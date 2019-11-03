Bakan Kasapoğlu: "Gençlerimizin, sporcularımızın Mehmetçiğimize olan sempatisini de durduramayacaklar"

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu: "Dünyada adaletin, barışın, sulhun, şefkatin sembolü olan Mehmetçiğimizin barışa olan yürüyüşünü ve terör odaklarıyla olan mücadelesini hiç kimse durduramayacak. Tıpkı onu durduramayacakları gibi gençlerim

Bakan Kasapoğlu: "Gençlerimizin, sporcularımızın Mehmetçiğimize olan sempatisini de durduramayacaklar"
0
Isparta Düğün Salonları


İSTANBUL - EMRAH OKTAY - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Dünyada adaletin, barışın, sulhun, şefkatin sembolü olan Mehmetçiğimizin barışa olan yürüyüşünü ve terör odaklarıyla olan mücadelesini hiç kimse durduramayacak. Tıpkı onu durduramayacakları gibi gençlerimizin, sporcularımızın Mehmetçiğimize olan sempatisini de durduramayacaklar." dedi.

Vodafone 41. İstanbul Maratonu'na katılan Bakan Kasapoğlu, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde olmanın hem anlamlı hem de ayrı bir duygu olduğunu dile getiren Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"Ben bu vesileyle tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle ve minnetle yad ediyorum. Sporun birleştirici bir unsur olduğunu bugün hep birlikte görüyoruz. Buraya dünyanın dört bir yanından gelen sporcular var. Bu sevindirici bir şey. Kıtaları birleştiriyor bu maraton. Çok önemli ve anlamlı bir maraton. 41'incisi düzenleniyor, yaşayan biri olarak şunu ifade etmek istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde bu koşu hakikaten çok iyi bir ivme kazandı. Daha güçlü, daha ulaşılabilir bir koşu olması açısından bugünlere gelmesinde önemli. Sporun tabana yayılması çok önemli. Burada bu ruhu görüyoruz. Halkımızın bu teveccühü, yıllardır süregelen bu geleneğin sporun ruhunun ne kadar kuşatıcı olduğunu gösteriyor. Bakanlık olarak sporun tabana yayılması için çok önemli çalışmalarımız var. "

Milli sporcuların maratona katılmasının önemine dikkati çeken Kasapoğlu, şöyle konuştu:

"Bizim için, insanlığın selamati için mücadele eden Mehmetçiğimize gönülden selamlarını ileten sporcularımızla, buradan yine selam gönderdik. Hakikaten sporun işte ruhu bu. Sporun ruhunu başka yerlere çekmek isteyenler her zaman olmuştur, olacaktır. Dünyada adaletin, barışın, sulhun, şefkatin sembolü olan Mehmetçiğimizin barışa olan yürüyüşünü ve terör odaklarına olan mücadelesini hiç kimse durduramayacak. Tıpkı onu durduramayacakları gibi gençlerimizin, sporcularımızın Mehmetçiğimize olan sempatisini de durduramayacaklar. Sporda her gün hamdolsun katlanarak süregelen başarılarımızın da önünde kimse duramayacak. Ne yaparlarsa yapsınlar UEFA'sıyla başka kurumlarıyla hiçbir şekilde spordaki yürüyüşümüzün önüne kimsenin geçemeyeceğini görüyorum. Buradaki bu kalabalık, sporcularımızın heyecanı bize bunu ispatlıyor."

Bakanlık olarak pek çok branşta geceli gündüzlü çalıştıklarını vurgulayan Kasapoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımızın spora ve sporcuya verdiği destek bizim için önemli bir ilham kaynağı. İstanbul'da kendilerinin Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminden itibaren başlayan, bugün de gördüğümüz bu katılım ülkemizin sporun tabana yayılmasındaki durumunu ve potansiyelini bize gösteriyor. Başarılar tesadüf değil. Tek tük başarılarla değil, bundan sonra her alanda zirveye oynayan bir Türkiye var. Ekonomiden, sağlığa, dış politikaya kadar. Geçtiğimiz gün YÖK'le çok önemli bir iş birliğine imza attık. Sinerjimiz her geçen gün güçleniyor. Bugünkü yürüyüş de bize güç veriyor. 2019 Gönüllülük Yılı. Her geçen gün artan bir gönüllü ordumuz var. Buraya gelen gönüllülerimiz var. El uzatan, yardımsever gönlü geniş gönüllülerimiz var. İnsanlarımıza dokunarak, insanlık için ülkemiz için birlikte çalışacağız." ifadelerini kullandı.


