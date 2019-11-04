Bakan Soylu'dan 'çakar lamba' uyarısı

İçişleri Bakanı Soylu, yetkisiz çakar lamba kullanımına ilişkin, "İstanbul'da ilk günde çakar uygulamasını ihlal eden 68, Ankara'da ise 50 sürücüye cezai müeyyide uygulanmış." dedi.

Bakan Soylu'dan 'çakar lamba' uyarısı
0
Isparta Düğün Salonları

ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Green Park Otel'de düzenlenen Polis Merkezleri Eğitici Yetiştirme Kursu 2'nci Grup açılış programına katıldı.

Sadece emniyet-jandarma entegrasyonunda faili meçhul olayları aydınlatma sayısının 12 bine yükseldiğini belirten Soylu, bu olayları meydana getiren kişileri adalete teslim etme sayısının da 16 bine çıktığının raporunu aldığını söyledi.

Soylu, 2017'de Ankara'da evden hırsızlık olayı sayısının günde 30 olduğunu, bu rakamın ekim ayı sonunda 5'e düştüğünü dile getirdi.

İki yıl önce trafik kazalarında yıllık ölüm sayısının 7 bin 427 olduğunu, geçen yıl bu rakamın 6 bin 675'e düştüğünü ifade eden Soylu, trafik, asayiş ve uyuşturucuyla mücadelede de kararlılıklarının sürdüğünü, rakamların düşüş trendinde olduğunu vurguladı.

Kadına şiddet ve kadın cinayetleri konusunda da alacakları tedbirler bulunduğuna işaret eden Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Geçen hafta Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı ve Adalet Bakanımızla bir araya geldik. Ekiplerimizin, arkadaşlarımızın yaptığı çalışmaların tekrar üzerinden geçtik. Alacağımız yeni tedbirler konusunda üzerimize ne düşüyor onu anlattık. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bu işin koordinasyonunu yapıyor. Hep birlikte hangi adımları atabileceğimiz konusunda değerlendirmeler ortaya koyduk. Hiçbir mesele yok ki duvarda asılı dursun, biz ona bakakalalım."

Bakan Süleyman Soylu, yeni bir adım attıklarını belirterek, özellikle İstanbul, Ankara, İzmir ve Adana gibi şehirlerde polis merkezi amirliklerinin sayısını artırmayı hedeflediklerini dile getirdi.

"İçimizdeki kararmış kalp sahipleri gibi değiliz, olamayız"

İçinde yaşanılan yüzyılın merhametsiz olduğuna dikkati çeken Bakan Soylu, şöyle konuştu:

"Varsın bir damla petrolü bir damla kandan kıymetli gören insanlar dünyayı yönetmeye çalışsın. Varsın teröriste silah veren, para veren ülkeler, benim ülkemdeki şehit cenazelerinden rahatsız olmasın. Varsın terör örgütünün sözcülüğünü ve kuryeliğini yapan siyasi parti, iki aydır merdivenlerinde evlatlarının resimleriyle beraber nöbet tutan anne ve babalardan utanmasın. Varsın göçmen teknelerini Akdeniz'in ortasında batıran güya gelişmiş ülkelerle aynı dünyayı paylaşıyor olalım. Varsın yakaladığı kaçak göçmeni kış günü çırılçıplak soyup Meriç Nehri'ne donmak üzere geri bırakan ülkelerle komşu olalım.

Hatta uzağa gitmeyin, varsın kendi içimizde de Suriyeli muhacirler üzerinden nefretini kusanlarla, milleti inancından, merhametinden soyutlamaya çalışanlarla, milleti sokağa dökmek için olmadık iftiralara, olmadık yalanları ortaya atanlarla aynı havayı soluyalım, yine de bizim vicdanlarımız sarsılmamalıdır. Bizler, Batılılar gibi ve içimizdeki kararmış kalp sahipleri gibi değiliz, olamayız, olmamalıyız."

