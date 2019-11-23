Ara tatil "İsfanbul Eğlence ve Yaşam Merkezi"ni şenlendirdi

Okullara bu sene getirilen "Ara tatil" uygulaması, yaşam ve eğlence merkezlerini doldurdu. Türkiye'nin dört bir yanından İstanbul Eyüp'teki İsfanbul Eğlence ve Yaşam Merkezi'ne gelen öğrenci ve veliler, hayvanat bahçesi, dev akvaryum, ters çatı ve zipline

Ara tatil "İsfanbul Eğlence ve Yaşam Merkezi"ni şenlendirdi
0
Isparta Düğün Salonları

İSTANBUL - Okullara bu sene getirilen "Ara tatil" uygulaması, yaşam ve eğlence merkezlerini doldurdu. Türkiye'nin dört bir yanından İstanbul Eyüp'teki İsfanbul Eğlence ve Yaşam Merkezi'ne gelen öğrenci ve veliler, hayvanat bahçesi, dev akvaryum, ters çatı ve zipline keyfini yaşadı.

Okullarda bu yıl ilk defa 9 gün uygulanan "Ara tatil", Tema Park, Jungle İstanbul hayvanat bahçesi, Joypark, Ters Çatı ve Zipline gibi farklı zevklere hitap eden eğlence alanlarıyla hizmet veren İsfanbul Eğlence ve Yaşam Merkezi'ne ilgiyi artırdı.

- "Son derece yoğun ilgi gördük"


İsfanbul Alışveriş Merkezi Yönetim Direktörü Kemal Baştürk, eğlence perakendesi alanında ayrışmış bir merkez olduklarını belirterek, insanların eğlenceyi daha fazla aradığı tatil dönemlerinde giriş sayılarında ciddi artışlar görüldüğünü kaydetti.

Baştürk, "Normalde kasım ayına göre karşılaştırdığımızda yüzde 50- 60'a kadar artan ziyaretçi rakamlarına ulaştık. Çocuklu aile ziyaretçi sayısında ise yüzde 100'e yakın artış görüldü. Kasım 2019 hedefimiz ise 1,5 milyon misafir ağırlamak." diyen Baştürk, "Ülkemizde ilk kez uygulanan 9 günlük tatilde son derece yoğun ilgi gördük. Hem İstanbul'dan hem de farklı illerden alışveriş merkezimize ziyaretler gerçekleştiğini görüyoruz. Havaların da biraz iyi gitmesi açıkçası açık alışveriş merkezlerinde, cadde alışveriş merkezlerinde performansı yükseltti." değerlendirmesini yaptı.


- Kaliteli zaman geçirme imkanı

İsfanbul'un misafirlerine farklı deneyimler vadeden eğlence merkezlerine değinen Baştürk, günümüz şartlarında ailelerin kaliteli zaman geçirme ihtiyacı hissettiğini söyledi.

İsfanbul'un ailelere 2-3 saat de olsa kaliteli zaman geçirme imkanı sunduğunu ifade eden Baştürk, şunları kaydetti:

"Küçük bir havyanat bahçemiz var. Jungle İstanbul. Burada yaklaşık 400 kadar farklı hayvana, 100 kadar farklı türe insanların yaklaşabildikleri, dönem dönem dokunabildikleri bir ortamımız var. Şehir içindeki en uzun zipline hattını İsfanbul AVM’de kurduk. Zipline, 500 metrelik bir mesafe içerisinde 70 kilometrelik hıza çıkılabiliyor.

Bir ters çatımız var, burada da normal bir ev içerisindeki her şey ters olarak yerleştirilmiş halde. Burada da insanlar yerçekimi olmasaydı nasıl bir ortam olurdu, bunu deneyimleme şansına sahip oluyorlar. Büyük bir eğlence merkezimiz var, aile eğlence merkezimiz var. Klasik eğlence merkezlerindeki ünitelerin yanı sıra bu ünitelerimiz var. Bunlar 365 gün açık olan üniteler.

Bunun yanı sıra özel günlere spesifik etkinlikler yapıyoruz. Bu tatilde 9 gün boyunca her gün etkinlikler yaptık. Kukla tiyatroları, çeşitli atölye çalışmaları yaptık. Dolayısıyla hem ücretli hem ücretsiz misafirlerimiz geldiklerinde burada deneyimleyebilecekleri ortamlar yaratıyoruz."

