ADANA (AA) - Mustafa Kemal Atatürk'ün Pozantı'ya gelişinin 99. yıl dönümü düzenlenen törenlerle kutlandı.

Kaymakam Muammer Sarıdoğan ve Belediye Başkanı Mustafa Çay, Atatürk Anıtına çelenk sundu. İstasyondaki törende Atatürk'ün trenle Adana'ya gelişi temsili olarak canlandırıldı.

Kaymakam Sarıdoğan, yaptığı konuşmada, Kurtuluş Savaşı döneminde Atatürk’ün önderliğinde vatanın düşman işgalinden kurtuluşunda Pozantı ilçesinde önemli bir kongre düzenlendiğini belirtti.

Pozantı'nın başta Adana ve güney bölgeleri olmak üzere memleketin düşman işgalinden kurtuluşunda lokomotif görevi üstlendiğini ifade eden Sarıdoğan, şunları söyledi:

"Güney cephesinde kendilerini büyük bir azim ve kararlılıkla vatanın kurtuluşuna adayan kahraman Kuvayımilliyeciler düzenli ordularla birlikte tek elden idare edilmiştir. Bütün Çukurova ve çevresi, burada alınan önemli etkili kararlar neticesinde işgalden kurtarılmıştır. Pozantı Kongresi, daima bütün yönleriyle anlatılmalı, gerçek ve büyük değeri üzerinde durulmalıdır."

Konuşmaların ardından şiir okundu, halk oyunları gösterileri sunuldu.