Kendilerini ve Türkiye'yi eleştirenlerden uğraştıkları meselelere hakkaniyetle bakmaları ricasında bulunan Soylu, Türkiye'nin Orta Doğu politikasını eleştirenlere "Suriye'deki iç savaşı çıkaran biz miyiz?" diye sordu.

2017 yılında 175 bin göçmenin yakalandığını hatırlatan Soylu, geçen yıl 268 bin, bu yıl ise halihazırda bu sayının 360 bini aştığını anlattı.

Yıl sonu itibarıyla rakamın 400 bini aşacağına dikkati çeken Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunların çoğu Afganistan ve Pakistan kökenli. Af edersiniz, Afganistan'ı biz mi işgal ettik? 2001'de afyon ekimini neredeyse sıfırlamışlardı, bugün yılda aşağı yukarı 9 bin ton afyon üretiliyor, bu imkanı oralara biz mi verdik? DEAŞ'ı kuran biz miyiz, silahını, parasını, stratejik aklını veren biz miyiz? PKK'ya PYD'yi kurduran biz miyiz? 30 bin tır silahı ve 4 bin 500'ün üzerinde kargo uçağını o bölgeye biz mi yolladık?

PKK'nın partisinin eş başkanı açıklama yapmış, güya güney sınırımızda terör koridoru yokmuş da barış koridoru varmış. Akçakale'de Muhammed bebeği şehit eden havan mermisi o barış koridorundan mı geldi? Vicdanı kara adam. İnsanlıktan nasibini almamış, gönlü kömür olmuş adam. Bizim sınır ötesi operasyonumuzu eleştirenlere sesleniyorum: Dünyada PYD diye bir devlet var mı? Böyle bir devlet duyduk mu? Elbetteki Yok. Peki o paçavralar neyin nesidir? Sınırımızın dibinde, Suriye'nin topraklarında silahlı adamlar, kamplar, tahkimatlar var ama sallanan Suriye devletinin bayrağı değil, PKK'nın şubesinin paçavraları..."

"Milletin sana verdiği emeğe yazıklar olsun"

Soylu, bugün terörizmden yargılanan, aynı zamanda terörist olmaktan ceza alanları, bu ülkenin ve o beldenin selameti için görevden aldıklarını anlattı.

"Avrupa Parlamentosu'na gidip, Türkiye'ye gidip şikayet eden ahmağa söylüyorum. Bunun bedelini bu millet sana ödetecek." diyen Soylu, şunları ifade etti:

"Bu iş o kadar bedava değil. Yazıklar olsun. Bu milletin sana okuttuğu okula yazıklar olsun. Bu milletin sana verdiği emeğe yazıklar olsun. Birileri eline silah alacak, 9 aylık çocuklarımızı, 11 aylık bebeklerimizi şehit edecek, orada Kürt, Arap ve Türk kardeşlerimizin dükkanını açmasını engelleyecek, çocukların üniversiteye gitmesini engelleyecek, bunu o belediyenin belediye başkanları yapacak, sen de Avrupa Birliği Parlamentosu'na gideceksin veya oradaki belediye toplantısına gideceksin, Türkiye'yi şikayet edeceksin. Yazıklar olsun. Bunları söyleyemeceksek, bunları ifade edemeyeceksek yaptığımız görevin ne anlamı var. Bu kadar ucuz mu bu işler."

"Bu belediyeleri haksızlıkla aldınız" diyenlere seslenen Süleyman Soylu, "Yazıklar olsun size. Ne yapacağız, ağzımızı açıp bekleyecek miyiz? İlk önce çukur kazsınlar, ondan sonra Rasulayn ve Tel Abyad'daki gibi onları betonlasınlar, tünel kazsınlar, ondan sonra kendilerine verilmiş ağır silah ve mühimmatla ülkemizi bölsünler, parçalasınlar. Ülkemizin ekonomik kayıplarına sebebiyet versinler. Özgürlüğümüze, hürriyetimize, huzurumuza ve kardeşliğimize saldırsınlar, biz de 'Seçildiler, biz ne yapalım' mı diyelim?" değerlendirmesinde bulundu.

