ISPARTA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, geçtiğimiz günlerde pek çok alanda bokstan yüzmeye, atletizmden cimnastiğe sporcuların başarılarıyla gururlandıklarını ifade ederek "Belki bazıları rahatsız oldu ama onlar rahatsız da olsa Mehmetçiğimizin teröristlere karşı mücadelesi durmayacak, sporcularımızın da başarılı yürüyüşlerine kimse mani olamayacak." dedi.

Kasapoğlu, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi akademik yılı açılış töreninde, üniversitelerin ülkenin en önemli imkanları ve potansiyellerinden biri olduğunu bildirdi.

Üniversitelerde "Genç Ofisleri" açtıklarına değinen Kasapoğlu, Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Süleyman Demirel Üniversitesi ve Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinde, geçtiğimiz haftalarda YÖK'te imzalanılan protokol çerçevesinde "Genç Ofisleri" açacaklarını dile getirdi.

Gençlerin, buralarda hem bakanlıkla ilgili faaliyetlere katılacağını, hem de kendilerinin birtakım çalışmalar yapacağını aktaran Kasapoğlu, gençlerin istediği çerçevede bu ofisleri şekillendireceklerini belirtti.

Kasapoğlu, sadece ofisleri değil, kampüslerdeki spor alanlarını da bu çerçevede düzenleyeceklerini ifade etti.





- "Sporu çok daha güçlü bir kültür haline getirmemiz lazım"





Kasapoğlu, sporu tabana yaymaları gerektiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Sporu çok daha güçlü bir kültür haline getirmemiz lazım. Bakanlık olarak sporu tabana yayma noktasında pek çok projemiz var. Öğrencilerimizin spora olan ilgilisi, yarınlarımız açısından çok daha önemli. Kampüslerdeki spor alanlarına destek vereceğimizi ifade etmek istiyorum. Gerek illerimizde gerekse ilçelerimizde var olan spor tesislerini lütfen gelin kullanın. Maalesef gençlerimizdeki spor alışkanlıklarının çok olduğunu gözlemlemiyoruz. Bu çıtayı da yukarılara taşımamız lazım. Spora, okumaya mutlaka zaman ayırmakla mükellefiz. Maalesef yanlış bir algı var, boş zamanlarınızda ne yaparsınız? 'Kitap okurum, spor yaparım' kültürü var, bunu aşmamız lazım. Ne spor yapmak, ne de kitap okumak boş zamanlara bırakılacak konular değil. Yarınlara hazırlanan, yarınlara güçlü bir şekilde varlığını ortaya koyan Türkiye'nin gençleri ve yöneticileri olarak okuyan, düşünen, spor yapan gençler olmanızı arzuluyoruz. Isparta'dan Kars'a kadar, Türkiye'nin her bir bölgesinde, tüm ilçelerinde dünyanın rekabet edemeyeceği havuzlarımız, statlarımız, tesislerimiz var."





- "Mehmetçiğimizin teröristlere karşı mücadelesi durmayacak"





Kadın odaklı bir spor stratejileri olduğuna değinen Kasapoğlu, "Kadınlarımız toplumun öncüsü, kadınlarımızı sporda daha çok görmek istiyorum. Kadın spor yaparsa pek çok insana, başta ailesi olmak üzere bir model olacağını düşünüyoruz. Kadınlarımızın spora erişimini kolaylaştırma noktasında her türlü imkanı sağlayacağız. Başta gençlerimiz ve kadınlarımız olmak üzere spor yapan, ruhen ve bedenen sağlıklı bir toplum olma yolunda hızla ilerleyeceğiz." diye konuştu.

Kasapoğlu, sporda başarılı bir süreç yaşadıklarını belirterek, "Başarılı bir süreci gururlarla hissediyoruz. Geçtiğimiz günlerde pek çok alanda bokstan yüzmeye, yüzmeden atletizm ve cimnastiğe kadar sporcularımızın başarılarıyla gururlandık. Onların asker selamıyla Mehmetçiğimize olan mesajı daha güçlü bir şekilde ilettik. Belki bazıları rahatsız oldu ama onlar rahatsız da olsa Mehmetçiğimizin teröristlere karşı mücadelesi durmayacak, sporcularımızın da başarılı yürüyüşlerine kimse mani olamayacak." ifadelerini kullandı.





