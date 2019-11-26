İSTANBUL - Otokoç Otomotiv çatısı altında faaliyet gösteren araç kiralama markası Avis, "En İyi E-Ticaret Deneyimini Yaşatan Marka" ödülüne layık görüldü.

Avis'ten yapılan açıklamaya göre, "En İyisi Kirala, Avis ile Kirala" sloganıyla müşterileriyle buluşan Avis, ECHO Awards 2019 kapsamında araç kiralama kategorisinde Türkiye'nin "En İyi E-Ticaret Deneyimini Yaşatan Marka" ödülünün sahibi oldu.

Marketing Türkiye ve Akademetre iş birliğiyle bu yıl ilki düzenlenen ECHO Awards, 38 farklı kategoride faaliyet gösteren e-ticaret sitelerinin sunduğu alışveriş deneyimi ve müşteri değer performans ölçümü sonrası en başarılı marka, platform ve satıcıları belirledi.

Türkiye'de en iyi müşteri deneyimi ve mutluluğunu yaşatmak hedefiyle 45 yıldır öncü ve yenilikçi uygulamaları ile hizmet sunmaya devam eden Avis, bu alanda yaptığı çalışmalarla "En İyi E-Ticaret Deneyimini Yaşatan Marka" ödülüne layık görüldü.

Hilton İstanbul Bomonti'de gerçekleşen ödül törenine Otokoç Otomotiv Pazarlama Müdürü Esra Arslanbaş Kaynak ve Avis Budget Kısa Dönem Kiralama Satış Müdürü Mehmet Ömer Ateş katıldı. Sektör ve süreç bazlı olarak iki şekilde yapılan değerlendirmeler sonrası araç kiralama kategorisinde Avis, "Müşterisine En İyi e-ticaret Deneyimi Yaşatan Marka" ödülünü kazandı.

ECHO Awards ödülleri, Akademetre'nin e-ticaret kullanıcılarına sağladığı platform ve markaları değerlendiren özel bir yazılım ile belirlendi. Teknoloji tabanlı ölçüm ile belirlenen markalar ayrıca Türkiye'yi temsilen İstanbul, Bursa, Ankara, Tekirdağ, İzmir, Kayseri, Adana, Samsun, Malatya, Trabzon, Gaziantep ve Erzurum'u kapsayan 12 ilde, bin 200 nihai tüketiciyle yüz yüze yapılan görüşmeler sonrası netleştirildi.

