ANTALYA - Kıbrıs 14. Piyade Alayı Özel Komando Birliğinde 1985-1988'de vatani görevini yerine getiren ve bağlarını koparmamak için 30 yıldır Türkiye'nin farklı kentlerinde bir araya gelen asker arkadaşları, bu yıl Antalya'nın Alanya ilçesinde buluştu.

Birlikte görev yapan 80 eski silah arkadaşı, yurdun dört bir köşesinde bir araya gelip anılarını tazeliyor. Bu yıl Alanya'nın Dimçayı'ndaki etkinliğe aileleriyle katılan 23 arkadaş, marşlarını okudu ve görevdeki Mehmetçiklere selam gönderdi.

Mersin'den gelen Ahmet Erten, gazetecilere yaptığı açıklamada, askerlik döneminde çok güzel anılar biriktirdiklerini söyledi.

Buluşmaları geleneksel hale getirdiklerini belirten Erten, 30 yıldır bir araya geldiklerini ifade etti.

Alanya'da üçüncü kez gerçekleştirdikleri etkinliğe bu yıl 23 kişinin katıldığını anlatan Erten, "Güzel bir etkinlik yapıyoruz. Her yıl bir kentte buluşup, bağlarımızı koparmıyoruz." dedi.

Görevdeki asker ve polislere başarı dileyen Erten, kendilerinin de her zaman göreve hazır olduğunu bildirdi.

- "Görev için CİMER'e yazdılar"

Adana'dan gelen Mehmet Kemal Özmemiş ise vatanın bir çakılı için bile ölmeye hazır olduklarını söyledi.

Vatanın her yerinde her zaman görev yapmaya istekli olduklarını dile getiren Özmemiş, "Gerek Afrin gerekse Barış Pınarı Harekatı'nda bilfiil görevde bulunmak için CİMER'e yazı yazmış grubuz. Her daim hazırız." diye konuştu.

Askerliğin "peygamber ocağı" olduğunu ve öyle kalacağını belirten Özmemiş, "Güney sınırımızda, dışarıda, içeride hainlere karşı mücadele eden can kardeşlerimizi selamlıyoruz. Rabb'im bize de inşallah şehadet şerbetini içmeye nasip eder. Bu onurdur, şereftir." ifadelerini kullandı.