- "Her alanda zirveye oynayacağız"


Bakan Kasapoğlu, yaklaşan 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'yla ilgili şu değerlendirmede bulundu:

"2020 Olimpiyatı olsun, öncesi ve sonraki süreçler olsun güzel başarılar gelecek. Her alanda zirveye oynayacağız. Allah'a şükür her türlü imkanımız var. Dünyanın en yeni, kaliteli tesislerimiz var. Genç, dinamik, her şeyden önce buna inanan bir toplumumuz var. Bunları birleştirdiğimizde bu iyi niyetin önünde kimsenin durabileceğine inanmıyorum."

Milli sporcularla 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nı ziyaret ettiklerini aktaran Kasapoğlu, "Biliyorsunuz, 'Çanakkale geçilmez.' diyen bir ecdadın torunlarıyız. Bu köprüde 15 Temmuz gecesi bu köprüyü geçilmez kılan şehitlerimiz var. Onlara Fatiha gönderdik sporcularımızla. Mehmetçiğimize de selamımızı gönderdik. Ülke ve millet olarak kadirşinas, vefayı önemseyen bir milletiz. Şehitlerimiz, gazilerimizi bizler için çok değerli. Amacımız onların emanetini gençlerimizle yarınlara daha güçlü bir şekilde taşımak. Daha güçlü Türkiye'yi insanlık için önemli buluyoruz." diye konuştu.

Maratona çok fazla çocuğun katıldığının hatırlatılması üzerine Kasapoğlu, "Sporun bir yaşam biçimi olması için çocuklara çok erken yaşta bu duyguyu vermemiz lazım. Okul öncesi bu konuda çok önemli. Gerek MEB'le, federasyonlarımızla, YÖK'le olan iş birliğimiz çok önemli. Bu coğrafya muhteşem şampiyonları çıkartır. Yeter ki birlikte olalım." diyerek sözlerini tamamladı.




Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Isparta Şehir Hastanesi'nde akşam polikliniği uygulaması
9. Cumhurbaşkanımız Süleyman Demirel Doğum Gününde Anıldı
Isparta'da ‘Zafere Doğru’ temsil gösterisi
Tablo netleşiyor! 430 liraya varan zam geliyor
TED Isparta lise öğrencileri atıklardan tebeşir üretiyor
Kenevir ekim alanları uydudan tespit edilecek
Isparta'da Balık Ekmek ve Izgara Balık Gözde Balık'ta
SDÜ'lü öğrencilerden örnek proje
​ALTIN ELMA OPTİMİST YARIŞMALARI START ALDI
Isparta'da "7 Güzel Adam Kütüphanesi" açılışı yapıldı
Salda Gölü'nde su kalitesi yükseldi
TED Isparta Koleji'nde “Cumhuriyet Kokteyli”
Isparta İŞKUR'dan duyuru..Projelere destek
Isparta'da kaçak alkol üretimi yapan şahıslara operasyon
Isparta'da kaçak alkol üretimi yapan şahıslar yakalandı
Isparta'da kaçak alkol , makaron sigara, ilaç operasyonu
Isparta'da Narkotik Operasyon!
Isparta'da hırsızlık operasyonu!
Isparta'da yurt öğrencilerinden kök hücre bağışı
Eğirdir Belediye Başkanı Gök öğrencilerle buluştu
İş arayanlara 900 TL ödeme: İstihdam yardımı nasıl alınır başvuru şartları neler?
2020 yılı Türk Süsleme Sanatları ve Geleneksel El Sanatları Kurs Kayıtları başlıyor…
‘Zafere Doğru’ Ispartalılarla buluşuyor
'EVİNİN SULTANLARI' İLE 'SOKAKLAR BİZİM' PROJESİ
ÜN-TAŞ İLE KEYİFLİ VE KONFORLU YOLCULUK!
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Dünyanın En Tehlikeli YüyeyecekleriDünyanın En Tehlikeli Yüyeyecekleri
Yumurtanın içinden yumurta çıktıYumurtanın içinden yumurta çıktı
Isparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı KutlamarıIsparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlamarı
Isparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek oldu
Isparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerIsparta Güneykent Gül Festivali'nden kareler
Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!
Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaTürkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi Isparta
Dünyanın En Tehlikeli YüyeyecekleriYumurtanın içinden yumurta çıktıIsparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı KutlamarıIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerDünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi Isparta
Isparta tarim fuarıısparta yas pastaısparta yas pastaısparta yas pastaısparta çiğ köfteIsparta yapı malzemelerisüpürge toz torbasıısparta mutfak eşyalarıisparta giyotin cam balkonIsparta Motor TamircileriISPARTA İÇ GİYİMISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

