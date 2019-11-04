Bağdat'taki göstericilerin kalesi 'Türk Lokantası' binası

Irak'ın başkenti Bağdat'ta 2003'teki ABD bombardımanının arından kaderine terk edilen "Türk Lokantası" isimli 14 katlı bina, hükümet karşıtı protestocuların en önemli adresi haline geldi.

Bağdat'taki göstericilerin kalesi 'Türk Lokantası' binası
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Isparta Düğün Salonları

BAĞDAT - Irak'ın başkenti Bağdat'ın merkezinde bulunan ve halk arasında "Türk Lokantası" olarak isimlendirilen 14 katlı bina, başkentte devam eden protestolarda eylemcilerin adeta kalesi ve ülkedeki gösterilerin de sembolü haline geldi.

Bağdat'ın merkezindeki Tahrir Meydanı'na bakan cadde üzerinde yer alan bina, vaktiyle son katında bir Türk lokantası bulunduğu için bu isimle anılıyor. Bina, ülkedeki hükümet karşıtı gösterilerin yeniden başladığı 25 Ekim öncesine kadar, 2003 işgali sırasında ABD güçlerince bombalanarak harabeye dönüşen metruk yapılardan biri olarak duruyordu.

Başkentin merkezinde ve Tahrir Meydanı'nın hemen karşısında yer alan binanın stratejik konumunun farkına varan eylemciler, gösterilerin yeniden başladığı 25 Ekim'de binanın tüm katlarına yerleşerek güvenlik güçlerinin buraya yaklaşmasına izin vermedi.

Dev Irak bayrağı ve protestolarda hayatını kaybedenlerin posterlerinin yanı sıra hükümeti eleştiren pankartlarla donatılan bina kısa sürede gösterilerin merkezi ve sembolü haline geldi.

Binanın yeni sakinleri, geceyi de burada geçiriyor

Göstericiler 2003'ten beri elektriği olmayan harabeye dönmüş bu metruk binayı, kendi aralarında topladıkları paralarla aydınlatmayı başardı. Binanın tüm katlarını temizleyip derleyip toparlayarak yaşanabilir bir yer haline getiren göstericiler, geceyi de burada geçiriyor. Kendilerine "lojistik destek grubu" adını veren gönüllüler binanın yeni sakinleri olan protestoculara her gün içme suyu ve yiyeceğin yanı sıra göz yaşartıcı gazlardan korunmaları için gaz maskeleri de ulaştırılıyor.

Göstericiler binayı "Devrim Kulesi", "Özgürlerin Kalesi" veya "Cebel-i Uhud" olarak adlandırıyor.

Iraklı yetkililer ise Tahrir Meydanı'na hakim stratejik konumu nedeniyle binanın göstericilerin kontrolünde bulunmasından rahatsız. Güvenlik güçleri binanın boşaltılması için gaz ve ses bombalarıyla müdahale etse de protestocuların buradan ayrılmasını sağlayabilmiş değil. Göstericiler güvenlik güçlerinin devam eden tüm müdahalelerine rağmen binayı boşaltmamakta kararlı görünüyor.

Türk Lokantası'na 2011'de eski Başbakan Nuri el-Maliki, 2015, 2017 ve 2018'de de eski Başbakan Haydar el-İbadi dönemlerinde düzenlenen hükümet karşıtı eylemler sırasında gösterileri izlemekle görevlendirilen askerler konuşlandırılmıştı

"Yolsuzlukların kararttığı binayı protestocular aydınlattı"

AA muhabirine konuşan Türk Lokantası'nın geçici sakinleri, 2003'te ABD güçlerince harabeye çevrilen ve daha sonraki yönetimlerce tek çivi çakılmayarak kaderine terk edilen binayı kendilerinin aydınlatarak yeniden hayat verdiklerini söyledi.

Türk Lokantası'ndan bir an olsun ayrılmayan Iraklı gösterici Ala Mustafa (23), "Harabeye dönüşen bu bina, ülkedeki yolsuzlukların bir simgesi. Yolsuzlukların kararttığı binayı protestocular aydınlattı. İntifadamızın en önemli sembolü olan bu binaya çok şey borçluyuz. Umarım ileride bina mücadelemizi anlatan bir müze haline getirilir." dedi.

Binanın bir diğer geçici sakini Ebu Seccad (49) ise Türk Lokantası'nın elden geçirilerek gösterilerde hayatını kaybedenlerin aileleri için bir yerleşim yeri haline getirilmesini istediklerini söyledi.

Konuşurken gözyaşlarına hakim olamayan Ebu Seccad, "Yıllardır kaderine terk edilen bu bina, göstericilerin kalesi haline geldi." diyerek, şunları kaydetti:

"Giydiğim siyah elbiseyi şehitlerin hakkı alınana kadar çıkarmayacağım. Burada ölenlerin hepsi benim evladım. Binaya yeniden hayat veren bu gençler adeta ölüme meydan okuyarak kendilerini siper ediyorlar ve bunun için birbiriyle yarışıyorlar. On gündür en üst kata kadar yiyecek, içecek, elbise ve yatak taşıyorum. Geceyi de gençlerle birlikte burada geçiriyorum."

Güney kentlerdeki gösterilerde de binalara "Türk Lokantası" yazıldı

Bağdat'taki Türk Lokantası binası sadece başkentte değil gösterilerin devam ettiği güney kentlerde de protestocular için bir sembol haline geldi.

Iraklı göstericilerin, güney kentlerde de ülke bayrağı ve hükümeti protesto eden ifadelerin yazılı olduğu pankartlarla donattıkları metruk binaların üzerine "Türk Lokantası" yazdığı görülüyor.

Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, güney kentlerdeki protestocuların da Bağdat'taki Türk Lokantası'na benzettikleri binaları gösterilerin merkezi haline getirdiği dikkati çekiyor.

Haydar Karaalp

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