KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta Cumhuriyet Başsavcısı İlker Yazıcı, atıl durumdaki bir binanın hükümlülerce onarılarak Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'ne kazandırıldığını, hizmetlerin çok daha etkin ve verimli bir şekilde ortaya koyabileceği binaya kavuştuklarını söyledi.

Yazıcı, merkez Dulkadiroğlu ilçesine bağlı İsa Divanlı Mahallesi'ndeki Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nün açılışında yaptığı konuşmada, yeni binasına taşınan Tapu ve Kadastro Müdürlüğü'nün atıl durumda kalan binasının, Vali Vahdettin Özkan'ın da desteğiyle Kahramanmaraş Adliyesi ek binası olarak kendilerine tahsis edildiğini belirtti.

Sınırlı bir tadilat ödeneğiyle başlanan çalışmalar sonucunda binanın, Türkoğlu Açık Ceza İnfaz Kurumu İş Yurdu Atölyesi İnşaat Birimi tarafından çok büyük ölçüde hükümlülerin ustalık ve işçilik faaliyetleriyle yaklaşık dört aylık bir süreçte tamamlandığını dile getiren Yazıcı, şunları kaydetti:

"Binanın tadilat ve onarımı sırasında hükümlülerimizin büyük emek ve gayretleriyle, kendi meslek edinimlerinin uygulamasını bizzat gerçekleştirebildikleri bir çalışma ortaya konmuştur. Ayrıca inşaatın işçilik ve malzemelerinde maliyetler açısından gayet verimli bir uygulama yapılmıştır. Bu sayede böylesine atıl duruma çıkmış bir bina yeniden kamu hizmetine tahsis olunarak kamu bütçesinden ciddi bir kaynak israfının önüne geçilmiştir. Yeni binanın hizmete girmesi ile Denetimli Serbestlik Müdürlüğünden boşalan alanda adliyemizde bir süredir kurulan yeni mahkemeler için oluşan yer ihtiyacı da karşılanmıştır."

Yazıcı, 6 kattan oluşan 2 bin 200 metrekare kapalı olana sahip müdürlüğün, hizmetlerini çok daha etkin ve verimli bir şekilde ortaya koyabileceği bir binaya kavuştuğunu söyledi.

Binanın Kahramanmaraş halkına "hayırlı olmasını" dileyen Yazıcı, "Yeni Denetimli Serbestlik Müdürlüğü binamızın, hükümlülerimizin bir daha suça karışmayacak şekilde topluma kazandırılması, suçun işlenmesiyle ortaya çıkan mağduriyetin ve toplumsal bozulmanın evveliyetle giderilmesi yönünde kaliteli ve özgün işlerin ortaya konulmasına vesile olmasını diliyorum." dedi.

Başsavcı Yazıcı, anlamlı bir projenin ortaya çıkmasında ve başarı ile tamamlanmasında emeği geçen başta Vali Özkan olmak üzere inşaatta emeği geçen hükümlüler ile katkı sağlayan kurumlara teşekkür etti.

Açılışa, Vali Vahdettin Özkan, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, İl Emniyet Müdürü Doğan İnci, İl Jandarma Komutanı Numan Öksüz, yargı mensupları, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.