Yetkisiz çakar lamba kullanımı

Yetkisiz çakar lamba kullanımına değinen Soylu, bunun önüne geçmek amacıyla önemli bir karar aldıklarını ve uygulamaya başladıklarını anımsattı.

Soylu, konuşmasını şöyle tamamladı:

"1 Kasım'ı bu konuda milat olarak belirlemiştik. İstanbul'da ilk günde çakar uygulamasını ihlal eden 68, Ankara'da ise 50 sürücüye cezai müeyyide uygulanmış. Arkadaşlarımız uygulamaya başladılar. Tüm vatandaşlarımızın bu konuda yeniden dikkatini çekmek istiyorum. Kanunda belirtilen araçlar dışında bu cihazların kullanılması artık yasaktır ve cezai işleme tabidir. İnşallah el birliğiyle herhangi bir denetlemeye ve işleme gerek kalmadan kısa zamanda bu meseleyi de aklıselimle halledeceğimize inancım tamdır.

İmtiyazınız emniyet şeridi olmasın, imtiyazınız trafik kurallarına tam riayet etmek olsun."

Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Eğirdir 4. Altın Elma Optimist Yarışları Tamamlandı
Memurlar için enflasyon zammı oluştu
Milyonları ilgilendiren haber: Primi yetmeyene SGK'dan iade
5 bin lira maaşı var ama çalışan yok! 150 bin çoban ithal edeceğiz
​Bireysel emeklilik sisteminde yeni düzenleme
TELEFON AKSESUARLARI VE ELEKTRONİK ÜRÜNLERİ TELALEM'DE
Burdur'da ölü bulunan yönetmen toprağa verildi
Isparta'da süper akü kampanyası! Acele Edin!
Ayhan Usta'nın Adıyaman usulü çiğköftesi yolculuğuna devam ediyor!
Isparta Şehir Hastanesi'nde akşam polikliniği uygulaması
Eğitim-Bir-Sen 13. Bölge ToplantısıEĞİTİM-BİR-SEN 13. BÖLGE TOPLANTISI
9. Cumhurbaşkanımız Süleyman Demirel Doğum Gününde Anıldı
Isparta'da ‘Zafere Doğru’ temsil gösterisi
Tablo netleşiyor! 430 liraya varan zam geliyor
TED Isparta lise öğrencileri atıklardan tebeşir üretiyor
Kenevir ekim alanları uydudan tespit edilecek
Isparta'da Balık Ekmek ve Izgara Balık Gözde Balık'ta
SDÜ'lü öğrencilerden örnek proje
​ALTIN ELMA OPTİMİST YARIŞMALARI START ALDI
Isparta'da "7 Güzel Adam Kütüphanesi" açılışı yapıldı
Salda Gölü'nde su kalitesi yükseldi
TED Isparta Koleji'nde “Cumhuriyet Kokteyli”
Isparta İŞKUR'dan duyuru..Projelere destek
Isparta'da kaçak alkol üretimi yapan şahıslara operasyon
Isparta'da kaçak alkol üretimi yapan şahıslar yakalandı
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Dünyanın En Tehlikeli YüyeyecekleriDünyanın En Tehlikeli Yüyeyecekleri
Yumurtanın içinden yumurta çıktıYumurtanın içinden yumurta çıktı
Isparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı KutlamarıIsparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlamarı
Isparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek oldu
Isparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerIsparta Güneykent Gül Festivali'nden kareler
Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!
Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaTürkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi Isparta
Dünyanın En Tehlikeli YüyeyecekleriYumurtanın içinden yumurta çıktıIsparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı KutlamarıIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerDünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi Isparta
Isparta tarim fuarıısparta yas pastaısparta yas pastaısparta yas pastaısparta çiğ köfteIsparta yapı malzemelerisüpürge toz torbasıısparta mutfak eşyalarıisparta giyotin cam balkonIsparta Motor TamircileriISPARTA İÇ GİYİMISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

