Bakan Pakdemirli: Türkiye tarımını dünya markası yapacağız

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, "Modern tekniklerle, eğitimli insan kaynağımızla, yakın bir zamanda tanışacağınız yangın söndürme tankıyla, İHA'larımızla yangınlarla mücadelede daha etkin bir yol izleyeceğiz." dedi.

Bakan Pakdemirli: Türkiye tarımını dünya markası yapacağız
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Isparta Düğün Salonları

ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, ATO Congresium'da "Ortak Akıl Buluşması" temasıyla gerçekleştirilen 3. Tarım Orman Şurası'nın açılış toplantısına katıldı.

Şurada, deyim yerindeyse futboldan sonra halkın en çok konuştuğu konu olan tarım ve ormanın ele alınacağını anlatan Pakdemirli, burada sözü tarımla ilgili paydaşlara bırakacağını ve kendisinin de buradan çıkacak tavsiye kararlarını heyecanla bekleyeceğini söyledi.

Pakdemirli, ilk defa tüm Türkiye'nin söz sahibi olduğu bir Tarım Orman Şurası gerçekleştirildiğine işaret ederek, şuranın 5 yıllık planla 25 yıla ışık tutacağını bildirdi.

Geçen hafta vatandaşların Çorum'da 1 saat içinde en fazla fidan dikme rekorunu kırdığını anımsatan Pakdemirli, "Görüyoruz ki halkımız rekora doymadı, Tarım Orman Şurası’'nda da bir rekora daha imza atmak istedi. An itibarıyla şuraya web sayfamız üzerinden bildirilen görüş sayısı 23 bini aşmış, bu şura tarihimizin 'en geniş katılımlı şurası' olarak kayda geçmiştir. Şura için hem Türkiye'den hem de dünyanın dört bir yanından pek çok geri dönüş aldık. Danimarka'dan gelen Muhammed kardeşimiz de Yüksekova'dan gelen Ayşe ablamız da Kars'tan gelen çoban Yusuf'umuz da işte burada." ifadelerini kullandı.

Pakdemirli, şuranın tanıtım toplantısını 17 Temmuz'da gerçekleştirdiklerini anımsatarak, bu süreçte 50 binden fazla muhtarla temasa geçildiğini, 7 binden fazla paydaşla buluştuklarını anlattı. Şura için oluşturulan 21 çalışma grubundaki katılımcı sayısını 2 bin kişiye çıkardıklarını belirten Pakdemirli, 83 günde 200'ün üzerinde toplantı yapıldığını bildirdi.

"Tarımı plazalarda çalışmaktan daha cazip bir iş dalına dönüştürelim"

Şura için görüş bildiren kimsenin emeğinin boşa gitmeyeceğine dikkati çeken Pakdemirli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sürdürülebilir üretimle Türkiye'mizi nice nice 100 yıllara hep beraber taşıyacağız. Tarım Orman Şurası ile geleceğimizde inşallah yeni bir dönem başlayacak. Zira bu şura bir sonuç değil, başlangıçtır. Tarım, tüm dünyada büyük bir değişim ve dönüşüm geçiriyor. 2050 yılına kadar dünya nüfusu 10 milyara yaklaşacak ve bu nüfusun beslenmesi için mevcut gıda üretiminin yüzde 50 artırılması gerekiyor. Benzer bir tablo, ülkemiz için de geçerlidir. Dolayısıyla burada çiftçilerimize, üreticilerimize, yetiştiricilerimize büyük görev düşüyor. İnşallah sizlerin gayretiyle, sizlerin eli, sizlerin emeğiyle Türkiye tarımını hep birlikte dünya markası yapacağız."

Pakdemirli, gençlerin tarıma özendirilmesi, girişimci kadınların da daha çok desteklenmesi gerektiğini vurgulayarak, "Çünkü ben çok iyi biliyorum ki beyler hiç kusura bakmasın, o tarlalarınızda siz bir saat çalışıyorsanız, hanımlarınız 3 saat çalışıyor. Toprağımız bereketli, suyumuz kaliteli, işlenen tarım arazimiz ülke yüzölçümünün 3'te 1'i. İşte bu hazine işlemeniz için, üretmeniz için sizleri, siz gençlerimizi bekliyor. Avrupa'nın en genç nüfusuna sahip ülkeyiz. Yani bizim zehir gibi bir gençliğimiz var. İşte bunun için gelin, tarımı plazalarda çalışmaktan daha cazip bir iş dalına dönüştürelim. Şırnak'ta sütü işleyerek değer katan ve bununla yöresine istihdam sağlayan Zahide kızımız size ilham olsun. Yozgatlı Hacı Ömer ağabeyiniz, imkansızlıklardan imkan çıkarmak nedir, sizlere öğretsin." değerlendirmesinde bulundu.

