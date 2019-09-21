İSTANBUL - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde (TEKNOFEST İstanbul) AA standını ziyaret etti.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde, AA'nın Global İletişim Ortağı olduğu, ülkenin önemli kurum ve firmalarının destekleriyle düzenlenen TEKNOFEST İstanbul'a ev sahipliği yapan Atatürk Havalimanı, 7'den 70'e her yaştan insanı ağırlıyor.

En çok askeri ve sivil uçaklar ile helikopterlerin ilgi gördüğü festivalde, katılımcılar, kurum ve kuruluşların stantlarını da ziyaret ediyor.

TEKNOFEST İstanbul'un Global İletişim Ortağı olan AA standı da her yaştan ziyaretçilerini ağırlıyor. Ziyaretçiler AA yayınlarını inceleyerek, yetkililerden bilgi alıyor. AA standına en büyük ilgiyi ise çocuklar ve gençler gösteriyor.

Bugün gerçekleştirilen TEKNOFEST İstanbul Ödül Töreni'ne katılan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da AA standını ziyaret etti.

AA ekibiyle sohbet eden Bakan Selçuk, AA'nın kitaplarını ve almanaklarını inceledi. Ziyarette, Selçuk'a, AA'nın Muhabir, Dünya Siyasetinde Küresel Fay Hatları, Türkiye'nin Güvenlik Stratejileri ile Trump ve Küresel Düzen kitapları hediye edildi.



