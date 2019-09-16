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Azerbaycan ile 'kolaylaştırılmış gümrük hattı' kurulacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Azerbaycan ile iki ülke arasında basitleştirilmiş gümrük hattı kurulması konusunda mutabık kaldık." dedi.

Azerbaycan ile 'kolaylaştırılmış gümrük hattı' kurulacak
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Isparta Düğün Salonları

BAKÜ - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Azerbaycan Başbakanı Nevruz Memmedov'un başkanlığında Türkiye-Azerbaycan 8. Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) Toplantısı düzenlendi.

Burada konuşan Oktay, 8. Dönem Karma Ekonomik Komisyonu Protokolünü Azerbaycan Başbakanı Memmedov ile imzaladıklarını belirterek, protokolün Türk milletine ve kardeş Azerbaycan halkına hayırlı olmasını diledi.

Türkiye ile Azerbaycan’ın bölgede iki büyük ekonomik güç olduğunu dile getiren Oktay, bu gücün çok daha üst seviyelerde iş birliğine dönüşmesinin oluşturacağı sinerjinin iki ülke halkının refahının artmasına ve bölgenin istikrarına katkı sağlayacağını vurguladı.

Oktay, Türkiye-Azerbaycan ilişkilerindeki olumlu seyrin sadece ticari ilişkilerde değil karşılıklı yatırımlarda da gözlendiğini, 2002 yılında 296 milyon dolar düzeyinde olan ikili ticaret hacminin 2018 yıl sonu itibariyle 3,2 milyar dolara ulaştığını bildirdi.

Türkiye'nin Azerbaycan’daki doğrudan yatırımlarının, üçüncü ülkeler üzerinden yapılan yatırımlar da dahil 11 milyar dolar seviyesine, Azerbaycan’ın Türkiye'deki doğrudan yatırımlarının ise 9 milyar dolara ulaştığına dikkati çeken Oktay, "Son yıllarda özellikle enerji sahasında başlatılan ortak projelerle bu miktarın katlanarak artmasını bekliyoruz. İki dost ülke olarak her alanda ilişkilerimizi daha ileri aşamalara götürmeyi ve yeni iş birliği alanlarına yaymayı arzu ediyoruz." diye konuştu.

"Stratejik enerji iş birliği"

Oktay, 8. Dönem Karma Ekonomik Komisyonu toplantısı kapsamında, ülkeler arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin en geniş kapsamıyla ve derinlemesine ele alındığı komisyon çalışmaları sonucunda ticaretten enerjiye, ulaştırmadan eğitime, tarımdan sağlığa pek çok alanda iş birliği yapılması kararlaştırılmış, eylem planlarının hazırlandığını ifade etti.

İmzalanan eylem planında 2019-2022 dönemi için 147 eylemin yer aldığına dikkati çeken Oktay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Azerbaycan ile Tercihli Ticaret Anlaşması'nın bu yıl içinde imzalanması, karşılıklı ticaretin kolaylaştırılması ve gümrük işlemlerinin hızlandırılması için iki ülke arasında basitleştirilmiş gümrük hattı kurulması konusunda mutabık kaldık. Mutabık kalınan eylemler arasında, Helal Akreditasyon ve Helal Belgelendirme alanlarında teknik iş birliği başlatılması, ham madde ve yarı mamul konusunda her iki ülkenin girdi tedariki anlamında potansiyeli yüksek ürünler belirlenmesi, firma düzeyinde çalışmalar yapılarak dış ticaret hacmine katkı sağlanması, iki ülke posta idaresi arasında e-ticaret alanında iş birliği tesis edilmesi, Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi Anlaşması'nın güncellenmesi için çalışmalara başlanması, Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Projesi kapsamında sınır geçiş prosedürlerini kolaylaştırmak için çalışmalar yapılması yer almaktadır. Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Projesi'nin kapasitesinin artırılması ve daha cazip ve rekabetçi hale getirilmesi için ortak tarife ve potansiyel iş birliği alanları istişare edilmeye devam edilecektir. Mutabık kalınan hususlar arasında Türkiye ve Azerbaycan arasında stratejik enerji iş birliğinin artırılmasına yönelik Enerji Forumu düzenlenmesi yer almaktadır."