Geçen aylarda tanıtımı yapılan yüzde 100 yerli ve milli traktörün Türkiye'nin nerelerden bugünlere geldiğinin öz bir ifadesi olduğuna işaret eden Pakdemirli, orman yangınlarıyla mücadelede gelinen aşamayı da anlattı. Orman yangınlarına müdahale süresini 40 dakikadan 12 dakikaya düşürdüklerini belirten Pakdemirli, "Bundan sonra da modern tekniklerle, eğitimli insan kaynağımızla, yakın bir zamanda tanışacağınız yangın söndürme tankıyla, İHA'larımızla yangınlarla mücadelede daha etkin bir yol izleyeceğiz." diye konuştu.

Pakdemirli, şura için toplanan 30 bin parçalık fikir ve proje deposuyla tam anlamıyla bir tarımsal bilgi, plan, proje kütüphanesi oluşturulduğunu bildirerek, şunları kaydetti:

"Şuradan ortak akılla memleketimizin gücüne güç katacak bir yol haritası bekliyorum. Ben de komisyon üyelerimize, bundan sonraki her 5 yılda bir şuranın yapılmasını öneriyor ve bir sonraki Tarım Orman Şurası'nın da tarihini belirlemelerini teklif ediyorum. Tarım, siyaset üstü bir meseledir, milli güvenlik ve memleket meselesidir. Sorunlu değil sorumlu davranacak herkese, üreticimize ve yetiştiricimize güç verecek her fikre, tüm devlet adamlarımıza ve vatandaşlarımıza, bakanlığımızın, müdürlüklerimizin, araştırma enstitülerimizin kapıları da gönlümüz de soframız da sonuna kadar açıktır."

Diğer konuşmalar

Tarım ve Orman Bakan Yarımdıcısı Fatih Metin de şurayla ülkenin mevcut potansiyelini açığa çıkarmak, sektör paydaşlarının istek, fikir ve önerilerini almayı amaçladıklarını belirterek, "Eski şuraların doküman ve kararları, illerde yapılmış çalıştay sonuç raporları, il tarım sektör toplantılarında gelen talepler, sektörlerde yer alan sivil toplum kuruluşlarının bakanlığa ilettiği dosyalar taranarak tasnif edildi." ifadesini kullandı.

Metin, toplantının, diğer şuralardan bir farkı olduğuna dikkati çekerek, "Üç basamaklı geniş bir çalışma takvimi içeriyor. İlk basamak olarak, temmuz ayında bin 158 sektör temsilcisinin katılımıyla tanıtım toplantısı düzenledik. İkinci basamakta, çalışma gruplarında 2 binden fazla kişiden oluşan dev ekiple çalışmalara başladık. Üçüncü basamağı da burada başlatarak komisyonların yapacağı 3 günlük çalışmanın akabinde, şurayı Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımıyla taçlandıracağız." diye konuştu.

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kars Milletvekili Yunus Kılıç da tarım için şuradan sonra oluşan metinlerin yol göstereceğini belirterek, "Biz bu şurayı çok önemsiyoruz. Kendi döneminin dışında geleceği de düşünen bir gayretle böyle bir çalışma yürütülüyor. Bu sürecin ülkemizin tarım ve hayvancığına ciddi katkılar vereceğine inanıyorum." dedi.

Pakdemirli, konuşmaların ardından şura çalışmalarında emeği geçenlere plaket takdim etti.

Şura açılışına, bazı milletvekilleri, bürokratlar, üniversite ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ile çiftçiler ve muhtarlar katıldı.

Şuranın kapanış toplantısı ise 21 Kasım'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek ve şura kararları açıklanacak. Kapanış toplantısında şura boyunca tüm paydaşlardan gelen bilgi ve önerilerle tarımın geleceğine yönelik bir yol haritası çizilecek.

Öte yandan bakanlık öncülüğünde çalışmaları yürütülen elektrikli traktörün prototipi de ATO Congresium'da sergilendi.

Muhabir: Deniz Çiçek Palabıyık,Mustafa Çalkaya

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