Bahçelerinde Hint keneviri yetiştiren iki komşu yakalandı Adana'da bahçelerinde Hint keneviri yetiştiren iki komşu gözaltına alındı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmayla, merkez Yüreğir ilçesi Solaklı Cumhuriyet Mahallesi'nde A.T. (42) ve bitişikteki komşusu A.İ'