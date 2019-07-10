ANTALYA (AA) - Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin'in kayınpederi toprağa verildi.

Çetin'in kayınpederi 82 yaşındaki Erol Akyol için Muratpaşa Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine, Vali Münir Karaloğlu, Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere ve ATSO üyeleri katıldı.

Akyol'un cenazesi, kılınan namazın ardından Andızlı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Protokol üyeleri, ATSO Başkanı Çetin'e taziyelerini iletti.