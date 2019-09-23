Bahçeşehir Koleji, TEKNOFEST'te birincilik aldı

Bahçeşehir Koleji Nakkaştepe 50. Yıl Fen ve Teknoloji Lisesi öğrencilerinden oluşan GRAVITY ROBOTICS takımı, TEKNOFEST İstanbul'un "İnsansız Sualtı Sistemleri Yarışması"nda birinciliğe layık görüldü - Bahçeşehir Koleji Atakent Tema Fen ve Teknoloji Lisesi

Bahçeşehir Koleji, TEKNOFEST'te birincilik aldı
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Isparta Düğün Salonları

İSTANBUL - Bahçeşehir Koleji Nakkaştepe 50. Yıl Fen ve Teknoloji Lisesi öğrencilerinden oluşan GRAVITY ROBOTICS takımı, Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nin (TEKNOFEST İstanbul) "İnsansız Sualtı Sistemleri Yarışması"nda birinci oldu.

Bahçeşehir Koleji açıklamasına göre, Bahçeşehir 50. Yıl Nakkaştepe Fen ve Teknoloji Lisesi öğrencileri Aykan Örsçelik, Bora Baysal, Korak Koca, Aslı Gönül Ansen, Zeynep Keskiner, Rozem Dile Aydoğdu, Ali Trenova ve Gürsel Genç'ten oluşan GRAVITY ROBOTICS takımı, Bahçeşehir Üniversitesi'nden BAUROV takımı üyesi de olan mentorları Kağan Kapıcıoğlu önderliğinde iki ayrı elemeyi başarıyla geçti ve yarışmada tüm görevleri yapan tek takım olarak şampiyon olmaya hak kazandı.

TEKNOFEST İstanbul'da bu yıl havacılıktan otomotive, yapay zekadan simülasyon sistemlerine, sualtı araçlarından otonom araçlara uzanan 19 farklı kategoride teknoloji yarışmaları düzenlendi. Türkiye'nin 81 ilinden 122 farklı ülkeden toplamda 17 bin 773 takımın başvuru yaptığı yarışmalarda 2 binden fazla takım finalist olmaya hak kazandı.

Bahçeşehir Koleji takımları, TEKNOFEST'te lise düzeyinde 9 ve ortaokul düzeyinde 2 olmak üzere toplam 11 proje ve 6 farklı kampüsü ile finallere kalmaya hak kazandı.

Bahçeşehir Koleji Atakent Tema Kampüsü Ortaokulu, Bahçeşehir Koleji Ataşehir 2 Kampüsü Ortaokulu, Bahçeşehir Koleji Darıca Fen ve Teknoloji Lisesi, Ankara 50. Yıl Fen ve Teknoloji Lisesi, Edirne Fen ve Teknoloji Lisesi, Nakkaştepe 50. Yıl Fen ve Teknoloji Lisesi ve Bahçeşehir Fen ve Teknoloji Lisesi takımları TEKNOFEST'te projelerini sergiledi.

Bahçeşehir Koleji öğrencileri, 8 ay boyunca hazırlandıkları yarışmalarda, "Savaşan İnsansız Hava Araçları", "İnsanlık Yararına Teknolojiler" ve "İnsansız Sualtı Sistemleri" kategorilerinde elemeleri geçerek ve finallerde yarışmaya hak kazandı.

TEKNOFEST İstanbul'da ayrıca, Bahçeşehir Koleji Atakent Tema Fen ve Teknoloji Lisesi öğrencisi Kuzey Cengiz Biçer, "İnsanlık Yararına Teknoloji" kategorisinde birinci oldu.

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