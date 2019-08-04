Bağcılar'da, "e-belediyecilik" projesi

Bağcılar Belediyesi'nde alt yapı hizmetlerinden emlak vergisi borcunu ödemeye, bina, arsa, çevre ve temizlik bildirimine kadar her türlü işlem belediye binasına gelmeden yapılabiliyor.Belediyeden yapılan açıklamada, vatandaşların belediyeyle ilgili tü

Bağcılar'da, "e-belediyecilik" projesi
23 Okunma
0
Isparta Düğün Salonları

İSTANBUL (AA) - Bağcılar Belediyesi'nde alt yapı hizmetlerinden emlak vergisi borcunu ödemeye, bina, arsa, çevre ve temizlik bildirimine kadar her türlü işlem belediye binasına gelmeden yapılabiliyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, vatandaşların belediyeyle ilgili tüm işlemlerini belediyeye gitmeden, internet üzerinden veya telefon kullanarak gerçekleştirebilmesini sağlayan "e-belediyecilik" projesinin başarılı şekilde devam ettiği ifade edildi.

Açıklamada, ilçe sakinlerinin özellikle yazın sıcak, kışın soğuk günlerinde belediyeye kadar gitmektense evinde oturduğu yerden dakikalar içinde işlemlerini yaptığı, online kentsel faaliyetler kapsamında emlak vergisi bildirimi, emlak vergisi bildirim sureti sorgulama, borç sorgulama ve ödeme, imar durumu sorgulama, alt yapı, mühendislik, bina, arsa, çevre, temizlik, reklam bildirimleri başta olmak üzere toplam 30 hizmetin online olarak verildiği aktarıldı.

Böylece vatandaşların belediyenin planladığı projelerle ilgili görüşlerini yönetimle paylaşabilmesi, anketlere katılabilmesi, öneri ve şikayetlerini aracısız olarak doğrudan ilgili makamlara iletebilmesi sağlanıyor.

Çağrı merkezi, web, e-devlet ve sosyal medya kanallarıyla işlemler kolayca yapılırken, başvurular tamamladığında vatandaşlar sms ve e-posta yolu ile bilgilendiriliyor.

Süreç web sitesi yada çağrı merkezi üzerinden de takip edilebiliyor. Evrak kayıtlarına bakıldığında elden yapılan işlemlerin az online işlemlerin daha çok olduğu açıkça görülüyor. Verilere göre günde ortalama 350, ayda ise 10 binin üzerinde yapılan başvurunun yüzde 37'sinin telefon, yüzde 25 web üzerinden, yüzde 25'inin elden ve yüzde 13'ünün ise posta yoluyla yapıldığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, teknolojiyi hemşehrilerinin hayatını kolaylaştıracak bir araç haline getirdiklerini söyledi.

Çağırıcı, "Vatandaşımızın zamanını yararlı şekilde değerlendirmesi için online hizmetimizi sürdürüyoruz. Buraya kadar gelip hem yorulurken hem de zaman kaybediyordu ama artık oturduğu yerden bir tuşla işlerini yapıyor. Ayrıca aracı olmadan düşüncesini veya projesini bize direkt ulaştırabiliyor." ifadelerini kullandı.

Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Anne ve kızlarını darbettikleri öne sürülen iki zanlı tutuklandı
ISPARTA'DA GİYİMDE KALİTE VE UCUZLUK
Türker AVM'de indirim fırsatları devam ediyor...
Isparta'da Köylü Pazarı'na yoğun ilgi! Yerlisi çıktı...
Bakan açıkladı: 92 ilaç geri ödeme listesine alındı
BASKETBOL’DA MİLLİ GURUR! ISPARTA'DAN 4 SPORCUMUZ...
SDÜ'den AYM'nin "hak ihlali" kararına tepki
Yüksek faizle kredi çekenler dikkat! 'Yapılandırma' açıklaması geldi
Isparta Kurban Hizmetleri Komisyonu Kararı 2019
Başkan Başdeğirmen: “Isparta hepimizin”
ISPARTA'DA KURBAN BAYRAMINDA ALINACAK ÖNLEMLER
Emeklilerin bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarih açıklandı
Kamu işçilerine verilen ikramiyenin ödeme tarihleri belli oldu
ISUBÜ REKTÖRÜ DİLER, YENİ ADRESİ DUYURDU
Isparta 2019 Yılı Hacı Adayları Dualarla Uğurlandı
Isparta'da baraja binlerce pullu sazan bırakıldı
​Göller Bölgesi Turizm Potansiyeli FIJET Heyetini Etkiledi...
Isparta'dan Domates ve Kesme Çiçek İhracatı Başladı
Konut alacaklar dikkat! 25 bin TL cepte kalacak
Türk-İş Başkanı hükümetin zam teklifini açıkladı
(AKBB) yeni dönem ilk toplantısı Isparta’da gerçekleştirildi
ITKM zirvesinde çözüme yaklaşıldı
Merkez Bankası'ndan faiz ve enflasyon açıklaması 2019
Araç sahipleri dikkat! Sakın ücret ödemeyin
ilk taksit ödeme süresi yarın sona eriyor
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Isparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek oldu
Isparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerIsparta Güneykent Gül Festivali'nden kareler
Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!
Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaTürkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi Isparta
Oksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli ParkıOksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli Parkı
Muhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?Muhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?
Antalya'da martta deniz keyfiAntalya'da martta deniz keyfi
Isparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerDünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaOksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli ParkıMuhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?Antalya'da martta deniz keyfi
ısparta perdeısparta mobilyasite parfümeriısparta sineklikiphone ekran tamiriroyal restaurantisparta giyotin cam balkonISPARTA PERDE FİRMALARIIsparta Motor TamircilerISPARTA İÇ GİYİMISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