- "Gençlerimizin 'ben' değil, 'biz' anlayışıyla yarınlara yürüyeceğine inanıyorum"





Millet olarak gönlü geniş, gönlü zengin bir millet olduklarını vurgulayan Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"Hayırseverlik rakamlarına baktığımızda dünyada gelişmiş olduğunu iddia eden, bize göre gelirleri çok daha yüksek ülkeler bile çok ciddi farkla bizim arkamızda yer alıyor. Bizim hem kültürümüzde hem de inancımızda salih amel var. Komşusuna ve ihtiyaç sahibine yardım etme anlayışı var. İşte bu ruhu daha güçlü kılmamız lazım. Gençlerimizin yarınlara olan yürüyüşünde bu ruhu onlara daha güçlü bir şekilde vermek lazım. Maalesef bireyselliğin ön plana çıktığı 'ben' anlayışının bize öğretildiği bir çağda yaşıyoruz. Gençlerimizin bu çağda 'ben' değil, 'biz' anlayışıyla merhametle, şefkatle yarınlara yürüyeceğine inanıyorum. Bu ruhu güçlü tutmada biz 2019'u 'Gönüllük Yılı' ilan ettik. Çünkü bizler medeniyet olarak dünyaya şefkatin, adaletin, mesajını çok güçlü bir şekilde vermiş bir ecdadın torunlarıyız. Bu emaneti daha güçlü bir şekilde taşımakta mükellefiz. İçerisinde bulunduğumuz çağın tüm baskılarına, tüm zorlamalarına rağmen bu konulara kendisini çok güçlü bir şekilde adayan bir gençliğe sahip olmamızdan dolayı da ayrı bir heyecan ve onur duyduğumuzu da ifade etmek istiyorum."





- "Kitap en büyük dost, en büyük arkadaştır"





Kasapoğlu, teknolojinin her geçen yıl geliştiğini dile getirerek "Üreten bir gençlik istediğimizi ve düşlediğimizi her zaman söylüyoruz. Üreten gençlik, her zaman çok çalışması lazım, zamanının bir anını dahi boşa geçirmemesi lazım. Gençlerimizi projelerle destekleyeceğiz. Bakanlığımızın başka bir hassas olduğu konu okumak. Sanal dünyanın cazibeleri var elbette bize kazandırdıkları da var ancak bunların yanında okumaktan vazgeçmemek lazım. Kitap en büyük dost, en büyük arkadaştır." diye konuştu.

Bakan Kasapoğlu, tören sonrası Geleneksel El Sanatları Sergisinin açılışını yaptı, Isparta Davraz Off Road Kulübü üyelerinin salonun bahçesine getirdikleri off road araçlardan birine binerek fotoğraf çektirdi.





- Kasapoğlu, Isparta Belediye Başkanı Başdeğirmen'i ziyaret etti





Ardından Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'i makamında ziyaret eden Bakan Kasapoğlu, burada yaptığı konuşmada, ülkenin her bir karış toprağına hizmet etmenin bir şeref olduğunu söyledi.

Kasapoğlu, belediyenin gençlik ve spor ile ilgili yatırımlarıyla alakalı bilgi aldığını dile getirerek "Bu çalışmalara nasıl katkı sağlarız, bunları çalışacağız." dedi.

"Gençliğimiz sadece yarınlarımız değil, bugünlerimiz" diyen Kasapoğlu, Isparta'nın biten ve yapımı devam eden tesisleri bakımından bakanlığının önem verdiği bir şehir olduğunu belirtti.

Kasapoğlu, her geçen gün bir adım daha ileri gitme felsefelerinin olduğunu vurgulayarak "Her alanda zirveye oynayan bir Türkiye var. Buna hep birlikte şahit oluyoruz. Hem masada hem sahada kazanan bir Türkiye var. Hep birlikte gururlandık. Bu ülke, kutsal topraklar, ilelebet bu şanlı bayrak altında payidar olacak. Bizler de bu güzel ve kutsal yolculukta birlikte omuz omuza yürüyeceğiz." ifadelerini kullandı.

