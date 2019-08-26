Avrupalı Türkler tatilde Almanların 2 katını harcıyor

Geçen yıl Türkiye'ye tatil için gelen 2,8 milyon Avrupalı Türk'ün kişi başı ortalama harcaması bin 175 avro ile Alman turistleri ikiye katladı.

Avrupalı Türkler tatilde Almanların 2 katını harcıyor
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Isparta Düğün Salonları

İSTANBUL - Türkiye'ye tatile gelen Avrupalı Türklerin geçen yılki kişi başı ortalama bin 175 avro olan harcamaları, Alman turistlerin 590 avro olan ortalamasının üzerinde gerçekleşti.

AA muhabirinin Türkiye Avrupa Eğitim ve Bilimsel Araştırmalar Vakfı'nın (TAVAK) "Avrupalı Türklerin Türk Turizmindeki Önemi" başlıklı son araştırmasından derlediği bilgilere göre, geçen yıl 2,8 milyon Avrupalı Türk tatilini Türkiye'de geçirdi.

Bunun 1,9 milyonu Almanya’da yaşayan Türklerden oluştu. Tatil için Türkiye’yi tercih eden Avrupalı Türkler geçen yıl yaklaşık 3,3 milyar avro bıraktı.

Ortalama 4 hafta kalıyorlar

Araştırmaya göre, Avrupalı Türklerin yaklaşık yüzde 47’si tatilini Türkiye’de geçiriyor ve Türkiye’de ortalama 24 gün kalıyorlar.

Artık yalnızca ailelerini ziyaret etmek için değil, aynı zamanda İstanbul, Antalya, Bodrum, Çeşme, Alaçatı, Güneydoğu Anadolu, Karadeniz gibi sahillerde tatillerini geçirmek için gelen Avrupalı Türklerin en gözde tatil yerini ise İstanbul, Çeşme ve Alaçatı oluşturuyor.

Eğlence harcamaların yüzde 9’unu oluşturdu

Araştırmaya göre, Türkiye’ye gelen ve ortalama kalış süreleri 16 gün olan Almanların kişi başı toplam harcamaları 2018’de ortalama 590 avro iken Avrupalı Türklerin kişi başı ortalaması yaklaşık bin 175 avro oldu. Böylece, Avrupa’dan gelen Türkler Alman turistlerin neredeyse iki katı harcama yapmış oldu.

2018 için tahmin edilen ortalama harcama miktarı olan bin 175 avronun 460 avrosu konaklama için harcanırken, eğlence bu harcamaların yüzde 9’unu, yiyecek, içecek, eğlence ve hediye masrafları da yüzde 45’ini oluşturdu.

Avrupalı Türklerin 2018 yılında Türkiye’de bıraktığı yaklaşık 3,3 milyar avronun, 2015 yılında Türkiye’ye gelen 5,7 milyon Alman turistin bıraktığı 3,9 milyar avroya yakın gerçekleşmesi de dikkati çekti.

AB'de 5,7 milyon civarında Türk var

TAVAK Vakfı’nın tespitlerine göre 28 üye ülkeden toplam 510 milyon nüfuslu Avrupa Birliği (AB) sınırları içerisinde 5,7 milyonun üzerinde Avrupalı Türk yaşıyor. Bunların 2,4 milyonu Türk vatandaşlığı taşıyor.

AB'de en fazla Türk nüfusuna sahip ülkeler ise 3 milyon 90 binle Almanya, 478 bin 330'la Hollanda ve 434 bin 540'la da Fransa olarak belirlendi.

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