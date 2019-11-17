'Bağlılık Aslı' ile Oscar heyecanı yaşandı

"2. Hollywood Türk Filmleri Festivali"nin kapanış töreninde, 92'nci Akademi Ödülleri'nde Türkiye'nin Yabancı Dilde Oscar adayı "Bağlılık Aslı" filmi gösterildi.

'Bağlılık Aslı' ile Oscar heyecanı yaşandı
0
Isparta Düğün Salonları

İSTANBUL - ABD'nin Los Angeles şehrinde bulunan Linwood Dunn Theater'da kırmızı halı seremonisiyle başlayan galaya, Türkiye'nin Los Angeles Başkonsolosu Can Oğuz, Golden Globe Başkanı Lorenzo Soria ve Başkan Yardımcısı Ali Sar, 2. Hollywood Türk Filmleri Festivali Başkanı Ogün Şanlıer, yönetmen Semih Kaplanoğlu, yönetmen Uğur Uludağ, yapımcı Mustafa Karadeniz, yönetmen Eylem Kaftan, oyuncu Yasemin Allen, Anadolu Ajansı (AA) Kültür Sanat Haberleri Editörü Bünyamin Yılmaz'ın yanı sıra ABD ve Türkiye'deki sinema sektöründen isimler katıldı.

Kapanış törenine katılan yönetmen Kaplanoğlu, organizasyonda emeği geçen Türkiye'nin Los Angeles Başkonsolos Oğuz ve Barbaros Tapan'a teşekkür ederek, "Birazdan izleyeceğiniz Türkiye'nin Oscar adayı olan film, 'bağlılık' üçlemesinin ilk filmi. Fim, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile senaryosunun yazımında, Asya Pasifik Film Akademisinin katkısıyla gerçekleşti. İkinci film Bağlılık Hasan'ı bu yaz çektim. Şu an kurgu aşamasında. Umut ediyorum bu ilkbaharda bitmiş olacak. İyi seyirler dilerim." ifadelerini kullandı.

Kaplanoğlu, Oscar'la ilgili çalışmalarının sürdüğünü vurgulayarak, "Los Angeles'a dördüncü gelişim. Oscar için ikinci gelişimiz. Daha önce 'Bal' filmiyle buradaydık. Her gelişimde daha ilginç ve farklı bir yönünü görüyorum. Bu sefer biraz daha deneyimliyiz." dedi.

"Bağlılık Aslı" filminde Aslı karakterini canlandıran oyuncu Kübra Kip ise Los Angeles'ta dolu dolu bir hafta geçirdiklerini ifade ederek, "Pek çok gösterim ve söyleşiler gerçekleşiyor. Çok olumlu geri dönüşler alıyoruz. Uluslarası festivaller benim için çok keyifli geçiyor çünkü başka kültürden insanların sizin dünyanıza nasıl yaklaşacakları, beni cezbeden bir şey. Bu tarz organizasyonlar sayesinde Türk sinemasının daha bilinir hale gelmesi de ayrıca memnuniyet verici." şeklinde konuştu.

Golden Globe Başkanı Lorenzo Soria da Türk sineması hakkında uzman olmağına işaret ederek, "Yıllar önce Uluslararası Boğaziçi Film Festivalinde jüri başkanıydım. Hatta aramızda bulunan Türk oyuncu Belçim Bilgin'le birlikte aynı jürideydik. Bu benim için Türk sinemasını keşfetme imkanı sağladı. Çok fazla ilginç ve yüksek kalitede filmle karşılaştım. Bu yüzden burada sizlerle olmaktan ötürü onur duyuyorum. Beni davet ettiğiniz için teşekkür ederim." dedi.

Tüm sinemaseverlerin, "Bağlılık Aslı" filmini izleyerek mükemmel bir zaman geçirmesi temennisinde bulunan Soria, "Bence bu Los Angeles insanı için Türk sinemasını tanımaları açısından güzel bir fırsat." diye konuştu.

