ESKİŞEHİR - Arçelik'in ülke genelinde engelli bireylerin eğitim ve istihdamına katkı sağlayacak bir model oluşturma amacıyla Anadolu Üniversitesi ve İŞKUR ortaklığında düzenlediği "İşitme Engelli Tasarımcı Yetiştirme Programı" ilk mezunlarını verdi.

"Dünyaya Saygılı, Dünyada Saygın" vizyonuyla sürdürülebilirlik alanında çalışmalar yürüten Arçelik, toplumsal sorumluluk anlayışıyla gelişimin önündeki engelleri kaldırmayı sürdürüyor. Arçelik Buzdolabı Ürün Direktörlüğü'nün, ülke genelinde engelli bireylerin eğitim ve istihdamına katkı sağlayacak bir model oluşturmak hedefiyle Anadolu Üniversitesi Engelliler Entegre Yüksekokulu ve İŞKUR iş birliğiyle hayata geçirdiği "İşitme Engelli Tasarımcı Yetiştirme Programı" kapsamında tasarım eğitimi alan işitme engelli 5 öğrenciye sertifikaları takdim edildi.

Ayşe Göktaş, Şeyma Dağlı, Aysun Çalkaya, Murat Girgin ve Halise Östündağ olmak üzere işitme engelli 5 öğrenciye sertifikaları, Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı Fatih Kemal Ebiçlioğlu, Arçelik Buzdolabı Ürün Direktörü Ayhan Önder, Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Savaş Koparal, Eskişehir Çalışma ve İŞKUR İl Müdürü Hasan Yoldaş'ın katıldığı törenle verildi.

Anadolu Üniversitesi Engelliler Entegre Yüksekokulu öğrencileri, "İşitme Engelli Tasarımcı Yetiştirme Programı" kapsamında 21 Ocak-20 Mayıs 2019 tarihleri arasında tasarım süreçleri, teknik resim, plastik ve metal parça tasarımı gibi 18 farklı alanda, 4 aylık sürede haftada iki gün toplam 140 saat ders gördü. 21 Mayıs-31 Ekim 2019 tarihleri arasında programın uygulama kısmı için Arçelik'in Ar-Ge departmanında istihdam edilen öğrenciler, 100 adet parça tasarladı, 16 adet montaj yaptı, 120 yeni teknik kelime öğrendi, problem çözümüne yönelik 4 proje ve 40 parça için audit raporu hazırladı.