Fuat Oktay, KEK'in ülkeler arasındaki ilişkilerin yasal alt yapısını oluşturan anlaşmaların gözden geçirilmesi ve iyileştirilmesi için önemli bir fırsat sunduğunu dile getirdi.

İlgili kuruluşlar tarafından muhataplarına tevdi edilen ikili ekonomik ve ticari ilişkileri güçlendirecek anlaşma taslaklarının bir an evvel nihai hale getirilmesinin önem taşıdığına dikkati çeken Oktay, "Türkiye tarafında anlaşmaların iç onay süreçlerinin hızlandırılmasının takipçisi olacağım. Azerbaycan tarafında da Yüksek Eğitim Alanında İş Birliği Protokolü ile Sürücü Belgelerinin Karşılıklı Tanınması ve Tebdiline İlişkin Anlaşma'nın iç onay süreçlerinin de en kısa sürede tamamlanacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Azerbaycanlı kardeşlerimizle yakın dayanışma içerisindeyiz"

Avrasya coğrafyasında ve dünyada daha güçlü bir Türkiye ve daha güçlü bir Azerbaycan için özel sektörün ülkelerdeki tüm girişimlere destek vermesi ve tüm imkanların seferber edilmesi gerektiğini belirten Oktay, ülkelerin kapılarının iş adamlarına sonuna kadar açılarak onlara rehberlik edilmesi gerektiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, şunları kaydetti:

"Potansiyel iş birliği alanlarından birisi müteahhitlik ve müşavirlik sektörüdür. Müteahhitlik firmalarımızın bugüne kadar Azerbaycan’da üstlendiği 406 projenin toplam değeri 13 milyar dolardır. Türk müteahhitlik firmaları kamu-özel işbirliği projelerinde büyük deneyim kazanmıştır. Bu konudaki deneyimi Azerbaycanlı kardeşlerimiz ile paylaşmaya hazır olduğumuzu da vurgulamak isterim. Azerbaycan’ın topraklarının yaklaşık beşte biri üzerinde devam eden işgalin sona erdirilmesi için çeyrek asırdır Azerbaycanlı kardeşlerimizle yakın dayanışma içerisinde hareket etmekteyiz. Azerbaycan’ın parçası olan Yukarı Karabağ ve diğer işgal altındaki topraklarla temas, ticari ve ekonomik faaliyetlerde bulunulmaması konusunda Türkiye, Azerbaycanlı kardeşlerimizle iş birliği içerisinde üzerine düşeni yapmaya kararlıdır. Bugün imzaladığımız eylem planına da bu irademizi yansıtmış bulunuyoruz. Konunun uluslararası kamuoyu gündeminde kalması için her türlü platformda Azerbaycan'la dayanışmamızı sürdüreceğiz. Komisyonumuzun bugün aldığı kararlar, ekonomik ilişkilerimizi somut eylemler temelinde ticaretten enerjiye, ulaştırmadan eğitime, tarımdan sağlığa pek çok alanda daha ileriye taşıma kararlılığımızın bir göstergesidir. Ülkelerimiz arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin en kısa zamanda kardeşlik ilişkimizi yansıtacak seviyelere ulaşmasını temenni ediyorum."

Azerbaycan Başbakanı Nevruz Memmedov ise toplantıda 147 konu başlığının ele alındığını, tüm konularda yüzde yüz anlaşma sağlandığını söyledi.

Tüm konuların protokolde yer aldığını ifade eden Memmedov, verimli geçen toplantının iki kardeş ülke arasında sıkı iş birliklerinin gelişimine büyük katkı sağlayacağını dile getirdi.

Oktay ve Memmedov daha sonra Türkiye-Azerbaycan 8. Karma Ekonomik Komisyonu Protokolü'nü imzaladı.

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