"Artık tek hedefimiz iktidar olmak"

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak: - "Artık önümüzde tek bir hedef vardır. O da ülkemiz genelinde iktidar olmaktır. Ülkemizin de CHP'nin iktidarına ihtiyacı vardır" - "ABD 'ateşkes' diyor, bizimkiler 'operasyon durdurma' diyor. Daha

"Artık tek hedefimiz iktidar olmak"
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Isparta Düğün Salonları

ADANA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Artık önümüzde tek bir hedef vardır. O da ülkemiz genelinde iktidar olmaktır. Ülkemizin de CHP'nin iktidarına ihtiyacı vardır." dedi.

Öztrak, partisinin Büyükşehir Belediyesi Konser ve Tiyatro Salonu'nda basına kapalı düzenlediği Adana İl Danışma Kurulu toplantısında, Van'daki terör saldırısını anımsattı.

Saldırıda bir askerin şehit düştüğünü belirten Öztrak, "Van'da bir şehidimiz var, iki askerimiz de yaralı. Şehidimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Ulusumuzun başı sağolsun, ailelerine sabırlar diliyorum." diye konuştu.

Yerel seçimlerde kazandıkları şehirlerin, Türkiye'nin milli gelirinin yüzde 60'ını ürettiğini, nüfusun da yüzde 45'ini barındırdığını vurgulayan Öztrak, şunları kaydetti:

"Bu çok büyük bir başarıdır. Ancak büyük başarılar beraberinde büyük sorumluluklar da getirir. Milletimiz yerelde iktidarı bize verirken, adeta 'yürü de bir boyunu görelim' demiş, iktidar kapısını aralamıştır. Şimdi CHP ailesi olarak belediye başkanlarımızla el ele vereceğiz. Başarılı olacağız. Artık önümüzde tek bir hedef vardır. O da ülkemiz genelinde iktidar olmaktır. Ülkemizin de CHP'nin iktidarına ihtiyacı vardır. Türkiye, her alanda büyük bir sıkışmışlık içindedir. 17 yıldır ülkeyi yönetenler, bu güzel ülkeyi uçurumun kenarına getirmişlerdir. Yurt içinde kendi toplumunun yarısıyla, yurt dışında ise tüm dünyayla kavgalı bir iktidar vardır. Ülkemiz yönetilmemektedir, savrulmaktadır."

- "Dış politikada kalıcı dost, daimi düşman olmaz"

Hükümetin dış politikasını eleştiren Öztrak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"2011'in mart ayında Suriye krizi patladı. İktidar Suriye'nin içişlerine doğrudan müdahale etti. İktidarı uyardık. 'Bu Suriye yönetimiyle husumeti bitir' dedik. Neden bunu dedik? Çünkü dış politikada kalıcı dost, daimi düşman olmaz. Dış politikada ülkelerin çıkarları önceliklidir. Kişisel husumet, çıkar ve beklentiler dış politikaya egemen olmaya başlarsa, o politika çıkmaza girer. Şimdi emperyal güçler, sobanın üzerindeki kızgın kestaneleri almak için Türkiye'yi maşa gibi kullanmaktadırlar. Son operasyonlarda bizim 20 sivil vatandaşımız, bu ülke topraklarına atılan roketlerle yaşamını yitirmiştir. Aslan parçası Mehmetçiklerimiz şehit düşmüştür. Tüm dünyayı karşımıza almışızdır, silah ambargoları ilan edilmiştir. Ekonomik ambargo tehditleri savrulmuştur. Son bir yıldır, 'Fırat'ın doğusuna bugün girdik, yarın giriyoruz' deyip duruyorlardı. Gördük ki operasyonun diplomasi cephesinde hiçbir hazırlık yapılmamış. Birbiriyle kanlı bıçaklı İsrail ve Filistin bile Türkiye'yi kınama konusunda uzlaştılar."

- Pence'in ziyareti

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in, dün Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaretini anımsatan Öztrak, "O görüşmenin hemen ardından Trump, zafer naraları atarak bir 'ateşkes anlaşması' imzalandığını duyurdu. ABD ateşkesi kim adına imzaladı? Türkiye'nin 'terör örgütünün uzantısı' dediği PYD adına imzaladı. ABD ateşkes anlaşmasını kiminle imzaladı? Daha önce 'ateşkes ilan etmeyiz' diyen Erdoğan ile imzaladı. Hani ateşkes ancak iki meşru taraf arasında yapılırdı? ABD 'ateşkes' diyor, bizimkiler 'operasyon durdurma' diyor. Daha bunun operasyonu durdurma mı ateşkes mi olduğu konusunda bile aralarında mutabakat yok ama zafer naraları atan çok." ifadesini kullandı.

Faik Öztrak, konuşmasına şöyle devam etti:

"Bir sonuç var ki değişmiyor. Sahada savaş vekaletini PYD'ye veren ABD, Türkiye ile müzakere masasına da PYD'ye vekaleten oturmuştur. Bu anlaşma PYD adına imzalanmış, Türkiye Cumhurbaşkanı da bunu kabul etmiştir. Maalesef 96 yıllık Cumhuriyet tarihimizin en beceriksiz, en aciz iktidarıyla karşı karşıyayız. Bu arada, ABD Başkanı ise sosyal medyadan zırvalarına devam ediyor. En son bu sabah Trump bir açıklama yapıyor yine. Türkler ile Kürtleri okul bahçesinde kavga eden çocuklara benzetmiş. Arkadaş, araya girmiş bizi ayırmış. Bu beyefendinin bilmesi gereken bir şey var. Kürt ile Türk kavga etmez. Yüzlerce yıllık kardeşliğimiz var. Türkiye'nin mücadelesi terörledir."

- "Milletin evlatları işsiz"

Ekonomiye yönelik eleştirilerini de dile getiren Öztrak, "Bu ülkenin gerçek gündemi boş tenceredir, yoksulluktur, ülkemizin umudu bildiğimiz ama iş veremediğimiz gençlerimizdir. Milletin evlatları işsiz. Gerçek işsiz sayısı 8 milyonu aştı. İş olmayınca, aş olmuyor." dedi.

Öztrak, CHP'nin stratejisiyle Türkiye'nin kalkınabileceğini iddia ederek, şunları kaydetti:

"Biz ülkemizi dört ayaklı bir stratejiyle ayağa kaldıracağız. Gömleğin iliklenecek ilk düğmesi, hukuk devletini yeniden ayağa kaldırmak olacak. Kuvvetler ayrılığını, denge ve denetimi bu ülkede güçlendirmek zorundayız. İkinci olarak ekonominin rekabet gücünü artırmamız gerekiyor. Üçüncü olarak büyümenin kapsayıcılığını artırmak zorundayız. Hiç kimseyi arkada bırakma lüksümüz yok. Bu ülkede herkes büyümenin nimetlerinden adaletli bir şekilde yararlanmak zorundadır. Dördüncü olarak hem ekonomi hem de çevre politikalarında sürdürülebilirlik konusunda taviz veremeyiz."

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