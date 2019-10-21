Aracının altında kalan taksici hayatını kaybetti HATAY - Hatay'ın Defne ilçesinde park ettiği aracın hareket etmesi sonucu altında kalan taksici yaşamını yitirdi.Alınan bilgiye göre, Armutlu Mahallesi'nde çalıştığı taksi durağına gelen Uğur Y. (25), 31 T 0470 plakalı aracını park ederek otomobi