İSTANBUL - Bağcılar'da "4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı" açıldı.

Bağcılar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, TÜBİTAK'ın genç bilim insanlarını desteklemek için uygun gördüğü projeleri desteklediği okullardan biri olan Bağcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı düzenledi.

Okulun spor salonunda kurulan fuarın açılışını Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz yaptı.

Bağcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, bilim şenliğinde güneş enerjisi ile elektrik üretmekten biyoaktif bileşen gruplarının araştırılmasına kadar bilim alanındaki hünerlerini sergiledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Çağrıcı, fuardan çok memnun kaldığını belirterek, "Öğrencileri temel, sosyal ve uygulamalı bilim alanlarında çalışmalar yapmaya teşvik etmek, çalışmalarını yönlendirmek ve mevcut bilimsel çalışmalarının gelişimine katkı sağlamak amacıyla yapılan bu çalışmaları çok önemli buluyorum. Emeği geçenlere teşekkür ediyor gençlerimize başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Çağrıcı ve beraberindekiler, kurdele kesiminin ardından bilim şenliğinde sergilenen TÜBİTAK'ın onay verdiği projelerin stantlarını gezip bilgi aldı. Çağırıcı da geliştirdikleri çalışmalarla geleceğin bilim adamı olmaya aday gençleri tebrik etti.



Bilim fuarında otomatik kalibrasyonlu 3D yazıcıdan CNC makinesi, güneş enerjisi ile elektrik üreten mekanizma gibi cihazların yer aldığı projeler arasında en çok dikkat çeken robot el oldu.

Görevli öğrenciler, projesiyle ilgili şu bilgileri verdi:

"Askeri alanda, endüstriyel alanda, uzay araştırmaları ya da gündelik hayatımızda bilindiği gibi robotlar artık ciddi bir unsur. Bu proje uzaktan erişimli bir robot elin bomba imha için ya da tehlikeli bir araştırma, deney gibi hassasiyet isteyen alanlarda kullanılabilir bir robot el tasarlamayı amaçlıyor. Böylece insanların güvenlik, sağlık, konfor ihtiyacına cevap vermiş olur."



Çağırıcı, donanımlı eldiveni giyip bluetooth bağlantısıyla el robotunu denedi.

Öğrencilerin yeteneklerini ortaya koyduğu bilim şenliği iki gün sürecek.