"Hollywood Türk Filmleri Festivali" Los Angeles'ta bir marka olacak

Etkinliğin ardından AA muhabirine açıklamada bulunan Başkonsolos Can Oğuz, bu tür festivalleri Türk sinemasının kendine yer açması bakımından önemli bulduğunu aktararak, "Los Angeles gibi sinemanın merkezi olan bir yerde, devamlılığı olan bir festivalin olması önemli bir şey. Bu sebeple son derece gurur verici bir duygu. Aynı zamanda böylesi çok kültürlü bir yerde, kültürümüzün de sinema aracılığıyla kendine bir yer bulması bizim açımızdan mutluluk verici." değerlendirmesinde bulundu.

Oğuz, "Bağlılık Aslı"nın salondaki izleyiciler tarafından olumlu tepkiyle izlendiğine dikkati çekerek, "Çok gerçekçi bir film olmuş. Gerçekten herkesin kendisinden bir parça bulabileceği evrensel bir hikaye, güçlü bir şekilde anlatılmış. Umut ediyoruz ki bu beğenilerin önümüzdeki dönemde iyi haberlerini alırız." ifadelerini kullandı.

Türk sinemasıyla dizilerin son yıllarda çok daha bilinir hale geldiğini sözlerine ekleyen Oğuz, özellikle dizilere gösterilen ilgi dolayısıyla çok daha umutlu olmak gerektiğini söyledi.

2. Hollywood Türk Filmleri Festivali Direktörü Barbaros Tapan da festivalin ikincisini gerçekleştirdikleri için çok mutlu olduğunu belirterek, şunları aktardı:

"Bu festivalin Türk sineması, oyuncularımız ve yapımcılarımız için çok önemli bir organizasyon olduğunu düşünüyorum. Hollywood'un kalbinde, Akademi binasındayız. Burada Allah nasip etti, filmimizi de gösterdik. İnşallah üçüncü, dördüncü ve daha birçoklarını Allah nasip eder. Bu bir ekip işi. Festival başkanımız Ogün Şanlıer ve bütün ekibimizin emekleri sonucu buradayız. Amacımız festivali büyütmek. Hollywood Türk Filmleri Festivali, Los Angeles'ta bir marka olmak zorunda. Bunun için çalışacağız."

"Türk sineması daha bilinir hale geliyor"

Japon-ABD'li oyuncu Rick Kumazawa da daha önce pek çok kez Türkiye'de bulunduğunu ve Türkiye'yi çok sevdiğini kaydederek, "Benim kız arkadaşım Doğu Avrupalı ve Türk dizileri izleyerek büyümüş. Onun annesiyle oturup çok defa Türk dizileri seyrettim. Hollywood'da Türk Filmleri Festivalinde olmaktan dolayı çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

"Maniac" dizisinde Dr. Muramoto karakterini canlandıran oyuncu Rome Kanda ise "Barbaros Tapan ile 'Maniac' filminin prömiyerinde tanıştım.O bana bu güzel festivali tanıttı ve buraya geldik. Türk filmlerini ve ayrıca Osmanlı'yı seviyoruz. Geçen aylarda TRT2'de bir televizyon programına röportaj verdim. Şu an Türkiye'de ünlü birisiyim." değerlendirmesinde bulundu.

Oyuncu Belçim Bilgin de doğru filmlerin doğru seyirciyle buluşması açısından festivalin çok değerli olduğunu ifade ederek, "Festivalin kökleşmesini ve daha uzun yıllar sinemaya hizmet etmesini dilerim." dedi.

Festivalin ilkinde de Los Angeles'ta olduğunu ve ikincisinde de olmaktan ötürü gurur duyduğunu belirten oyuncu Büşra Pekin, "Ülkemiz ve sinemamız adına çok önemli bir adım olarak görüyorum festivali. Emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum." şeklinde görüşlerini dile getirdi.

Hollywood Türk Filmleri Festivali'nin Kasım ayında yapılmasını doğru bir zamanlama olarak gördüğünü belirten yönetmen Eylem Kaftan şu değerlendirmeyi yaptı: "Çünkü Kasım, Aralık ayı Oscar öncesi binlerce yönetmenin sinemacının kendi filmlerini Oscar yarışına sokabilmek için amansız bir mücadeleye girdiği, pek çok, yüzlerce, binlerce gösterim yaptığı, onu jüriye sunduğu, çok heyecan verici yarışın sürdüğü bir ay. Ben de bugün buna şahit oldum. Oscar adayı bir filmin gösterimine gittim. Orada yönetmenin heyecanına şahit oldum. Bu atmosferi yaşamak ve burayı, dünya sinemasının kalbinin attığı yerin işleyişini anlamak açısından da benim için çok büyük bir tecrübe oldu."

