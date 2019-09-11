Bakan Gül'den öğrencilere 'Hukuk ve Adalet' dersi

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, ortaokul öğrencilerine eğitim öğretim dönemlerinin ilk "Hukuk ve Adalet" dersini verdi.

Bakan Gül'den öğrencilere 'Hukuk ve Adalet' dersi
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Isparta Düğün Salonları

ANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, ortaokul öğrencilerine eğitim öğretim dönemlerinin ilk Hukuk ve Adalet dersini verdi.

Eryaman Kooperatifler Birliği Ortaokulu'ndaki Hukuk ve Adalet Dersi’ne, Bakan Gül ile Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve Ankara Valisi Vasip Şahin katıldı.

Okulun eğitim öğretim döneminin "Hazreti Ömer'in adaleti" konulu ilk dersinde öğrencilere "adalet", "hak" ve "hukuk" kavramları hakkında bilgi veren, öğrencilerin sorularını yanıtlayan Bakan Gül, öğrencilere hakim, savcı ve avukatların görev alanlarının ne olduğunu üzerine sorular yöneltti.

Öğrencilerden ileride yapmayı hedefledikleri mesleği öğrenen Gül, hukuk ve adaletin ileride meslek ve yaş fark etmeksizin herkese lazım olduğuna, her yerde geçerli olduğuna işaret etti.

Gül, "Tüm ilişkilerin merkezinde herkesin bir hakkı ve o hakka saygılı olma sorumluluğumuz var. Hukuk ve Adalet dersini de bu ilişkilerin belirlenmesi, kendimize iyi bir rota çizilmesi için çok önemli bir başlık olduğu için Milli Eğitim Bakanlığımız planına, programına aldı ve sizin gibi gençlerin Hukuk ve Adalet dersini seçmesine imkan tanıdı. İster mühendis, ister avukat, ister öğretmen, ister iş adamı olun her şeyin başı hukuk ve adalet." dedi.

Hukuk ve adalet duygusunun genç yaşlarda oturmasının önemine dikkati çeken Gül, "hukuk ve adalet" kavramlarının ne olduğuna ilişkin öğrencilerin görüşlerini aldı. Arkadaşlara, öğretmenlere saygılı olmanın, hayvanlara, doğaya iyi davranmanın da hak-hukuk kavramları içerisine girdiğini dile getiren Gül, bir toplumda hukukun olmamasının yaratacağı problemlere işaret etti.

Gül, kendi çocuklarının da bu yıl seçmeli ders olarak "Hukuk ve Adalet"i seçtiğini belirterek, "Böyle böyle sizin gibi aydın, pırıl pırıl gençler inşallah toplumda hukukun, adaletin daha da güçlü olmasına katkı sağlayacak." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Gül, Hukuk ve Adalet dersi için bu yıl hazırlanan kitabın da çok güzel olduğunun altını çizerek, Bakan Selçuk’a teşekkürlerini iletti.

Bakan Selçuk, öğrencilere "sınıfın içerisindeki hukuku" sordu

Milli Eğitim Bakanı Selçuk da ilk dersin Bakan Gül tarafından verilmesinin bu konuya ne kadar önem verildiğini gösterdiğine dikkati çekerek öğrencilere de Hukuk ve Adalet dersini seçmelerinden dolayı teşekkür etti.

"Devletteki, toplumdaki hukuktan bahsettiniz. Peki okulun, sınıfın içerisindeki hukuk nedir?" sorusuna karşılık bir öğrencinin okulda eşyalara, sıralara, duvarlara zarar vermemenin, kantinde sıra beklemenin de hukuk ve adalet kavramları içerisine girdiğini anlatması üzerine öğrenciyi tebrik eden Selçuk, bunların mutlaka yapılması gereken davranışlar olduğunu dile getirdi.

Öğrencilere ayrıca "Bu okulda ne olursa hukuk daha güçlenir? Siz buna nasıl katkı sağlayabilirsiniz?" sorusunu soran ve görüşlerini alan Bakan Selçuk, öğrencilerin sıralarında bulunan kitaplar üzerinden hukuk ve adalet kavramlarına ilişkin örnekler verdi.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk ve Adalet Bakanı Gül, dersin sonunda öğrencilerle fotoğraf çektirdi, ardından öğretmenlerle buluştu.

Hukuk ve Adalet dersini geçen yıl 126 binden fazla öğrenci seçti

2013-2014 eğitim öğretim yılından itibaren 6'ncı ve 7'nci, 2018-2019 eğitim öğretim yılı itibarıyla da 8'inci sınıflarda seçmeli ders olarak okutulan Hukuk ve Adalet dersini geçen yıl 126 bin 847 öğrenci tercih etti.

Milli Eğitim ve Adalet Bakanlıklarının ortak çalışmasıyla 2018'de yenilenen Hukuk ve Adalet dersi kitabı 4 ünite ve toplam 32 bölümden oluşuyor. Kitapta ele alınan konular etkin bir anlatım için görsel unsurlarla destekleniyor.

Muhabir: Burcu Çalık


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