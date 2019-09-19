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Antik dönem gemicilik simgesi "Abora-IV" Kaş'a ulaştı

Bulgaristan'da antik dönem denizcilik yöntemleriyle yol alabilecek şekilde tasarlanan ve kamıştan yapılan 14 metre uzunluğundaki antik gemi replikası "Abora-IV", Antalya'nın Kaş ilçesine geldi - "Barış ve uluslararası anlayış" sloganıyla Bulgaristan'ın Va

Antik dönem gemicilik simgesi "Abora-IV" Kaş'a ulaştı
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Isparta Düğün Salonları

ANTALYA - Alman Arkeolog Dr. Dominique Görlitz tarafından tasarlanan ve antik dönemin gemicilik teknikleriyle inşa edilen "Abora-IV" gemisi, Antalya'da Patara Antik Limanı'nda sergilenmek üzere Kaş ilçesine geldi.

Görlitz'in 1993'te Nübye Çölü'ndeki kazılarda rastladığı antik döneme ait kaya resimlerinden esinlenerek tasarlanan ve kamıştan yapılan antik gemi replikası "Abora-IV", Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı'nın girişimleriyle Türkiye'ye kazandırıldı.

"Barış ve uluslararası anlayış" sloganıyla Bulgaristan'ın Varna Limanı'ndan yola çıkan gemi için Kaş ilçesindeki marinada karşılama töreni düzenlendi.

Geminin kaptanı Görlitz, gazetecilere yaptığı açıklamada, önce İstanbul'a ardından Çanakkale'yi geçerek Ege'ye açıldıklarını söyledi.

- "Büyük bir rüya gerçekleşti"

Böyle bir projenin gerçekleşmesinde başta Dışişleri Bakanlığı olmak üzere emeği geçenlere teşekkür eden Görlitz, "Çok mutluyuz, büyük bir rüya gerçekleşmiş oldu." dedi.

Yolculuğun zaman zaman sert, zaman zamansa sakin geçtiğini anlatan Görlitz, bazen hiç yerlerinden kıpırdamayacak kadar rüzgarsız günleri yaşadıklarını, bazen de çok sert rüzgarlarla ters istikametlere sürüklendiklerini anlattı.

Görlitz, bir an başaramayacaklarını düşündüklerini dile getirerek, güç de olsa Kaş'a ulaştıklarını ifade etti.

Bulgaristan'da yapılan bir geminin Türkiye'de kalıcı olarak sergilenmesini de büyük bir onur olduğunu söyleyen Görlitz, "Gemi, 2 bin yıl öncesindeki denizcilerin yöntemleriyle Bulgaristan'da yapıldı. Şimdi antik bir liman olan Patara'da kalıcı olarak sergilenmesi çok güzel bir durum." diye konuştu.

Kazı Başkanı Prof. Dr. Havva İşkan Işık da önemli bir arkeoloji projesinin Patara'da sergilenecek olmasından kıvanç duyduğunu dile getirerek, "Bilimsel ve denizcilik tarihi açısından bu gemi, Likya'nın dünyaya açılan, dönemin dünyanın en büyük limanlarından biri olan Patara Limanı'na çok yakıştı. Pek çok kişi bu gemiyi ve Patara'yı görmeye gelecektir." değerlendirmesinde bulundu.

- Gemi, Patara Antik Limanı'nda sergilenecek

Almanya'nın Chemnitz kentindeki Deneysel Arkeoloji ve Araştırma Derneğinin himayesinde, Görlitz yönetimindeki 12 kişilik ekiple yürütülen Abora-IV Projesi, antik çağlarda Mısırlı denizcilerin kamıştan mamul küçük gemilerle boğazlardan geçip Karadeniz'deki limanlara ulaşabildiklerini kanıtlamayı amaçlıyor.

Bolivya'dan getirilen özel kamışlarla Bulgaristan'ın Varna kentinde imal edilen ve antik dönem denizcilik yöntemleriyle yol alabilecek şekilde tasarlanan 14 metre uzunluğundaki gemi, 1 Ağustos'ta düzenlenen törenle denize indirildi.

Deneysel arkeoloji projesi Abora-IV, asırlar önce Mısır'dan yola çıkan kamış gemilerin Karadeniz'i geçerek Tuna Nehri'ne kadar uzanan bir ticaret hattını kullandıklarını ve dönemin teknik gelişmişlik seviyesinin bunun için yeterli olduğunu kanıtlamayı hedefliyor.

Gemi, 20 Ağustos'ta İstanbul Boğazı girişinde Kıyı Emniyet Amirliği botlarınca karşılananan ve önce Rumeli Feneri'ne sonra da Kalamış Yat Limanı'na çekildi. Daha sonra Türk makamlarınca sağlanan kılavuz gemilerin refakatinde Çanakkale Boğazı'nı geçen gemi, kalıcı olarak Antik Patara Limanı'nda sergilenecek.



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