Memura ikramiye, emekliye aile yardımıMemura ikramiye, emekliye aile yardımı30 Temmuz 2019
Isparta'da baraja binlerce pullu sazan bırakıldıIsparta'da baraja binlerce pullu sazan bırakıldı01 Ağustos 2019
Araç sahipleri dikkat! Sakın ücret ödemeyinAraç sahipleri dikkat! Sakın ücret ödemeyin30 Temmuz 2019
ilk taksit ödeme süresi yarın sona eriyor ilk taksit ödeme süresi yarın sona eriyor30 Temmuz 2019
Türk-İş Başkanı hükümetin zam teklifini açıkladıTürk-İş Başkanı hükümetin zam teklifini açıkladı31 Temmuz 2019
Isparta Emniyet Müdürlüğü'nden sürücülere önemli duyuruIsparta Emniyet Müdürlüğü'nden sürücülere önemli duyuru30 Temmuz 2019
Konut alacaklar dikkat! 25 bin TL cepte kalacakKonut alacaklar dikkat! 25 bin TL cepte kalacak31 Temmuz 2019
Isparta Belediyesi şehir içi temizlik ihalesi yapıldıIsparta Belediyesi şehir içi temizlik ihalesi yapıldı29 Temmuz 2019
Emeklilerin bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarih açıklandıEmeklilerin bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarih açıklandı02 Ağustos 2019
Isparta'da Gökyüzü Gözlem Şenliği tamamlandıIsparta'da Gökyüzü Gözlem Şenliği tamamlandı29 Temmuz 2019
İşsize 2030 TL! İşte işsizlik maaşı almanın şartlarıİşsize 2030 TL! İşte işsizlik maaşı almanın şartları30 Temmuz 2019
Isparta'da yardım için “Et Toplama Kampanyası” düzenlenecekIsparta'da yardım için “Et Toplama Kampanyası” düzenlenecek30 Temmuz 2019
​Turistlerin yeni rotası: Sagalassos ve lavanta tarlası​Turistlerin yeni rotası: Sagalassos ve lavanta tarlası29 Temmuz 2019
ISPARTA'DA MELİKLER YAYLASI’NDA GÖKYÜZÜ ŞÖLENİISPARTA'DA MELİKLER YAYLASI’NDA GÖKYÜZÜ ŞÖLENİ29 Temmuz 2019
İstifa edene izin parası ödenir mi?İstifa edene izin parası ödenir mi?30 Temmuz 2019
(AKBB) yeni dönem ilk toplantısı Isparta’da gerçekleştirildi(AKBB) yeni dönem ilk toplantısı Isparta’da gerçekleştirildi31 Temmuz 2019
Isparta 2019 Yılı Hacı Adayları Dualarla UğurlandıIsparta 2019 Yılı Hacı Adayları Dualarla Uğurlandı01 Ağustos 2019
Isparta'da bu köylerde elektrik kesintisi olacakIsparta'da bu köylerde elektrik kesintisi olacak30 Temmuz 2019
ITKM zirvesinde çözüme yaklaşıldıITKM zirvesinde çözüme yaklaşıldı31 Temmuz 2019
ISUBÜ REKTÖRÜ DİLER, YENİ ADRESİ DUYURDUISUBÜ REKTÖRÜ DİLER, YENİ ADRESİ DUYURDU01 Ağustos 2019