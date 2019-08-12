Arjantin'deki ön seçim sonuçları muhalefeti sevindirdi

Arjantin'de devlet başkanlığı seçimlerinin özeti olarak görülen ön seçimlerde muhalif Fernandez, açılan sandıklardaki geçerli oyların yüzde 47'sini aldı.

Arjantin'deki ön seçim sonuçları muhalefeti sevindirdi
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Isparta Düğün Salonları

BUENOS AİRES (AA) - Arjantin'de, 27 Ekim'de gerçekleştirilecek devlet başkanlığı seçimine katılacak adayları belirlemek için düzenlenen ön seçimlerin resmi sonuçları açıklanmaya başladı.

İlk sonuçlara göre, muhalif Alberto Fernandez'in liderliğini yaptığı Herkesin Cephesi Koalisyonu, yüzde 81'i açılan sandıklardan geçerli oyların yüzde 47'sini alırken, Devlet Başkanı Mauricio Macri'nin liderliğindeki Değişim İçin Bir arada Koalisyonunun oy oranı ise yüzde 32 olarak kaydedildi.

Eski Ekonomi ve Üretim Bakanı Roberto Lavagna'nın öncülük ettiği Federal Uzlaşı Koalisyonu da yüzde 8 oy aldı.

Fernandez ilk turda başkan seçilebilir

Ekim ayında düzenlenecek devlet başkanlığı seçiminde benzer sonuçlar çıkması durumunda Fernandez ilk turda başkan seçilebilir.

"Kötü bir seçim geçirdik"

Öte yandan Arjantin Devlet Başkanı Mauricio Macri, destekçilerinin toplandığı alanda ön seçimlere ilişkin açıklamalarda bulundu. Ön seçimler için Arjantin halkını tebrik eden Macri, "Kötü bir seçim geçirdik ve ekim ayında gerekli olan desteği alabilmemiz için çabalarımızı iki katına çıkarmamız gerekiyor." dedi.

Ekimde düzenlenecek devlet başkanlığı seçimlerinin ülkenin gelecek 30 yılını belirleyeceğini söyleyen Macri, "Halkı dinliyor, demokrasiye inanıyoruz. Son yıllarda yaşadığımız zorluklar birçok kaygıya, şüpheye neden oldu ancak ben sizlere yardım etmek için buradayım, bu ülkeyi seviyorum." diye konuştu.

Arjantin seçim yasasına göre, bir adayın devlet başkanı seçilebilmesi için, seçimlerin ilk turunda geçerli oyların yüzde 45'ini alması veya en yakın adaydan yüzde 10 oranında fazla oy olarak, geçerli oyların yüzde 40'ına ulaşması gerekiyor. Seçimlerin ilk turunun, bu iki durum haricinde sonuçlanması halinde seçimlerin ikinci turu düzenleniyor.

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