ABD'de dijital bir platformda dizi için hazırlık yaptığı bilgisini veren oyuncu Kerem Bürsin ise, bir Türk festivalinin Hollywood'da olmasının Türkiye ve sektör açısından önemine değinerek, "Bu binada ve Hollywood'da olmak gurur verici bir şey." diye konuştu.

Oyuncu Melisa Şenolsun ise Hollywood'un sinemanın kalbi olduğuna vurgu yaparak, destek olmak için katıldığı festivalin uzun yıllar sürmesini diledi.

Şenolsun, yaklaşan projeleri hakkında da şu bilgileri paylaştı: "BKM ile çektiğimiz Güzelliğin Portresi filmimiz var vizyona hazırlanan. Bir de Netflix'te çekmiş olduğumuz bir dizimiz var Atiye. Onların çıkmasını bekliyorum, çok da az kaldı, o yüzden heyecanlıyım, dört gözle bekliyorum."

2. Hollywood Türk Filmleri Festivali'nin yapıldığı Linwood Dunn Theater'da "Bağlılık Aslı" gösterimi sonrası Türk müziğinden eserlerin yer aldığı mini bir müzik dinletisi de sunuldu.

Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Osman Çullu Bedensel Engelliler Türkiye Yüzme Şampiyonası Isparta'da başladı
Isparta Tarım ve Hayvancılık Fuarından çok özel fotoğraflar!
Isparta'da Biyonik El Geliştirildi
Isparta Valisi Seymenoğlu, Keçiborlu'da
Yöresel ve doğal lezzetler Kolancı Şarküteri'de
​Anadolu Kilimi “Geleneğin Kalp Atışları” Programında Tanıtıldı
Isparta Tarımının En Prestijli Organizasyonu 15 YaşındaISPARTA TARIMININ EN PRESTİJLİ ORGANİZASYONU 15 YAŞINDA
Isparta’nın Tarım ve Hayvancılık Fuarı 15. Kez Kapılarını Açtı
ATM'lerde yeni dönem başlıyor! Artık yeni çipli kimliklerle...
Isparta'da basketbol ve voleybol turnuvası... sultanlar sahaya iniyor!
İZRO'dan Isparta Gezisi... İzmir'den ilimize yerli turist gelecek
Isparta'da ​Kadınlar Emeklerini Kazanca Çevirebilecek
Isparta'da ​Otel Konforunda Olacak Yurtlar Yükseliyor
KIŞLIK GİYİM ÜRÜNLERİ KOZA TEKSTİL REYONLARINDA
Spor Bakanı Kasapoğlu Isparta'da ISUBÜ'de açılış törenine katıldı
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu Isparta'da
Bitkisel Üretim Desteklemeleri Tebliği Yayınlandı
Dikkat! Isparta'da göllerde kerevit av yasağı başladı
Erdoğan imzaladı: Sözleşmeli personellerle ilgili yeni düzenleme! Yeniden hizmete alınacak
Isparta'da 400.326 Dekar Tarım Arazisi Sulandı
Burdur'da Böceklenmiş unu eleyip piyasaya sürmeye çalışan zanlılar yakalandı
ISPARTA'DA ATATÜRK'Ü ANMA KOŞUSU'NDA BÜYÜK BAŞARI
GÖLLER BÖLGESİ TARIM GÖNÜLLÜLERİ ISPARTA DA BULUŞUYOR…
Aranan şahısları Isparta'da Emniyet ekipleri yakaladı
Önder Şekerleme AVM 3. Şubesini Yeniledi
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Dünyanın En Tehlikeli YüyeyecekleriDünyanın En Tehlikeli Yüyeyecekleri
Yumurtanın içinden yumurta çıktıYumurtanın içinden yumurta çıktı
Isparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı KutlamarıIsparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlamarı
Isparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek oldu
Isparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerIsparta Güneykent Gül Festivali'nden kareler
Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!
Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaTürkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi Isparta
Dünyanın En Tehlikeli YüyeyecekleriYumurtanın içinden yumurta çıktıIsparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı KutlamarıIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerDünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi Isparta
Isparta tarim fuarıısparta yas pastaısparta yas pastaısparta yas pastaısparta çiğ köfteIsparta yapı malzemelerisüpürge toz torbasıısparta mutfak eşyalarıisparta giyotin cam balkonIsparta Motor TamircileriISPARTA İÇ GİYİMISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

