ADANA - Adana'da, yasa dışı bahis şebekesine yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürülüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yasa dışı bahis oynatanlara yönelik soruşturma kapsamında, merkez Yüreğir ilçesi Kozan Caddesi'ndeki bir ATM'ye sıklıkla para yatırdığı belirlenen B.K'yi takibe aldı.

B.K'nin merkez Sarıçam ilçesi Gültepe Mahallesi'ndeki bir apartman dairesine yöneldiğini belirleyen ekip, şüpheliyi yakaladı. Bu sırada polisleri görüp otomobile binerek kaçmaya çalışan ve sosyal hizmet uzmanı olduğu öğrenilen B.A'nın da aralarında yer aldığı 3 kişi daha gözaltına alındı.

Şüphelilerin kaldığı dairede yapılan aramada, 13 bin 800 lira, yaklaşık 200 kişiye ait banka kartı, çok sayıda hesap cüzdanı, alacakların yazılı olduğu ajandalar, paraların yatırıldığını gösteren dekontlar, 15 cep telefonu, bilgisayar ve 3 de peruk ele geçirildi.

B.A'nın yasa dışı bahis şebekesinin hesabını yönettiği, evi de bu amaçla kullandığı iddia edildi.

Ön incelemede 75 bin lira yatırıldığı tespit edilen bir hesabın da arasında olduğu 220 banka hesabına bloke kondu.

- ATM'lerden para yatıran 4 şüpheli daha yakalandı

Operasyon kapsamında, yasa dışı bahis şebekeleri adına ATM'lerden başkalarına ait banka kartlarıyla para yatırdığı tespit edilen 4 şüpheli daha yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 8 zanlı, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusu sonrası nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden B.A. ve B.K'nin de arasında olduğu 6'sı tutuklandı. 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.