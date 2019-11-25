ANTALYA - SERVET TÜMER - Babasının geçirdiği inme hastalığına dikkati çekmek için İsviçre'den bisikletiyle yola çıkan Okan Çelik, Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları'nın başlayacağı gün Japonya'da olmayı hedefliyor.

Aslen Gaziantepli olan ve hayatını İsviçre'de sürdüren 31 yaşındaki Çelik'in babası, yaklaşık 5 yıl önce inme rahatsızlığı geçirdi. Babasının hastalığı sürecindeki yaşadığı güçlüklere şahit olan Çelik, bu rahatsızlıkla ilgili farkındalık oluşturmak için bisikletiyle zorlu bir yolculuğa çıkmaya karar verdi.

İsviçre'den 8 Ekim'de pedal çevirmeye başlayan Çelik, Türkiye'ye ulaştı.

Antalya'ya, 55. Ulusal Nöroloji Kongresinin davetlisi olarak gelen Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yolculuğunun iyi geçtiğini ve bir amaç için pedal çevirdiğini fark edenlerin kendisine destek verdiğini söyledi.

Babasının hastalığından ve yaşadığı sıkıntılardan çok etkilendiğini belirten Çelik, "Babamı öyle görmek çok zor bir durumdu. Diğer hasta insanlara, inmeyi bilmeyenlere yardım etme fikri aklıma geldi. O nedenle farkındalık oluşturmak için bisikletime bindim, pedal çevirmeye başladım." dedi.

Çelik, yolculuğu sırasında çektiği fotoğraf ve videoları internet üzerinden paylaştığını aktardı.

Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları başladığında Japonya'da olmayı hedeflediğini dile getiren Çelik, "Şu ana kadar 2 bin 500 kilometre yol yaptım. 9 ülke geçtim. Toplamda 19 ülke geçeceğim ve 13 bin kilometre yol yapacağım." diye konuştu.

- "Farkındalık oluşturarak belki bir hayat kurtarabilirim"

Çelik, doktorların, inme geçirirken en önemli şeyin erken müdahale olduğunu söylediklerine dikkati çekti.

Uzmanların, "Eliniz ve kolunuzu kımıldatamaz, konuşamaz ve ağzınız aşağıya doğru yamulur ise hemen ambulans çağırın. Zaman kaybetmeyin, çünkü o ilk saat çok önemli. Önemsemezseniz felç olabilirsiniz. Konuşamazsınız. Belki de ölebilirsiniz." uyarılarında bulunduğunu anımsatan Çelik, "Benim bütün projem bu. Bu konuda farkındalık oluşturarak belki bir hayat kurtarabilirim." ifadelerini kullandı.

Gittiği yerlerde bisikleti farklı olduğu için insanların yanına geldiğini anlatan Çelik, bu sayede çok sayıda kişiyle konuşarak hastalığı anlatma imkanı bulduğuna işaret etti.

Antalya'dan memleketi Gaziantep'e gitmek için yola çıkan Çelik, orada bir süre kaldıktan sonra Japonya yolculuğuna devam edecek.