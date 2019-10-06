Arkadaşına yardım ederken dereye düşen kişi yaralandı Burdur'da bir kişi, ayakkabısı dere yatağına düşen arkadaşına yardım etmek isterken yaklaşık 6 metre yükseklikten kendisi de dereye düşerek yaralandı - Dereden çıkamayan iki arkadaş, itfaiye ve AFAD ekiplerince kurtarıldı