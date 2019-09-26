ANTALYA - Kayseri'de 13 yıl önce kaybolan 51 yaşındaki zihinsel engelli, Antalya'da polis ekiplerinin kimlik kontrolünde bulundu.

Kepez ilçesi Akdeniz Sanayi Sitesi'nde devriye gezen polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri bir kişiye kimlik sordu. Üzerinden kimlik çıkmayan ve zihinsel engelli olduğu tespit edilen kişi, soyadının Çavuş olduğunu söyledi.

Asayiş Daire Başkanlığının kayıp listesinde soy ismi Çavuş olan ve Kayseri'de 13 yıl önce kaybolan zihinsel engelli bir kişi olduğunu belirledi. Ekipler, sosyal medya üzerinden kaybolan Ahmet Çavuş'un teyzesi Hediye Özcan'a ulaşarak bu kişinin fotoğrafını gönderdi. Hediye Çavuş, fotoğraftaki kişinin 13 yıl önce kaybolan yeğeni olduğunu ifade etti.

Şehit Mustafa Kılıç Polis Merkezine götürülen Ahmet Çavuş, kuzeni Ali Özel'e teslim edildi.

Özel, gazetecilere yaptığı açıklamada, Çavuş'un 13 yıl önce "Geri döneceğim" diye evden çıktığını, Antalya'ya nasıl geldiğini bilmediklerini söyledi.

Çavuş'un annesi Meral Çavuş'un yatalak olduğunu, yıllardır evlat hasretiyle yandığını anlatan Özel, anne ve oğlunun yıllar sonra buluşacak olmasından dolayı mutlu olduklarını kaydetti.

Çavuş'un yıllardır sanayi sitesindeki dükkanlarda konakladığı, ihtiyaçlarının esnaf tarafından karşılandığı öğrenildi.