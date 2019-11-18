İSTANBUL - Türkiye Petrolleri, Türkiye'nin en prestijli caddelerinden biri olan İstanbul Bağdat Caddesi’nde yeni istasyonunu hizmete açtı.

Türkiye Petrolleri'nden yapılan açıklamaya göre, Türkiye genelinde 700'e yakın akaryakıt istasyonu ve 250 bin metreküpün üzerindeki akaryakıt depolama kapasitesi ile akaryakıt dağıtım sektörünün güçlü oyuncularından biri olan Türkiye Petrolleri, Türkiye’nin en prestijli noktalarında yeni istasyonlar açmaya devam ediyor.

İstanbul Ataşehir istasyonundan sonra 14 Kasım Perşembe günü markanın İstanbul Bağdat Caddesi’nde konumlanan yeni istasyonu da hizmete açıldı.



Türkiye Petrolleri'nin işlettiği istasyon, Selamiçeşme'de 4 akaryakıt adası, oto yıkama alanı, "Keyifli Bir Mola :)" konseptli yeni marketi ve elektrikli araçlar için konumlandırılan şarj ünitesi ile müşterilerini ağırlamaya başladı.



Yoğun ilgi gören açılışa, Türkiye Petrolleri Yönetim Kurulu Başkanı İsfendiyar Zülfikari'nin yanı sıra Türkiye Petrolleri Genel Müdürü Seçkin Uçar, Türkiye Petrolleri Yönetim Kurulu Başkan Vekili Gürz Kodal, şirketin üst düzey yöneticileri ve sektörün önemli isimleriyle pek çok basın mensubu katıldı.





- "Stratejik lokasyonlarda hızla büyümeye devam edeceğiz"





Türkiye Petrolleri Satış Direktörü Şakir Memikoğlu, "Daha önce Ataşehir istasyonumuzu açarken söylediğimiz gibi stratejik lokasyonlarda büyümeye devam edeceğiz. Hedefimiz, istasyonumuzu ziyaret eden tüm müşterilerimizin ihtiyaçlarına cevap verebilmek ve oluşturduğumuz konsepti tüm istasyonlarımıza yaymak. Bu kapsamda, 4 akaryakıt adamız, oto yıkama alanımız, elektrikli araçlar için şarj istasyonumuz, yepyeni market ve tuvalet konseptimiz ve Coffeemania iş birliğimiz ile Bağdat Caddesi İstasyonumuzu da tam bir hizmet noktası haline getirdik. Tüm Kadıköylüleri yeni istasyonumuza bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Memikoğlu, "Anne bebek ürünlerinden yeme içmeye, araç bakım ürünlerinden kozmetiğe kadar müşterilerin ihtiyaç duyabileceği her detayı içinde barındıran Türkiye Petrolleri’nin yeni market konsepti, Bağdat Caddesi istasyonunda da yerini aldı. Coffeemania iş birliği kapsamında leziz kahvelerin de yer aldığı markette müşteriler, hem araçları hem de kendileri için aradıkları pek çok şeyi kolayca bulabiliyor." bilgisini verdi.

