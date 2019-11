ISPARTA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, en önemli meselelerden birinin üretim olduğunu belirterek, "Üretime, kaliteye, ülkenin ihtiyaçlarına, vatandaşımızın taleplerine odaklanmış bir üniversiteye, bir gençliğe ihtiyacımız var." dedi.

Kasapoğlu, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi akademik yılı açılış töreninde, akademik bir kurumun çatısı altında olmanın kendilerine önemli bir misyon ve sorumluluk yüklediğini söyledi.

Yeni kurulan Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesinin yarınlara Türkiye'nin kutlu mücadelesinde büyük katkılar sağlayacağını aktaran Kasapoğlu, akademik yılı açılışı münasebetiyle bir arada olmaktan ayrı bir heyecan duyduğunu bildirdi.

Üniversitenin, öğrencilerinin ve hocalarının çalışmalarıyla ülkeye ve insanlığa verecekleri katkılarda bakanlık olarak çalışma arkadaşlarıyla sağlayacakları desteklerin kendilerine mutluluk vereceğini anlatan Kasapoğlu, bu üniversitenin yarınlara daha güçlü ilerlemesini hep birlikte sağlayacaklarını dile getirdi.

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesinin içindeki "uygulamalı" ifadesinin sadece teoriyi değil, üretimi de vurgulayan bir ifade olduğuna dikkati çeken Kasapoğlu, şöyle konuştu:

"Bu ifadenin sizlerin yarınların yöneticileri ve profesyonelleri olarak daha güçlü, donanımlı olmanıza önemli bir katkı sağlayacağına inanıyorum. En önemli meselelerden bir tanesi üretim. Üretime, kaliteye, ülkenin ihtiyaçlarına, vatandaşımızın taleplerine odaklanmış bir üniversiteye, bir gençliğe ihtiyacımız var. Ben özellikle bu ihtiyaç ve talebe cevap verme gayretiyle, heyecanıyla yola düşen herkese, akademisyenlerimize, öğrencilerimize, az önce de ifade ettim gerek bakanlık olarak gerek devletimizin tüm kuruluşlarıyla destek olacağımızı, bunu bir kutsal görev bildiğimizi ifade etmek istiyorum."

Kasapoğlu, son 18 yılda Türkiye'nin her alanda önemli aşamalar kat ettiğini vurgulayarak "Sayın Cumhurbaşkanımızın eğitime verdiği önemli hepiniz biliyorsunuz. İktidarı döneminde eğitime en çok bütçeyi ayıran, her yönüyle eğitimi destekleyen hükümeti hep birlikte yaşadık. Sadece eğitimde değil, sanayiden ekonomiye, sağlıktan ticarete, spora kadar her alanda zirveye oynayan bir Türkiye'yi hep birlikte yaşıyoruz. Birkaç alanda değil, her alanda sahada ve masada kazanan bir Türkiye'yi hep birlikte görüyoruz ve inşallah bu çıtayı daha yukarılara taşıyacağız." ifadelerini kullandı.





- "Eğitim en büyük gücümüz"





Sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif anlamda daha güçlü bir gençlik yetiştirme arzuları olduğuna değinen Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"Eminim ki bu yolda her gün bir adım daha ileri olma felsefesiyle ilerliyoruz. 2002'deki üniversite sayısıyla şu an geldiğimiz aşamadaki üniversite sayısı hepimizin malumu. Eğitim en büyük gücümüz, en büyük aracımız bunu da eğitim yuvalarımızı inşallah standartlarıyla, insan kaynağıyla daha üst noktalara taşıyarak akademisyenlerimizi rekabetçi dünyada daha güçlü olmalarını sağlayarak bu çıtayı yükselteceğiz. Ülkemiz Avrupa başta olmak üzere dünyanın en genç nüfusuna sahip bir ülke, gençliğimizle ve gençlerimizle gurur duyuyoruz. Gençlerimizin yarınlara hazırlanmasında sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde devletimizin kendilerine ne kadar değer verdiğini, önem atfettiğinin farkındalar. Gençlik ve Spor Bakanlığı, pek çok alanda başta gençlerimiz olmak üzere ülkemizdeki her alana dokunan bir bakanlık. Gençlerimiz sadece bu ülkenin umudu değiller, yarınların ve dünyanın umudu gençlerimizi geleceğe çok daha güçlü hazırlama gayretimiz var, inancımız var, çabamız var."





- "Bakanlığımızı kendi bakanlığınız bileceksiniz"





Kasapoğlu, gençlerden bundan sonraki süreçte bakanlığa ait imkanları çok daha güçlü ve verimli bir şekilde kullanmalarını tavsiye ederek, şöyle devam etti:

"Elbette bazı konularda imkanlarımız eksik olabilir. Biz de bu imkanları süratle tamamlayarak sizlerin yarınlara her alanda daha güçlü yetişmesi için gayret sarf edeceğiz. Bunun yolu da iletişim arkadaşlar, bakanlığımızı kendi bakanlığınız bileceksiniz. Bakanlığımızın imkanları sizler için, Gençlik ve Spor Bakanlığı sizlerin bakanlığı. Isparta ve ilçelerinde bakanlığımıza ait spor tesislerimiz, gençlik merkezlerimiz, yurtlarımız var. Bu mekanları, kurumları sahipleneceksiniz. Samimiyetle söylüyorum bunların her biri sizlere ait. Sizler için var olan tesisler ve imkanlar. Bu imkanların kalitesiyle, standardıyla daha üst noktalara taşınması sizlerin gayretleriyle olacak. Biz düşünen, üreten, analiz eden sorgulayan bir gençlikten yanayız. Bize taleplerinizi söyleyeceksiniz. Nasıl olması gerektiğini ifade edeceksiniz. Birlikte katılımcı bir süreçte hem spor tesislerimizi, gençlik merkezlerimizi hem de sizlerin ihtiyacı olan tüm olanakları sizlere sağlayacağız."





- "Projelerimize bu sene 25 bin başvuru aldık"





Bakanlık olarak proje destek programlarına sahip olduklarını aktaran Kasapoğlu, "Amacımız gençlerimizin, okul sürecinden üreten bir zihniyetle yarınlara hazırlanması. O yüzden bu seneki projelerimize olan talep bizleri mutlu etti. Geçen yıl projelerimize 3 bin kişi başvururken bu sene 25 bin başvuru aldık. Bu sene projelerimizin hem bütçesini hem de destek verdiğimiz proje sayısını arttırdık. Yeter ki sizler üretin arkadaşlar. Rekabetçi acımasız bir dünyada yaşıyoruz. O yüzden biz başkaları gibi zulümle değil, adaletsiz davranarak değil, adaletimizle var olacağız. Hem masada hem de sahada kazanacağız. Üreteceğiz, kimsenin hakkına hukukuna girmeden kazanacağız. Bizim farkımız bu, bizler bakanlığımız olarak gençlerimizin olduğu her yerde varız diyoruz." diye konuştu.

(sürecek)