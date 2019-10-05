"Anuga Fuarı'nda küresel gıda sofrasının başköşesindeyiz"

Türk firmaları Almanya, Köln’de bu yıl 100’üncü yılını geride bırakan Anuga fuarında 315 firma ile katılım rekoruna ulaştı - İTO Başkanı Avdagiç: - "Türkiye, Anuga 2019’da Türk fuarcılık tarihinin en büyük katılımlarından birini gerçekleştiriyor. Anuga’da

"Anuga Fuarı'nda küresel gıda sofrasının başköşesindeyiz"
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Isparta Düğün Salonları

KÖLN - İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, "Türkiye, Anuga 2019’da Türk fuarcılık tarihinin en büyük katılımlarından birini gerçekleştiriyor. Anuga’da küresel gıda sofrasının başköşesindeyiz. 315 firma ile Anuga’da adeta 'partner ülke' gibiyiz." dedi.

Bu yıl 100'üncü yılını geride bırakan, "dünyanın en büyük gıda fuarı" olarak kabul edilen Anuga 2019, Almanya'nın Köln kentinde kapılarını açtı.

Paraguay'ın bu yılki partner ülkesi olduğu fuara katılan 7 bin 590 firma arasında ilk sırada 925 firma ile İtalya yer aldı. Bu ülkeyi 738 firma ile Almanya, 541 firma ile Çin, 538 firma ile İspanya, 315 firma ile Türkiye ve 243 firma ile Fransa izledi.

Fuara Türkiye'den İTO'nun milli katılım organizasyonu ile 257 firma katılırken, 58 firma da fuarda bireysel stantlarıyla yer aldı.

106 ülkeden katılımın gerçekleştiği fuarda stant açan firmaların yüzde 90'ı Almanya dışından katılım sağladı. 9 Ekim'e kadar devam edecek fuarı 165 bini aşkın profesyonelin ziyaret etmesi bekleniyor.


- "Trendlerin ortaya konulduğu önemli bir bağlantı noktası"


İTO Başkanı Şekib Avdagiç, iki yılda bir düzenlenen Anuga fuarının, kişiselleştirilmiş diyetten, süper gıdalara kadar trendlerin ortaya konulduğu önemli bir bağlantı noktası olduğunu söyledi.

2017’deki Anuga’ya Türkiye'den 247 firma katılırken, bu yıl milli katılım altındaki firma sayısının 257’ye yükseldiğini belirten Avdagiç, "Türkiye, Anuga 2019’da Türk fuarcılık tarihinin en büyük katılımlarından birini gerçekleştiriyor. Anuga’da küresel gıda sofrasının başköşesindeyiz. 315 firma ile Anuga’da adeta 'partner ülke' gibiyiz. Üstelik bunu katılımcıların tüm lojistik ve stand hizmetlerini bizzat üstlenerek yaptık. Katılım ücretlerinde dolar paritesi sebebiyle sübvansiyon yaparak gerçekleştirdik. Kendisini Türkiye’nin kalkınmasına adayan bir kurum olarak yaptıklarımız, 'Odalar ne yapıyor?' diye soranlara yorumsuz cevabımızdır." diye konuştu.


- "Gıdada üstünlüğü elinde bulunduran ülkeler bir adım önde"


Avdagiç, Türk firmalarının 2017’deki fuarda genel gıda, dondurulmuş gıda, unlu mamuller, sıcak içecekler, içecekler, et ve et ürünleri, aşçılık, ekipman ve teknolojileri olmak üzere 7 ayrı ihtisas salonunda yer aldığını anımsatarak, “Bu yıl organik gıda firmalarının yer aldığı salonda da varız. Türkiye olarak bu önemli platformda çıtayı hep daha yukarı çıkarmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. İTO olarak Anuga ile birlikte Paris ve Abu Dabi’de yapılan SIAL gıda fuarlarının milli katılımını da gerçekleştiriyoruz. Üyelerimizi dünyanın en büyük fuarları ile buluşturuyoruz." dedi.

Gıdanın dünyada ve Türkiye’de en stratejik sektör olduğunu vurgulayan Avdagiç, "Gıdada üstünlüğü elinde bulunduran ülkeler, daima bir adım önde. Bunun için biz gıda sektörünün önünü açmayı, tarihsel bir sorumluluğumuz olarak görüyoruz." ifadesini kullandı.


- " 1983’te 26 firma ile katılmıştık"


Avdagiç, İTO’nun Anuga’ya ilk kez 1983’te katıldığını hatırlattı. O tarihten bu yana Türkiye'nin fuara katılımının büyük bir gelişme gösterdiğini vurgulayan Avdagiç, "O zaman 26 firmayla gelip bir salonda, 125 metrekare yerde stant kurmuştuk. Şimdi aradan 36 yıl geçtikten sonra, ulaştığımız noktanın atını çizmek isterim. Bu sene fuara tam 257 firma getirdik. 5 bin 225 metrekare yerimiz var. Sekiz ayrı salonda varız. Bireysel katılımlarla Türk firmaların sayısı tam 315 oldu." diye konuştu.


- "İhracatta gıda ve içeceğin payı yüzde 10”


Şekib Avdagiç, Türkiye’nin gıda ve içecek endüstrisinde önemli bir performans gösterdiğini belirterek, "Gayrisafi Yurtiçi Hasıla’da iktisadi faaliyet kollarından biri olan tarım, ormancılık ve balıkçılık kalemi, 2018’in ikinci çeyreği hariç olmak üzere, son 10 çeyrektir pozitif olarak büyüyor. Bu çok önemlidir” dedi.

Avdagiç, gıda ve içecek sektörünün dünya ihracatında 1,43 trilyon dolarla yüzde 7’lik paya sahip olduğunu ifade ederek, Türk gıda sektörünün de toplam ihracat içinde yüzde 10’luk paya sahip olduğunu söyledi.

Şekib Avdagiç, şöyle devam etti:

"Gıda ve içecek sektöründe yaptığımız ihracat 2018’de de yükselişini sürdürerek 16,3 milyar dolara ulaştı. Bu yılın ilk 7 ayında da sektörün ihracatı 8.9 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu payı daha da artırmanın hedefi ve gayreti içindeyiz. Çünkü Türkiye tarım ekonomisinde dünyada ilk 10’da. Buğday, şeker pancarı, süt, pamuk, kümes hayvancılığı, domates ve diğer meyve ve sebzelerden dünyanın önde gelen bir üreticisiyiz. Kayısı, fındık, kiraz ve incir üretiminde ise dünyanın en büyüğüyüz."


- "Gıda üretiminin önümüzdeki 30 yılda yarı yarıya artması şart"


Uzmanların dünya nüfusunun 2050'de 9,8 milyara çıkmasını tahmin ettiklerini aktaran İTO Başkanı Avdagiç, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu şu demek; gıda üretiminin de önümüzdeki 30 yılda yarı yarıya artması şart. Elbette insanlık buna bir çözüm bulacak. İşte bu çıkış yolunun nasıl olacağını biz bu tür fuarlarda hissediyoruz, görüyoruz. Buna göre de firmalarımız ve ülkemiz vaziyet alıyor. Daha da önemlisi gıda ve içecek sektörümüzün geleceğine dair projeksiyon ve hazırlıklar yapabiliyoruz."

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