beklenen bir yasa." dedi.

Özellikle iç sularda sınırlandırılmış alanlarda ve yasaklanmış araçlarla avcılık yapıldığı taktirde, gemi ruhsatsızsa her şeye devletin el koyacağını ve kamuya geçirileceğini belirten Kılıç, gemi ruhsatlıysa birinci yasak avda bir ay, ikinci yasak avda iki ay, üçüncü yasak avda ise gemiye el konularak, avcılıktan men edileceğini söyledi.

Ruhsat almanın zahmetli bir süreç olduğunu, bu nedenle yasak avcılığın bundan sonra göze alınamayacağını, ağır cezaların geleceğini ifade eden Kılıç, avcılıkta bulunan kişi başına da ayrı ayrı ceza uygulanacağını kaydetti.

Kılıç, uygulanacak cezaların tüm bakanlıkların fikirlerini sundukları, büyük bir uzlaşmanın sonucu olarak ortaya çıktığını ifade ederek, "Hukuka uygun hareket edenleri koruyacak, bunun dışında hareket etmekte ısrar edenleri kesinlikle caydıracak bir yasa olacak." dedi.

Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Uçaklarda hava polisi dönemi başlıyor
ISPARTA'DA KALP RİTİM BOZUKLUKLARINA SON!
Isparta'da KÖYDES Yatırımları Değerlendirildi
Isparta'da Yetim çocuklara yardım paketi
Isparta'da Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı
Isparta'da sahte ve kaçak içki operasyonu!
Isparta'nın her noktasında belediyeden çalışma
Bugün açıklandı! Kamuda yeni dönem
Karar çıktı! Vatandaşa faiziyle geri ödenecek
Isparta İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'den önemli duyuıru
SDÜ Rektörü Çarıkçı'dan öğrencilere yemek fiyatları açıklaması
Isparta’nın da yöresel ürünleri sergileniyor
Isparta'daki 935 gramlık elma görenleri şaşırtıyor
AFAD'dan hayat kurtaracak deprem videosu
TED Isparta Koleji'nde Kamp Ateşi Yandı
Kredi kartı kullananlar dikkat! Bugün başladı! Artık faiz oranları...
Ticaret Bakan Yardımcısı Uçarmak ITSO’da Ispartalı işadamları ile buluştu
"Beklentimiz ekonomideki duraklamanın artı büyümeye geçeceği yönünde"
Isparta'nın en taze ve sağlık kaynağı balıklar Gözde Balık Tezgahlarında
Isparta Belediye Başkanı itfaiyecilere seslendi
Ticaret Bakanı yardımcısı Uçarmak,Isparta'da
Ahşabı sanata dönüştürdü, hayalini çocuklarıyla gerçekleştirdi
ISPARTA ROYAL RESTAURANT'TAN BEYTİ SARMASI
Şehit Uzman Onbaşı Ceylan, son yolculuğuna uğurlandı
Isparta'da Uygulamalı Çevre Eğitimi Protokolü imzalandı
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Yumurtanın içinden yumurta çıktıYumurtanın içinden yumurta çıktı
Isparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı KutlamarıIsparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlamarı
Isparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek oldu
Isparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerIsparta Güneykent Gül Festivali'nden kareler
Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!
Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaTürkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi Isparta
Oksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli ParkıOksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli Parkı
Yumurtanın içinden yumurta çıktıIsparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı KutlamarıIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerDünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaOksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli Parkı
ısparta yas pastaısparta çiğ köfteısparta perdeIsparta yapı malzemelerisüpürge toz torbasıısparta mutfak eşyalarıısparta mobilyaiphone ekran tamiriroyal restaurantisparta giyotin cam balkonIsparta Motor TamircilerISPARTA İÇ GİYİMISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

Isparta'da motosiklet devrildi: 1 ölüIsparta'da motosiklet devrildi: 1 ölü25 Eylül 2019
Ispartalı Askerimiz şehit düştüIspartalı Askerimiz şehit düştü26 Eylül 2019
Isparta'da Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştıIsparta'da Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı30 Eylül 2019
Şehit Onbaşı Mehmet Ceylan'ın Isparta'daki evine Türk bayrağı asıldıŞehit Onbaşı Mehmet Ceylan'ın Isparta'daki evine Türk bayrağı asıldı26 Eylül 2019
Isparta'da tarihi eser kaçakçılığıIsparta'da tarihi eser kaçakçılığı25 Eylül 2019
Şehit Uzman Onbaşı Ceylan, son yolculuğuna uğurlandıŞehit Uzman Onbaşı Ceylan, son yolculuğuna uğurlandı27 Eylül 2019
Isparta'da lezzetli balık Gözde Balık Evi'nden yenirIsparta'da lezzetli balık Gözde Balık Evi'nden yenir26 Eylül 2019
Isparta’da beş saat planlı elektrik kesintisi Isparta’da beş saat planlı elektrik kesintisi 24 Eylül 2019
Isparta'da jandarmadan huzur güven uygulamasıIsparta'da jandarmadan huzur güven uygulaması26 Eylül 2019
Isparta il Sağlık Müdürü Karakaya'dan önemli bilgilendirmeIsparta il Sağlık Müdürü Karakaya'dan önemli bilgilendirme25 Eylül 2019
Isparta OBM'den önemli duyuruIsparta OBM'den önemli duyuru27 Eylül 2019
Müzik enstrümanları,ses ve ışık sistemleri Tezcan Müzik'teMüzik enstrümanları,ses ve ışık sistemleri Tezcan Müzik'te25 Eylül 2019
3 aylık indirim: 27 bin TL cepte kalacak3 aylık indirim: 27 bin TL cepte kalacak27 Eylül 2019
Isparta'nın en taze ve sağlık kaynağı balıklar Gözde Balık TezgahlarındaIsparta'nın en taze ve sağlık kaynağı balıklar Gözde Balık Tezgahlarında28 Eylül 2019
Isparta’da "dumansız araçlar" uygulaması sigara içen yandı!Isparta’da "dumansız araçlar" uygulaması sigara içen yandı!26 Eylül 2019
Isparta'da elma hasadına başlandıIsparta'da elma hasadına başlandı24 Eylül 2019
Isparta Şehir Hastanesi'ne “Bebek Dostu Hastane” ünvanıIsparta Şehir Hastanesi'ne “Bebek Dostu Hastane” ünvanı25 Eylül 2019
Isparta'da Kaçak ve Açıkta Sigara Satışına Geçit YokIsparta'da Kaçak ve Açıkta Sigara Satışına Geçit Yok24 Eylül 2019
Ahşabı sanata dönüştürdü, hayalini çocuklarıyla gerçekleştirdiAhşabı sanata dönüştürdü, hayalini çocuklarıyla gerçekleştirdi28 Eylül 2019
Karar çıktı! Vatandaşa faiziyle geri ödenecekKarar çıktı! Vatandaşa faiziyle geri ödenecek30 Eylül 2019