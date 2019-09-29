Ayşe öğretmenden engelliler için anlamlı çalışma

Hatay'da ücretli öğretmenlik yapan Ayşe Dönmez, gönüllü vatandaşları da dahil ederek topladığı yaklaşık 1 ton plastik kapakla bedensel engellilerin yüzünü güldürmeyi amaçlıyor - Ayşe Dönmez: - "Kapakları geri dönüşüm fabrikasına teslim edeceğiz ve geliriy

Ayşe öğretmenden engelliler için anlamlı çalışma
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Isparta Düğün Salonları

HATAY - LALE KÖKLÜ - Hatay'da ücretli öğretmenlik yapan Ayşe Dönmez, bedensel engellileri tekerlekli sandalye hayaline kavuşturabilmek için kapı kapı dolaşıp yaklaşık 9 ayda 1 ton civarında mavi kapak topladı.

Merkez Antakya ilçesinde, Üçgedik İlkokulu/Ortaokulunda din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni 42 yaşındaki Dönmez, sınıfındaki "kaynaştırma öğrencilerinden" etkilenerek engellilerin yaşamına katkıda bulunmak istedi.

Bunun üzerine araştırmalara başlayan Dönmez, haberlerde karşılaştırdığı mavi kapak kampanyasına destek vermek için kolları sıvadı.

Ayşe öğretmen, Hatay Valiliğinden gerekli izinleri alarak başta okullar olmak üzere kentteki resmi kurumlarda, hastanelerde ve kafelerde mavi kapak toplamaya başladı.

Gönüllülerin de katkılarıyla 9 ayda yaklaşık 1 ton kapak toplayan Dönmez, bir geri dönüşüm fabrikasına teslim edeceği kapaklar sayesinde engellilerin tekerlekli sandalye hayalini gerçekleştirmeyi hedefliyor.

- "Hatay'da çığ gibi büyüdük"

Dönmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, engelli vatandaşların yaşamına dokunmak için mavi kapak kampanyası kapsamında kentte bir çalışma başlattığını anlattı.

Kampanya sayesinde engellilere umut olmak istediğini belirten Dönmez, şunları söyledi:

"Projeyi araştırdım, çevre bilincine de uygun olan projeyle engellilerin hayatlarına bir nebze de olsa dokunmak istedik. Yaklaşık 9 ay oldu başlayalı. Ben bu işi araştırdım ve bunu resmileştirmek istedim. Nerelerden izin alıp yapacağımı araştırdım ve Valilikten iznimi alıp kapak toplamaya başladım. Eşimin de yardımıyla kapakları koyabileceğimiz kutular oluşturduk. İlk önce okullardan başladık çünkü bu bilinç küçük yaşlarda başlıyor. Onun için çocuklar daha duyarlı olduklarından okulda toplama girişimlerinde bulunduk. Daha sonra resmi kuruluşlar, hastaneler, kafeler bu şekilde Hatay'da çığ gibi büyüdük."

- "Tahminimce 4 veya 5 sandalye alacak paramız olacak"

Hatay ve ilçelerinin yanı sıra sosyal medya hesabı aracılığıyla il dışından da birçok gönüllüye ulaştığını aktaran Dönmez, kapakların kargo ve otobüsler aracılığıyla kendisine gönderildiğini dile getirdi.

İlçe ilçe gezdiğini ve zamanın çoğunu kapak toplamaya ayırdığını kaydeden Dönmez, "Tek tek gezerek bire bir görüşmeler yaptım. Sosyal medyadan yaptığım duyuruların da etkisiyle çoğu insan bana karşılık verdi. Onların yanına giderek mavi kapakları koyacakları kutu bıraktım ve onların desteğini aldık." diye konuştu.

Engelli bireyin yaşamın her alanında olması gerektiğini, bunun birlik ve beraberlikle sağlanacağını aktaran Dönmez, herkesi duyarlı olmaya davet etti.

Toplanan kapakların yakın zamanda geri dönüşüm fabrikasına teslim edeceğini ve geliriyle engelli vatandaşlara tekerlekli sandalye alınacağını ifade eden Dönmez, şöyle konuştu:

"Tahminimce 4 veya 5 sandalye alacak paramız olacak. Elimizden gelen bu, keşke daha fazla yapabilsek, daha fazla kişiye umut olabilsek. Bu iş sadece engellilere tekerlekli sandalye alma işi de değil bu iş çevre işi. Plastik atıkların çevrede yarattığı etkiyi hepimiz az çok biliyoruz. Bu konuda ben tüm kuruluşlara da sesleniyorum; bu çevre bilincini benliğimize yerleştirmek zorundayız ki daha güzel daha temiz bir çevremiz olsun."

Dönmez, yardım kampanları için bir dernek kurmak istediğini vurgulayarak, "En büyük hayalim bu iyilik hareketini daha fazla kitleye aşılamak için bir dernek kurmak. Sivil toplum kuruluşu değiliz ancak bunun için girişimlerimiz oldu. Bu işi resmileştirerek devam ettireceğiz. Şu anda tüzük aşamasında, gönüllü arkadaşlarımla bir dernek kurmaya çalışıyoruz. İnsanlara daha fazla güven vermek için resmileşmek istiyoruz." şeklinde konuştu.

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