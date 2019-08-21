Azad Cammu Keşmir Başkanı'ndan 'Keşmir' için insani koridor çağrısı

Azad Cammu Keşmir Başkanı Serdar Mesud Han, uluslararası STK'lere Cammu Keşmir halkına temel kolaylıkların sağlanması için bölgede "insani koridor" açılması çağrısı yaptı.

Azad Cammu Keşmir Başkanı'ndan 'Keşmir' için insani koridor çağrısı
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Isparta Düğün Salonları

İSLAMABAD - Azad Cammu Keşmir Başkanı Serdar Mesud Han, Hindistan'ın Cammu Keşmir eyaletinde halkın temel ihtiyaçlarının karşılanması için bölgede "insani koridor" açılması adına uluslararası STK'lere çağrıda bulundu.

Han, İslamabad'da düzenlediği basın toplantısında, Hindistan'ın Cammu Keşmir'i 16 gündür "tecrit" altında tuttuğunu ve bölgede insani bir krizin yaşandığını söyledi.

Cammu Keşmir halkının yiyecek ve ilaç kıtlığıyla karşı karşıya kaldığını vurgulayan Han, uluslararası sivil toplum kuruluşlarına halkın temel ihtiyaçlarının karşılanması için "insani koridor" açma çağrısı yaptı.

Han, Hindistan güvenlik güçlerinin aralarında aktivist ve yerel siyasi liderlerin de bulunduğu 6 bin Keşmirliyi tutukladığını kaydederek, bu kişilerin bölgenin dışındaki hapishanelerde tutulduğunu söyledi.

Hindu milliyetçisi Modi hükümetinin Cammu Keşmir'de "planlı bir soykırım" amacı güttüğünü iddia eden Han, Hindistan güvenlik güçlerinin masum insanları tutukladığı, öldürdüğü ve isimsiz mezarlara gömdüğüne ilişkin bilgilerin olduğunu belirtti.

Han, eyalette sokağa çıkma yasağının kaldırılmasının ardından bölgedeki durumun daha da kötüleşeceği konusunda uluslararası toplumu uyararak, "Sokağa çıkma yasağı kalktıktan sonra insanlar sokaklara çıkacak. Hindistan güvenlik kuvvetlerinin onlara karşı güç kullanmasından korkuyorum." ifadelerini kullandı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni (BMGK) açık oturum düzenlemeye davet eden Han, BM'yi "Keşmir" krizi konusunda acil adım atmaya çağırdı.

Cammu Keşmir'in özel statüsü kaldırıldı

Hindistan, Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan anayasanın 370'inci maddesini 5 Ağustos'ta iptal ederek bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırdı.

Hindistan'da, Cammu Keşmir'i iki birlik toprağına ayıran "Cammu ve Keşmir'in Yeniden Yapılandırılması Teklifi", önce federal parlamentonun üst kanadı Rajya Sabha'da (Eyaletler Meclisi), daha sonra da federal parlamentonun alt kanadı Lok Sabha'da (Halk Meclisi) kabul edildi.

Alınan kararda, bölge, Cammu ve Keşmir Birlik Toprağı ile Ladakh Birlik Toprağı şeklinde yeniden düzenlendi. Buna göre, Cammu Keşmir bölgesinde sınırlı yetkilere sahip yerel meclis bulunacak ancak Ladakh'ta meclis olmayacak.

Cammu Keşmir'in bundan böyle diğer Hint vatandaşlarına uygulanan yasalarla yönetilmesi bekleniyor. Bölgenin kendi anayasasına sahip olmak, savunma, iletişim ve dış ilişkiler dışındaki tüm meselelerde karar almak gibi birçok ayrıcalığı sona ermiş oldu.

Hindistan hükümetinin kontrol ettiği bölgeyi, Hindistan'ın geri kalanına kalıcı olarak dahil etme düşüncesiyle bu kararı aldığı savunuluyor.

Muhabir: Muhammet Nazım Taşçı


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