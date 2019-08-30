Antik tiyatroda opera ve bale heyecanı

Aspendos Antik Tiyatrosu'nda 1 Eylül'de başlayacak ve birbirinden seçkin eserlerin en özel prodüksiyonlarının sahneleneceği 26. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali için son hazırlıklar tamamlandı - İtalyan rejisör Vincenzo Grisostomi Travaglini:

Antik tiyatroda opera ve bale heyecanı
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Isparta Düğün Salonları

ANTALYA - OKTAY ÖZDEN - Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünce bu yıl 26'ncısı düzenlenecek Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali için son hazırlıklar yapıldı.

Aspendos Antik Tiyatrosu'nda 1 Eylül'de başlayacak, birbirinden seçkin eserlerin en özel prodüksiyonlarının sahneleneceği 26. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali, 3 opera, 1 klasik bale, 1 dans gösterisi ve kapanış "gala konseri" ile sanatseverlere güzel bir atmosfer sunacak.

Aspendos Antik Tiyatrosu ile Antalya EXPO'da gerçekleştirilecek ve 18 Eylül'de sona erecek festivalin açılış eseri "Carmen"in son provaları tamamlandı.

Ünlü besteci Georges Bizet'in sevilen operası "Carmen" ilk kez bu festivale özel prodüksiyonla, İtalyan rejisör Vincenzo Grisostomi Travaglini tarafından İstanbul, Antalya Devlet Opera ve Balelerince sahnelenecek.

Yabancı konuk orkestra şefleri ve solistlerin de sahnede olacağı eserde, orkestra şefi Zdravko Lazarov yönetiminde "Carmen" başrolünü, iki ünlü Rus solist dönüşümlü seslendirecek.

Dünyada çok sayıda opera sahnesinde sanatseverler ile buluşan, ses, tiyatral performanslarıyla tanınıp beğenilen Rus Bolşoy Tiyatrosu solisti Yulia Mazurova ile İtalya'nın en prestijli festivali Arena di Verona'da, Genova'daki Carlo Felice Tiyatrosu'nda ve Roma Opera Tiyatrosu'nda sık sık sahne alan mezzosoprano Anastasia Boldyreva dönüşümlü olarak "Carmen" başrolünde Aspendos'ta olacak.

Diğer başroller "Don José"yi Efe Kışlalı, "Escamillo"yu Murat Güney sahneye taşıyacak.

- Çeyrek asırlık katkı

Çeyrek asırdır Antalya'nın kültür sanat turizmine önemli katkılar sağlayan, kültürler arası köprü vazifesi gören festivalin devamında Ukraynalı yabancı konuk topluluklar yer alacak.

Ukrayna'nın en prestijli sanat toplulukları arasında gösterilen Ulusal Onursal Akademik Ukrayna Dansları "Pavel Virsky Dans Topluluğu", renkli, hareketli "Dans Rüzgarları" adlı gösterileriyle 4-5 Eylül'de Aspendos'ta sanatseverler ile buluşacak.

Topluluk, Ukrayna halk müziği ve danslarını temel alarak oluşturdukları hem geleneksel hem de yeni koreografik gösterileri ile iki gece sahnede olacak.

- Travaglini: "Aspendos önemli"

İtalyan rejisör Vincenzo Grisostomi Travaglini, festivale az bir zaman kala Aspendos Antik Tiyatrosu'ndaki son provada ekibin başında yer aldı.

Travaglini, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Aspendos'a "Aida" operasının ardından 20 yıl sonra "Carmen"le döndüğünü belirtti.

Antik tiyatrosuyla ünlü Aspendos Antik Kenti'ni çok sevdiğini aktaran Travaglini, "Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali, Türkiye için çok önemli. Türkiye'de ve Aspendos'ta bulunduğum için çok mutluyum. Türkiye'yi çok seviyorum. Carmen operası için Aspendos Antik Tiyatrosu çok uygun." dedi.

- Boldyreva: "Çok iyi temsil olacak"

Festivalin açılışında "Carmen" başrolünü seslendirecek ünlü solistlerden mezzo-soprano Anastasia Boldyreva ise "Carmen" ve "Aida" operalarında sahnede olacağını bildirdi.

Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali'ni beğendiğini, Türkiye'yi çok sevdiğini vurgulayan Boldyreva, "Burada olmaktan dolayı çok heyecanlıyım. Aspendos'un atmosferi farklı duygu yaşatıyor. 'Carmen' rolünü iyi tanıdığım için çok iyi temsil olacak. Türkiye'deki meslektaşlarım çok yüksek kaliteli performansı, ciddi hazırlık sergiliyor. Onları beğeniyorum." diye konuştu.

- Aspendos Antik Kenti

Milattan önce 10. yüzyılda Akalar tarafından kurulan Aspendos Antik Kenti, biri büyük, biri küçük iki tepe üzerine kurulu. Antalya-Manavgat yolundan ayrılan asfalt bir yolla ulaşılan Aspendos, Serik ilçesinin 8 kilometre doğusunda bulunuyor.

Antik kentin girişinde bulunan ve milattan sonra 160-180 yıllarında Romalı iki kardeş tarafından yaptırılarak şehre hediye edilen Aspendos Antik Tiyatrosu ise işlevsel açıdan en iyi tasarlanmış ve eksiksiz Roma tiyatrosu örnekleri arasında gösteriliyor. Antik kentte mühendislik harikası olarak gösterilen tarihi su kemeri de yer alıyor.

Anadolu'daki Roma tiyatrolarının sahnesiyle bugüne ulaşabilen en eski ve sağlam bir örneği olan tiyatronun en göz alıcı yeri sahne binasının iki katlı olan iç cephesi. Tamamen mermerle kaplı olan cephe 40 sütunlu zengin bir bezeme ve bunların arkasında heykellerin bulunduğu nişlerden oluşuyor.

Yaklaşık 15 bin kişilik Aspendos Antik Tiyatrosu'nda konserler ve çeşitli etkinlikler düzenlenmeye devam ediyor.

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