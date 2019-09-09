HATAY - Hatay'ın Samandağ ilçesinde Asi Nehri üzerine bulunan 30 metrelik asma köprü, doğa ve fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor.

Samandağ ilçe merkezine 5 kilometre mesafedeki Yeşilyazı Mahallesi'nde çiftçilerin nehri geçmesi için kurulan asma köprü manzarasıyla görenleri hayran bırakıyor.

Çelik halatlarla yapılan ve uzunluğu yaklaşık 30 metre olan köprü, Asi Nehri üzerinde, yeşiller arasında kısa bir yolculuk sunuyor.

Doğa gezginleri ve fotoğrafseverlerin de ilgisini çeken köprü, Samandağ ve çevre ilçelerden gelen misafirleri ağırlıyor.

Samandağ'dan gelen Sinem Bilgin, köprünün manzarasının çok güzel olduğunu, hatıra fotoğrafı çektirmek için buraya geldiklerini söyledi.



Ailesiyle Antakya'dan gelen Nazmi Aksu da köprünün fotoğraflarını sosyal medyada gördüğünü ve merak ederek geldiğini belirtti.