Isparta'da trafik kazası: sürücü öldüIsparta'da trafik kazası: sürücü öldü27 Ekim 2019
Çitçinin 2020 yılı destekleri belli oldu! İlk kez gübre parası ödenecekÇitçinin 2020 yılı destekleri belli oldu! İlk kez gübre parası ödenecek29 Ekim 2019
Vergi cezalarına yüzde 50 indirim! İşte yapmanız gerekenlerVergi cezalarına yüzde 50 indirim! İşte yapmanız gerekenler29 Ekim 2019
Isparta'da halkın katılımıyla coşku dolu bir 29 Ekim Cumhuriyet BayramıIsparta'da halkın katılımıyla coşku dolu bir 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı29 Ekim 2019
Isparta'da Huzur ve Güven uygulamasında yakalandılarIsparta'da Huzur ve Güven uygulamasında yakalandılar28 Ekim 2019
Isparta'da Çelenk Sunma Töreninde Ethem Amcadan Şiir SürpriziIsparta'da Çelenk Sunma Töreninde Ethem Amcadan Şiir Sürprizi28 Ekim 2019
Isparta ve Burdur'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı KutlamalarıIsparta ve Burdur'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları28 Ekim 2019
Isparta'dan kutsal topraklara Umreciler yolcu edildiIsparta'dan kutsal topraklara Umreciler yolcu edildi28 Ekim 2019
Isparta'da Gölcük Tabiat Parkında Doğa Şöleni etkinliği Isparta'da Gölcük Tabiat Parkında Doğa Şöleni etkinliği 28 Ekim 2019
Mevsimin en taze balık çeşitleri Gözde Balık'tan Mevsimin en taze balık çeşitleri Gözde Balık'tan 29 Ekim 2019
Vatandaşı sevindirecek yeni düzenleme! 2 ayrı vergi alınmayacakVatandaşı sevindirecek yeni düzenleme! 2 ayrı vergi alınmayacak30 Ekim 2019
Isparta Belediyesi Fener Alayı düzenliyorIsparta Belediyesi Fener Alayı düzenliyor28 Ekim 2019
İş arayanlara 900 TL ödeme: İstihdam yardımı nasıl alınır başvuru şartları neler?İş arayanlara 900 TL ödeme: İstihdam yardımı nasıl alınır başvuru şartları neler?31 Ekim 2019
Isparta'da Cumhuriyet Bayramı Coşkuyla KutlandıIsparta'da Cumhuriyet Bayramı Coşkuyla Kutlandı29 Ekim 2019
ÜN-TAŞ İLE KEYİFLİ VE KONFORLU YOLCULUK!ÜN-TAŞ İLE KEYİFLİ VE KONFORLU YOLCULUK!30 Ekim 2019
Isparta Haber: ​Nasreddin Hoca SDÜ’de AnıldıIsparta Haber: ​Nasreddin Hoca SDÜ’de Anıldı27 Ekim 2019
Tablo netleşiyor! 430 liraya varan zam geliyorTablo netleşiyor! 430 liraya varan zam geliyor02 Kasım 2019
Rektör Çarıkçı’nın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı MesajıRektör Çarıkçı’nın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Mesajı29 Ekim 2019
BAKA'ya 125 adet proje başvurusu yapıldı...İşte sonuçlarBAKA'ya 125 adet proje başvurusu yapıldı...İşte sonuçlar30 Ekim 2019
Eğirdir Belediye Başkanı Gök öğrencilerle buluştuEğirdir Belediye Başkanı Gök öğrencilerle buluştu31 Ekim 2019