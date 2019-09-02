Bakan Selçuk 1 milyon öğretmene seslendi

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Mesleki Çalışma Programının başlangıcında ders başı yapacak yaklaşık 1 milyon öğretmene yeni tasarlanan öğretmenler odasından hitap etti.

Bakan Selçuk 1 milyon öğretmene seslendi
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Isparta Düğün Salonları

ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğretmenlerin daha rahat edebilecekleri, keyifli ve üretken vakit geçirebilecekleri, bireysel ihtiyaçlarına da uyumlu bir öğretmenler odası tasarımı yaptıklarını bildirdi.

Selçuk, 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Mesleki Çalışma Programı'nın başlangıcı dolayısıyla Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden canlı yayında, okullarda ders başı hazırlığı yapan yaklaşık 1 milyon öğretmene seslendi.

Konuşmasını Ankara Elmadağ'daki bir okulda yeni tasarlanan öğretmenler odasından yapan Selçuk, buradan öğretmen odalarının iç tasarımında yaptıkları bir dizi yeniliğe ilişkin bilgiler paylaştı.

Öğretmenler odasında geçirilen zamanın kendileri için önemine işaret eden Selçuk, "Bu yüzden daha rahat edebilecekleri, keyifli ve üretken vakit geçirebilecekleri, bireysel ihtiyaçlarına da uyumlu bir oda tasarlayalım istedik. Pek çok öğretmenimizin de görüşünü aldık. İmkanlarımızın elverdiği ölçüde tüm öğretmen odalarının benzer şekilde tasarlanacağı bilgisini de vermek isterim." diye konuştu.

Öğretmenlere yönelik doğa yürüyüşünden diksiyona, müze eğitiminden dramaya kadar pek çok alanda eğitim seçenekleri sunduklarını hatırlatan Selçuk, bunlara katılımın beklenenin çok üzerinde olmasından duydukları mutluluğu dile getirdi.

Öğretmenlerin yer aldığı hemen her etkinliğe katılmaya gayret ettiğini belirten Selçuk, "Sizleri dinlemek bana yeni ufuklar açıyor, öğretmenlerimizden gelen pek çok fikir eğitim adına yeni kapıları aralıyor." dedi.

Yaz döneminde drama, yazılım geliştirme uzmanlığı, akıl ve zeka oyunları, okul yöneticiliği, masal anlatıcılığı gibi pek çok mesleki gelişim sertifika programına binlerce öğretmenin katılım sağladığını vurgulayan Selçuk, bundan sonraki süreçte de halk oyunları, müzik, ritim, yapay zeka gibi mesleki gelişim programlarının artırılarak sunulacağını bildirdi.

"Mesleki gelişim programları merkezi ve mahalli olarak artırılacak"

Bakan Selçuk, öğretmenlerin içindeki edebiyat yeteneğini dışarıya aktarmaları için bu yıl ilk kez Hasan Ali Yücel Edebiyat Ödülleri kapsamında bir öykü yarışması düzenlediklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Yakında duyurularını yapacağımız Türkiye öğretmenler kupası ve öğretmen konserleri bu çalışmanın bir parçası. Mesleki gelişim programlarını merkezi ve mahalli olarak arttıracağız. Çünkü başvurup eğitime katılma hakkı alamayan öğretmenlerimiz beklenti içinde. Eğitimleri olabildiğince okul dışına taşımaya da devam edeceğiz. İnanılmaz sayıda çok talep var. Örneğin zeka oyunları eğitimini 350 kişiyle pilot olarak açtık, 27 bin başvuru oldu. Öğretmenlerimizin erişimini artırmak için öğrenme yönetim sistemini ve çevrimiçi akredite sertifika programlarını başlatacağız. Mesleki gelişim programlarında başvuru ve katılım konularında iyileştirmeler yapıyoruz. 5 olan merkezi eğitimi 7'ye, 5 olan mahalli eğitimi 10'a çıkarıyoruz. Ret ya da iptal durumlarında hak kaybının önüne geçeceğiz."

- Vizyon belgesinde yapılanlar Ekim'de açıklanacak

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, geçen yıl ekim ayında vizyon belgesinin yayınlandığını hatırlatarak, "Bir yılı tamamlamamıza çok az kaldı. Çalışma ekibimizin, mesai arkadaşlarımın ve sizlerin gayretleriyle epey yol kat ettik. Yaptığımız her çalışmayı, hangi konuda ne aşamada olduğumuzu bu yıl inşallah ekim ayında yine paylaşacağız. Bu ayda 100'den fazla kurumdan görüş aldığımız hem ortaöğretim tasarımının son halini hem de ilköğretim taslak programını değerlendirmelerinize sunacağız." bilgisini verdi.

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