Önder Şekerleme AVM 3. Şubesini YenilediÖnder Şekerleme AVM 3. Şubesini Yeniledi12 Kasım 2019
Isparta’nın Tarım ve Hayvancılık Fuarı 15. Kez Kapılarını AçtıIsparta’nın Tarım ve Hayvancılık Fuarı 15. Kez Kapılarını Açtı14 Kasım 2019
Yalvaç'ta Fidanlar Toprakla BuluştuYalvaç'ta Fidanlar Toprakla Buluştu11 Kasım 2019
GÖLLER BÖLGESİ TARIM GÖNÜLLÜLERİ ISPARTA DA BULUŞUYOR… GÖLLER BÖLGESİ TARIM GÖNÜLLÜLERİ ISPARTA DA BULUŞUYOR…12 Kasım 2019
ATM'lerde yeni dönem başlıyor! Artık yeni çipli kimliklerle...ATM'lerde yeni dönem başlıyor! Artık yeni çipli kimliklerle...14 Kasım 2019
Isparta'da 26 ayrı bölgede 145 bin fidan dikildiIsparta'da 26 ayrı bölgede 145 bin fidan dikildi11 Kasım 2019
Ispartalı şehidimizin ismi köyündeki kütüphaneye verildiIspartalı şehidimizin ismi köyündeki kütüphaneye verildi11 Kasım 2019
TED Isparta Koleji'nde 10 Kasım Anma ProgramıTED Isparta Koleji'nde 10 Kasım Anma Programı10 Kasım 2019
İndirim almak için bunu sakın yapmayın! Pahalıya patlayabilirİndirim almak için bunu sakın yapmayın! Pahalıya patlayabilir11 Kasım 2019
Spor Bakanı Kasapoğlu Isparta'da ISUBÜ'de açılış törenine katıldıSpor Bakanı Kasapoğlu Isparta'da ISUBÜ'de açılış törenine katıldı13 Kasım 2019
RTÜK harekete geçti! Ekrana yemek ayarıRTÜK harekete geçti! Ekrana yemek ayarı11 Kasım 2019
Eğirdir Elması Mehmetçiklerimize UlaştıEğirdir Elması Mehmetçiklerimize Ulaştı10 Kasım 2019
Büyük Önder Atatürk Muğla, Isparta ve Burdur'da anıldıBüyük Önder Atatürk Muğla, Isparta ve Burdur'da anıldı10 Kasım 2019
KIŞLIK GİYİM ÜRÜNLERİ KOZA TEKSTİL REYONLARINDAKIŞLIK GİYİM ÜRÜNLERİ KOZA TEKSTİL REYONLARINDA13 Kasım 2019
Burdur'da Böceklenmiş unu eleyip piyasaya sürmeye çalışan zanlılar yakalandıBurdur'da Böceklenmiş unu eleyip piyasaya sürmeye çalışan zanlılar yakalandı12 Kasım 2019
81 ilde ucuza arsa: Tek bir şartı bulunuyor81 ilde ucuza arsa: Tek bir şartı bulunuyor12 Kasım 2019
e-Devlet'ten 600 yeni hizmet!e-Devlet'ten 600 yeni hizmet!12 Kasım 2019
Aranan şahısları Isparta'da Emniyet ekipleri yakaladıAranan şahısları Isparta'da Emniyet ekipleri yakaladı12 Kasım 2019
Isparta'da basketbol ve voleybol turnuvası... sultanlar sahaya iniyor!Isparta'da basketbol ve voleybol turnuvası... sultanlar sahaya iniyor!14 Kasım 2019
Keçiborlu'da Fidanlar Toprakla BuluştuKeçiborlu'da Fidanlar Toprakla Buluştu11 Kasım 2019