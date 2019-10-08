"Arı Sütü, Kırmızı Ginseng, Propolis Shot" ürünü raflarda

BEE'O UP'ın "Arı Sütü, Kırmızı Ginseng, Propolis Shot" ürünü eczanelerde satılmaya başladı

"Arı Sütü, Kırmızı Ginseng, Propolis Shot" ürünü raflarda
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Isparta Düğün Salonları

İSTANBUL - Türkiye'nin ilk ve tek yerli inovasyon ödüllü propolis üreticisi BEE'O UP, "Arı Sütü, Kırmızı Ginseng, Propolis Shot" ürünü ile eczane raflarında yerini aldı.

İTÜ ARI Teknokent firması olan BEE'O arı ürünlerinden yapılan açıklamaya göre, propolis, arı sütü, ham bal, polen, arı ekmeği ve arı ürünleri içeren karışımlar, sprey, şurup, tablet formunda ürünler üreten BEE'O propolis, uzman gıda mühendisleri kontrolünde geliştirdiği "BEE'O UP Arı Sütü, Kırmızı Ginseng Propolis Shot" ürünü ile inovatif, katma değerli ürünlerine bir yenisini daha ekledi.

Binlerce yıldır kullanılan propolis ve arı sütü gibi değerli arı ürünleri, BEE'O'nun yenilikçi yaklaşımıyla, tüm dünyada beslenmeye önem verenlerin yaşamlarına dahil ettiği kırmızı ginseng ile birleşiyor ve ortaya "müthiş" bir formül çıkıyor.

Ürünün bileşiminde nar suyu, ham bal, yüzde 5 ginseng, yüzde 5 arı sütü ve yüzde 1 oranında saf propolis yer alıyor.

Tamamen doğal, yeni, tek kullanımlık pratik içimiyle 15 günlük kür halinde sunulan BEE'O UP "Arı Sütü, Kırmızı Ginseng, Propolis Shot" ilave şeker, katkı ve koruyucu içermeyen formülü ile kendine dikkat edenlerin yeni tercihi olacak.


- Arı ürünleri ile kırmızı ginsengin birleşimi


Verilen bilgiye göre, latince adı "panax" olan ve özellikle Amerika kıtasında ve Uzak Doğu’da yetişen ginseng, dünyada yaygın şekilde kullanılan çok yıllık bir bitki.

Büyüme sürelerine bağlı olarak, taze, beyaz ve kırmızı ginseng olarak sınıflandırılıyor. Kırmızı ginseng, altı yıl veya daha uzun sürelerde toplanıyor ve ginsenosit adı verilen biyoaktif bileşenler içeriyor.

BEE'O UP "Arı Sütü, Kırmızı Ginseng, Propolis Shot" ürünü, her biri 25 mililitrelik 15 adet tek kullanımlık ambalaj içeren kutusuyla tüketiciyle buluşuyor.

Ürün, pratik ve gündelik yaşam ihtiyaçlarına uygun olduğu için ofiste, evde veya sporda da rahatlıkla tüketilebiliyor. Sadece eczanelerde satışa sunulan BEE'O UP "Arı Sütü, Kırmızı Ginseng, Propolis Shot"ı yetişkinlerin günde bir şişe tüketmesi tavsiye ediliyor.

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