Çitçinin 2020 yılı destekleri belli oldu! İlk kez gübre parası ödenecekÇitçinin 2020 yılı destekleri belli oldu! İlk kez gübre parası ödenecek29 Ekim 2019
Vergi cezalarına yüzde 50 indirim! İşte yapmanız gerekenlerVergi cezalarına yüzde 50 indirim! İşte yapmanız gerekenler29 Ekim 2019
Isparta Şehir Hastanesi'nde akşam polikliniği uygulamasıIsparta Şehir Hastanesi'nde akşam polikliniği uygulaması02 Kasım 2019
Isparta'da halkın katılımıyla coşku dolu bir 29 Ekim Cumhuriyet BayramıIsparta'da halkın katılımıyla coşku dolu bir 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı29 Ekim 2019
Tablo netleşiyor! 430 liraya varan zam geliyorTablo netleşiyor! 430 liraya varan zam geliyor02 Kasım 2019
Mevsimin en taze balık çeşitleri Gözde Balık'tan Mevsimin en taze balık çeşitleri Gözde Balık'tan 29 Ekim 2019
İş arayanlara 900 TL ödeme: İstihdam yardımı nasıl alınır başvuru şartları neler?İş arayanlara 900 TL ödeme: İstihdam yardımı nasıl alınır başvuru şartları neler?31 Ekim 2019
Vatandaşı sevindirecek yeni düzenleme! 2 ayrı vergi alınmayacakVatandaşı sevindirecek yeni düzenleme! 2 ayrı vergi alınmayacak30 Ekim 2019
ÜN-TAŞ İLE KEYİFLİ VE KONFORLU YOLCULUK!ÜN-TAŞ İLE KEYİFLİ VE KONFORLU YOLCULUK!30 Ekim 2019
Isparta'da Cumhuriyet Bayramı Coşkuyla KutlandıIsparta'da Cumhuriyet Bayramı Coşkuyla Kutlandı29 Ekim 2019
BAKA'ya 125 adet proje başvurusu yapıldı...İşte sonuçlarBAKA'ya 125 adet proje başvurusu yapıldı...İşte sonuçlar30 Ekim 2019
Rektör Çarıkçı’nın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı MesajıRektör Çarıkçı’nın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Mesajı29 Ekim 2019
Eğirdir Belediye Başkanı Gök öğrencilerle buluştuEğirdir Belediye Başkanı Gök öğrencilerle buluştu31 Ekim 2019
Isparta'da "7 Güzel Adam Kütüphanesi" açılışı yapıldıIsparta'da "7 Güzel Adam Kütüphanesi" açılışı yapıldı01 Kasım 2019
2020 yılı Türk Süsleme Sanatları ve Geleneksel El Sanatları Kurs Kayıtları başlıyor…2020 yılı Türk Süsleme Sanatları ve Geleneksel El Sanatları Kurs Kayıtları başlıyor…31 Ekim 2019
Isparta İŞKUR'dan duyuru..Projelere destekIsparta İŞKUR'dan duyuru..Projelere destek01 Kasım 2019
TED Isparta Koleji'nde “Cumhuriyet Kokteyli” TED Isparta Koleji'nde “Cumhuriyet Kokteyli” 01 Kasım 2019
Burdur'da fuhuş operasyonuBurdur'da fuhuş operasyonu30 Ekim 2019
Salda Gölü'nde su kalitesi yükseldiSalda Gölü'nde su kalitesi yükseldi01 Kasım 2019
Isparta'da kaçak alkol , makaron sigara, ilaç operasyonuIsparta'da kaçak alkol , makaron sigara, ilaç operasyonu01 Kasım 2019