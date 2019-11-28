Avustralyalı Melika Seyghali dizilerden Türkçe öğrendi

Avustralya’nın Melbourne kentinde yaşayan İran kökenli Avustralyalı Melika Seyghali, 6 yıl önce izlemeye başladığı Türk dizilerden Türkçeyi öğrendi.

Avustralyalı Melika Seyghali dizilerden Türkçe öğrendi
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Isparta Düğün Salonları

Eşi ve oğluyla 2011'de İran’dan Avustralya’ya göç eden 47 yaşındaki Melika Seyghali, bu ülkeye geldikten iki yıl sonra izlemeye başladığı "Dila Hanım", "Elimi Bırakma", "Yemin" ve "İstanbullu Gelin" gibi Türk dizilerinden Türkçe konuşmayı öğrendi.

İran’da yaşadığı yıllarda İbrahim Tatlıses’in kasetleri severek dinlediğini ancak Türkçe konuşmayı Avustralya geldikten sonra dizilerden örendiğini belirten Seyghali, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk dizilerinde bazen kendi hayatını bulduğunu söyledi.

"Türkler bana memleketin neresi" diye soruyor

İzlediği dizilerden öğrendiği Türkçeyi Melbourne’da çoğunlukla Türklerin kaldığı Osmanlı Köyü Yaşlılar Evi’nde çalıştığı dönemde daha da ilerlettiğini ve birçok kişinin kendisini Türk sandığını söyleyen Melika, ‘‘Türkler bana memleketin neresi' diye soruyor. Ben de annem Ankara’da babam İstanbul’da ben de Avustralya’dayım diye şaka yapıyorum.’’ ifadelerini kullandı.

İzlediği diziler, çalıştığı ortam ve Türk arkadaşlarıyla yakınlığından dolayı evdeki yemek kültürünün bile Türk mutfağına döndüğünü dile getiren Melika, ‘‘Türk arkadaşlarımla çok yakınız, Türk yemeklerini çok seviyorum. Ailem bazen ‘Biz Türk müyüz? Anne niye her gün her gün Türk yemekleri yiyoruz’ diyor. Sofrada bazen börek var, bazen sarma var.’’ diye konuştu.

Türk arkadaşlarım adımı Melike olarak değiştirdi

Türk arkadaşlarının kendisini Melika yerine Melike olarak çağırmasını benimsediğini dile getiren Melika ‘‘Türk arkadaşlarım, teyzeler, amcalar bana Melike diyor. Yeni tanıştıklarım adın ne diye sorduğunda ben de Melika demiyorum, Melike diyorum.’’ dedi.

İran’daki partide Türk gibi oynamışım

Geçmiş yıllarda çalıştığı yaşlılar evinde Türklerle geçirdiği çok güzel günlerin kendisini nasıl etkilediğinin İran’da katıldığı bir partide ortaya çıktığına dikkati çeken Melika, partide yaşadıklarını şöyle anlattı:

‘‘Harika geçti, (yaşlıları) çok sevdim. Onlarla oynadım, İran’a gittiğimde bir partiye katıldığımı hatırlıyorum. Orada oynarken herkes bana bakıyor. 'Herkes bana niye ters bakıyor' dedim. Kuzenim, ‘Canım niye Türk gibi oynuyorsun, sen hiç İranlı gibi oynamıyorsun’ dedi. Ben de '7-8 yıl orada (Türklerle) oynadım, çalıştım, Türk arkadaşlarımla kınalara gittim, dizilere baktım, İran oyunlarını unuttum' dedim.’’

İstanbul’u çok beğendim

İstanbul’da yaşayan Avustralya’dan tanıdığı arkadaşını ziyaret için Türkiye’ye gittiğini belirten Melika, ‘‘Türkiye’ye Türk arkadaşlarımla gittim. İstanbul’da Avustralya’dan Nazmiye adında bir arkadaşım var, onun yanına gittik. O bizi her yeri gezdirdi. İstanbul’u çok beğendim.’’ dedi.

Melika, izlediği dizilerden ve Türk arkadaşlarıyla kurduğu dostluktan memnun olduğunu vurgulayarak, röportajı gençlik yıllarında İbrahim Tatlıses’ten dinlediği ‘‘Haydi Söyle’’ şarkısını söyleyerek sonlandırdı.

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