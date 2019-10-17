"Avrupa, terör örgütünün rehberliğini kendisine yol tutmuş"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: (1) - "(Barış Pınarı Harekatı) Avrupa ayağa kalktı, diyor ki 'Siz bir harekat yapıyorsunuz, burada sivilleri öldürüyorsunuz.' Tek bir sivil göstersinler. Koskoca Avrupa, terör örgütünün rehberliğini kendisine yol tutmuş. Bu

"Avrupa, terör örgütünün rehberliğini kendisine yol tutmuş"
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Isparta Düğün Salonları

ANTALYA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin, "Avrupa ayağa kalktı, diyor ki 'Siz bir harekat yapıyorsunuz, burada sivilleri öldürüyorsunuz.' Tek bir sivil göstersinler. Koskoca Avrupa, terör örgütünün rehberliğini kendisine yol tutmuş. Bu nasıl akılla izah edilebilir." dedi.

Soylu, Antalya'nın Kemer ilçesinde bir otelde düzenlenen "Sahil Güvenlik Komutanlığı Karadeniz Ülkeleri Sınır Sahil Güvenlik Teşkilatları İşbirliği Forumu Yıllık Liderler Toplantısı"nda, Türkiye'nin terörle mücadeledeki başarısını anlattı.

Terörle mücadelede her zaman samimi olduklarına dikkati çeken Soylu, "Dünyayı özellikle terör konusunda her zaman uyarmaya çalıştık, tecrübelerimizi paylaştık ancak ne yazık ki terör örgütlerinin, küresel güç mücadelesinde araçsallaştırılmasına maalesef engel olamadık. Muhataplarımızı bu tavırlarından vazgeçiremedik." diye konuştu.

Şu ana kadar bine yakın, 980'i geçkin sınırların dışından, sivillerin, insanların, çocukların, gençlerin, yaşlıların yaşadığı, esnafın, alışveriş yapanların yaşadığı meskun mahallelerine bir taraftan havan füze atıldığını vurgulayan Soylu, şunları söyledi:

"20 sivil insanımız, biri 9 aylık Muhammet olan yine 11 yaşındaki bir kız çocuğumuz hayatını kaybetti. Bunu atan kim terör örgütü. Buna sahip çıkan kim? Buna sahip çıkan maalesef vekalet savaşlarını bu bölgede yürüten bizim müttefiklerimiz. Avrupa ayağa kalktı. Diyor ki 'Siz bir harekat yapıyorsunuz. Burada sivilleri öldürüyorsunuz.' Tek bir sivil göstersinler. Koskoca Avrupa terör örgütünün rehberliğini kendisine yol tutmuş. Bu nasıl akılla izah edilebilir. Bir tanesi bugüne kadar bine yakın, oradan buraya roket atıldı, bir teki bir tek cümleyle bunu ifade etmedi."

Herkesin bir aile olduğuna dikkati çeken İçişleri Bakanı Soylu, herkesin bu coğrafyada yaşayan kıymetli misafir olduğunu, kimsenin bu coğrafyanın geleceğine düşmanlık bırakamayacağını dile getirdi.

- "Türkiye DEAŞ ile mücadeleyi hiçbir ülkenin yapmadığı kadar güçlü yaptı"

Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı harekatlarının yapıldığına değinen Soylu, şöyle konuştu:

"Bize diyorlar ki oradaki DEAŞ serbest kalacak. DEAŞ ile göğüs göğüse mücadele eden dünyadaki tek ülkeyiz. Fırat Kalkanı'nda 3 bin 69 DEAŞ'lıyı etkisiz hale getirdik. DEAŞ'a ilk büyük darbeyi vuran bu milletin evlatlarıdır. Çünkü DEAŞ bizim yüce dinimiz İslamiyet'i istismar ediyor. Dünyadaki ortaya koyduğu fotoğrafla dinimizin tartışılmasına sebebiyet teşkil etmek için aslında bu coğrafyadaki ülkelerin içine de sokulan, dünyaya da sokulan bir kötülüktür. Bizim cezaevlerimizde bin 500 DEAŞ ve El Kaideli var. 7 bin 500 yabancı teröristi çatışma bölgelerinden buraya gelmeye çalışanları beş, altı yıllık süreç içerisinde sınır sınır dışı ettik. 76 bin kişiye yasak koyduk. Türkiye DEAŞ ile mücadeleyi dünyada hiçbir ülkenin yapmadığı kadar güçlü şekilde yaptı."

- "DEAŞ ile mücadele eden biz, DEAŞ'ı serbest bırakan Amerika'nın talimatıyla PYD"

Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı harekatları ile DEAŞ'lıları temizlediklerini aktaran Süleyman Soylu, şunları kaydetti:

"Müttefikimiz Amerika'nın eliyle Rakka'da, DEAŞ'lılarla karşı karşıya gelmeye çalışan PYD, onlarla anlaştı, el sıkıştı. Siz de ben de biliyoruz ki onların Afganistan, Pakistan, Sina çöllerine, Ürdün, Lübnan, Libya'ya geçmelerine sebebiyet verdi. 'Becerebilen de Avrupa'ya gitsin' dedi. DEAŞ ile mücadele eden biz, DEAŞ'ı serbest bırakan Amerika'nın talimatıyla PYD. Şimdi bize 'DEAŞ ile ilgili cezaevinden çıkarlarsa ne olur' diye bir terör örgütünü meşrulaştırmak, PYD, PKK ile DEAŞ'ı kontrol atına almaya çalışan akıl tutulmasıyla karşı karşıyayız. Bu kadar devlet ne işe yarar, bu kadar asker niye var? Trilyonlarca dolar niçin yatırım yapılıyor. Bir terör örgütünü bir terör örgütüyle beraber kontrol edelim diye mi? Bu devlet adamlığına yakışır mı?

Sadece mesele Suriye meselesi değil. Ölümden öte köy yok. Yaşadığımız bu topraklarda özgürlüğümüzü, bağımsızlığımızı birisi bize hediye etmedi. Sizin ülkenizde de hediye edilmedi. Herkes mücadele ederek aldı. Gelecek nesillerimize, hemen yanımızda bir terör koridoru bırakamayız. Bize geçmiş nesillerimiz bir terör koridoru bırakmadı. 40 yıllık terörle mücadele ediyoruz."

(Sürecek)




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