Baştürk, ücretsiz tramvay, gölet ve doğal alanlarını misafirlerin hizmetine sunduklarını belirterek, tatilin bitimine kadar ücretli-ücretsiz etkinliklerin devam edeceğini söyledi.


- "En çok ilgimi balıklar çekti"

Çeşitli hayvanların bulunduğu Jungle İstanbul'u gezen 11 yaşındaki Ada Okumuşoğlu, eşsiz bir deneyim yaşadığını ifade ederek, "Biz sömestir tatiline geldik. İlk defa geliyorum İstanbul'a, Antalya'dan geldik. Çok güzel hayvanlar var, yılanlar, balıklar var. En çok ilgimi balıklar çekti, yarasa vardı. Kesinlikle gezilmesi gereken bir yer." diye konuştu.

10 yaşındaki Derin Ertuğral, tatilin bitmek üzere olduğunu belirterek, bundan dolayı bir parça üzüldüğünü söyledi.

İzmir'den ailesiyle "Ara tatil" nedeniyle İstanbul'a geldiklerini belirten Ertuğral, "İstanbul'u ve tarihi yapısını sevdiğim için İstanbul'a geldim. Burası da ilgimi çekti. En çok yılanlar ve balıklar ilgimi çekti. Onların buradaki hayatları ve dışarıdaki hayatlarını okumak benim için güzel bir şey. Köpekbalıklarını görmemiştim, onları da gördüm. Benim için de bir değişiklik oldu." ifadelerini kullandı. 

Ertuğral, diğer arkadaşlarına da İsfanbul'u ziyaret etmelerini önereceğini söyledi. 

Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Düşük emekli maaşı bağlanmasının 3 nedeni! Yüksek maaş için bunlara dikkat
​Asgari ücrette ilk rakamlar!
Davraz’ın sezonu Gül ve Lavantayla Uzayacak
Güleda'nın "fotoğrafçılık" hayali yarım kaldı
Isparta il Kültür Müdürlüğü'nde Hizmet iç eğitim programı düzenlenecek...
Aranan 22 şahıs Isparta'da yakalandı
Isparta Gülü ve Lavantası Kooperatifler Fuarı'nda
​AKŞEHİR'Lİ ÖĞRETMENLER EĞİRDİR'E HAYRAN KALDI
ISPARTA VALİSİ ÖMER SEYMENOĞLU’NUN 24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ MESAJI
Isparta il Müftüsü Öğretmenler Günü Mesajı
Usta Fotoğraf sanatçısından muhteşem Eğirdir hatırası
Isparta'da sporculara ücretsiz Cep Herkülü filmi izletildi
TED Isparta Koleji'nde Ağız ve Diş Sağlığı ele alındı
Evini kiraya verenler dikkat: Kişi başı bin TL cezası olacak
​ISPARTA 4.TRAVELEXPO ANKARA Turizm ve Seyahat Fuarında...
Başdeğirmen'den Isparta 32 spor'a maddi destek
Isparta'da üniversite öğrencisinin öldürüldüğü apartın boşaltıldığı iddiası
Vali Seymenoğlu Sağlık Hizmetleri Sempozyumu”nun açılış törenine katıldı
EYT'nin devlete yıllık maliyeti dudak uçuklattı
Isparta'da kadınlardan, üniversite öğrencisi Güleda Cankel'in öldürülmesine tepkiISPARTA'DA KADINLARDAN, ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ GÜLEDA CANKEL'İN ÖLDÜRÜLMESİNE TEPKİ
Üniversiteli Güleda cinayetindeki ihmal iddiaları araştırılıyor
Ayhan Usta'dan Isparta'ya yeni şube
Isparta'da sanatseverleri buluşturan sergi açıldı
Güleda'nın okulunda üzüntü yaşanıyor
Isparta'da Türk Süsleme ve Geleneksel El Sanatları Sergisi Açıldı
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Dünyanın En Tehlikeli YüyeyecekleriDünyanın En Tehlikeli Yüyeyecekleri
Yumurtanın içinden yumurta çıktıYumurtanın içinden yumurta çıktı
Isparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı KutlamarıIsparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlamarı
Isparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek oldu
Isparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerIsparta Güneykent Gül Festivali'nden kareler
Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!
Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaTürkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi Isparta
Dünyanın En Tehlikeli YüyeyecekleriYumurtanın içinden yumurta çıktıIsparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı KutlamarıIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerDünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi Isparta
ısparta yas pastaısparta eğlence merkezleriısparta çiğ köfteIsparta yapı malzemelerisüpürge toz torbasıısparta mutfak eşyalarıisparta giyotin cam balkonIsparta Motor TamircileriISPARTA İÇ GİYİMISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

