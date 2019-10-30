MERSİN - Mersin'in Mut ilçesinde hafif ticari aracında "pitbull" cinsi köpek bulunan kişiye 7 bin 802 lira ceza uygulandı.

Evinin önünde beslediği "golden" cinsi köpeğinin çalındığını fark eden K.Y.Y. durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine çalışma başlatan ekipler, köpeği S.A'nın çaldığını tespit etti.

Gözaltına alınan şüphelinin, hafif ticari aracında yapılan aramada "golden" ve "pitbull" cinsi köpekler bulundu.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.A. serbest bırakıldı, "golden" cinsi köpek sahibine teslim edildi.

Mut Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, S.A'ya yasaklı ırk olan "pitbull" bulundurduğu için 7 bin 802 lira ceza uyguladı.

"Pitbull" cinsi köpek, Mersin Büyükşehir Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi'ne götürüldü.