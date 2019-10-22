Artırılmış gerçeklik sporu "Hado" Türkiye'de

Japon artırılmış gerçeklik oyunu "Hado", İstanbul'da oyunseverlerin beğenisine sunuldu

Artırılmış gerçeklik sporu "Hado" Türkiye'de
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Isparta Düğün Salonları

İSTANBUL - "Geleceğin sporu" olarak nitelendirilen Japon artırılmış gerçeklik oyunu "Hado", İstanbul'da oyunseverlerle buluştu.

Tokyo merkezli dijital araştırma ve oyun tasarım merkezi The SuperhumanSports Society tarafından oyun ve teknoloji birleştirilerek tasarlanan artırılmış gerçeklik oyunu Hado, Türkiye'de ilk kez İsfanbul Tema Park'ta beğeniye sunuldu.

Uzak Doğu'da turnuvaları düzenlenen ve geleceğin sporu olarak adlandırılan Hado, İstanbullular tarafından 22-29 Ekim tarihleri arasında ücretsiz olarak deneyimlenebilecek.

Oyunda, efsane mangalardan “Dragon Balls” ve oyun tarihinin mihenk taşlarından biri olan “Street Fighter” karakterlerinden Ryu, Ken, Sagat, Guile ve Akuma gibi birbirlerine enerji topları atarak oyuncuların sanal bir arenada savaşmaları sağlanıyor.


- 6 ülkede sanal spor branşı olarak yer alıyor


Artırılmış gerçeklik oyunu Hado, artırılmış gerçeklik gözlüklerinin yanı sıra özel olarak geliştirilen giyilebilir teknoloji ürünlerinden kol bantları ve hareket sensörleriyle oynanıyor.

Birçok oyun tasarımcısı ve karikatüristle birlikte geliştirilen Hado, yerel mitlerden ulusal hikayelere, oyun kültlerinden farklı kültürlerin inançlarına kadar pek çok alanda oyun zevki ve teknolojiyi birleştirerek oyunculara farklı deneyimler sunuyor.

Diğer sanal oyunlardan farklı olarak hali hazırda 6 farklı ülkede beden eğitimi derslerinde bir sanal spor branşı olarak yer alan Hado'nun İstanbul'daki tanıtım etkinliğine, Avrupa ve Japonya'dan temsilcilerin yanı sıra Hado Türkiye Direktörü Koray Erdemir ve İsfanbul Tema Park Yönetici Direktörü Tankut Tonger de katıldı.


- 29 Ekim'e kadar İstanbul'da oynanabilecek


Hado Türkiye Direktörü Koray Erdemir, tanıtım etkinliğinde yaptığı konuşmada, Hado'ya gösterilen ilgiden memnun olduklarını belirterek, "Son üç yıl içerisinde Uzak Doğu'da şampiyonaları düzenlenen Hado'yu Türkiye'deki oyunseverlerle buluşturmanın heyecanını yaşıyoruz. Artırılmış gerçeklik gözlükleri ve giyilebilir kol bantlarıyla oynanan Hado, oyunseverlere çok farklı bir deneyim sunuyor." ifadelerini kullandı.

İsfanbul Tema Park Yönetici Direktörü Tankut Tonger de, yenilikçi ve dünya standartlarındaki tüm eğlence kanallarında destek verdiklerini ve dünyayı kısa sürede etkisi altına alan sanal oyun sporu Hado'yu ağırlamaktan gurur duyduklarını anlatarak, "Katılım çok güzel, ve ilgi de yoğun. Sanal oyun sporlarını ve gelişimini destekliyoruz. 29 Ekim'e kadar Hado'ya ev sahipliği yapmaya devam edeceğiz." dedi.


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