Funcity yepyeni iç tasarımıyla daha çok eğlence sunuyor!Funcity yepyeni iç tasarımıyla daha çok eğlence sunuyor!17 Kasım 2019
Isparta'da uzman çavuş ve eşi evlerinde ölü bulunduIsparta'da uzman çavuş ve eşi evlerinde ölü bulundu17 Kasım 2019
Isparta'dan 5 ülkeye "kemik çimentosu" ihracatıIsparta'dan 5 ülkeye "kemik çimentosu" ihracatı18 Kasım 2019
Gözde Balık Evi'nden efsanevi deniz ürünleri menüleriGözde Balık Evi'nden efsanevi deniz ürünleri menüleri17 Kasım 2019
Isparta’da özel sporculardan yüzmede çok özel başarı Isparta’da özel sporculardan yüzmede çok özel başarı18 Kasım 2019
Yeni Burdur Tanıtım Filmi ÇıktıYeni Burdur Tanıtım Filmi Çıktı18 Kasım 2019
Vali Ömer Seymenoğlu,Şarkikaraağaç Çaltı Köyü'ndeVali Ömer Seymenoğlu,Şarkikaraağaç Çaltı Köyü'nde19 Kasım 2019
Isparta'da trafik kazası: direğe çarptı...Isparta'da trafik kazası: direğe çarptı...17 Kasım 2019
Üniversite öğrencisi eski kız arkadaşını öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandıÜniversite öğrencisi eski kız arkadaşını öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı19 Kasım 2019
Isparta'da üniversite öğrencisinin öldürüldüğü apartın boşaltıldığı iddiasıIsparta'da üniversite öğrencisinin öldürüldüğü apartın boşaltıldığı iddiası21 Kasım 2019
Isparta'da 51 yaşındaki Turan'dan haber alınamıyor!Isparta'da 51 yaşındaki Turan'dan haber alınamıyor!19 Kasım 2019
Isparta'da bıçaklanan üniversite öğrencisi kız öldüIsparta'da bıçaklanan üniversite öğrencisi kız öldü19 Kasım 2019
Isparta Valisi Seymenoğlu'nun Şarkikaraağaç ziyaretiIsparta Valisi Seymenoğlu'nun Şarkikaraağaç ziyareti19 Kasım 2019
Isparta'da kadınlardan, üniversite öğrencisi Güleda Cankel'in öldürülmesine tepkiIsparta'da kadınlardan, üniversite öğrencisi Güleda Cankel'in öldürülmesine tepki20 Kasım 2019
TED Isparta Koleji Minikleri Zeytin Kurdu!TED Isparta Koleji Minikleri Zeytin Kurdu!19 Kasım 2019
EYT'nin devlete yıllık maliyeti dudak uçuklattıEYT'nin devlete yıllık maliyeti dudak uçuklattı21 Kasım 2019
Isparta Tarım ve Hayvancılık Fuarından çok özel fotoğraflar!Isparta Tarım ve Hayvancılık Fuarından çok özel fotoğraflar!16 Kasım 2019
Üniversiteli Güleda cinayetindeki ihmal iddiaları araştırılıyorÜniversiteli Güleda cinayetindeki ihmal iddiaları araştırılıyor20 Kasım 2019
Isparta il sağlık müdürülüğü'nden önemli bilgilendirmeIsparta il sağlık müdürülüğü'nden önemli bilgilendirme19 Kasım 2019
Gramı bir milyon euro: Bakanlık harekete geçti, ekonomiye kazandırılacakGramı bir milyon euro: Bakanlık harekete geçti, ekonomiye kazandırılacak20 Kasım 2019