ANKARA - Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü ile Dünya Sağlık Örgütünce bir otelde "Antibiyotik Farkındalık Haftası Sempozyumu" düzenlendi.

Akılcı antibiyotik kullanımı konusunda sağlık çalışanlarının farkındalığını artırmak amacıyla düzenlenen sempozyuma Halk Sağlığı Genel Müdürü Fatih Kara, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) İlaç ve Eczacılık Başkan Yardımcısı Harun Kızılay, Dünya Sağlık Örgütü Türkiye Temsilcisi Pavel Ursu, Birleşmiş Milletler (BM) Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Orta Asya Alt Bölge Koordinatörü ve Türkiye Temsilcisi Viorel Gutu katıldı.

Halk Sağlığı Genel Müdürü Fatih Kara, burada yaptığı konuşmada, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de akılcı antibiyotik kullanımı politikalarının geliştirildiğini, antibiyotik kullanımının çözümüne yönelik acil durum eylemleri ve farkındalık çalışmalarının her geçen gün arttığını ifade etti.

Antibiyotiklerin sadece hekimin reçete ettiği durumlarda, eczacının danışmanlığında uygun miktar ve sürede kullanılması gerektiğini vurgulayan Kara şöyle konuştu:

"Hekim reçete etmedikçe kendi kendine ya da yakınlarımızın önerisiyle antibiyotik kullanılmamalıdır. Antibiyotikler ağrı kesici, ateş düşürücü değildir ve her hastalığı tedavi edemez. Nezle ya da grip gibi virüslerle oluşan enfeksiyonlarda antibiyotiklerin tedavide yerinin olmadığı ve gereksiz antibiyotik kullanımıyla istenmeyen yan etkilerin görülebileceği unutulmaması gereken bir gerçektir."

İlaç için ödenen her 100 liranın 5 lirası antibiyotikler için harcandı

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu İlaç ve Eczacılık Başkan Yardımcısı Harun Kızılay da antibiyotiklerin keşfi ve tedavide kullanılmasının, insan hayatının kalitesine ve yaşam süresine katkılar sağladığını ancak bu katkının sürdürülebilmesinin antibiyotiklerin akılcı kullanımıyla mümkün olabileceğini ifade etti.

Kurum olarak 2014'de uygulamaya koyulan "Akılcı İlaç Kullanımı Ulusal Eylem Planı 2014-2017" kapsamında antibiyotiklerin akılcı kullanımının sağlanmasını önceliklendirdiklerini belirten Kızılay, bu kapsamda çalışmalara başladıklarını kaydetti.

Kızılay, 81 ilde Akılcı İlaç Kullanımı İl Koordinatörlüklerini kurduklarını ifade ederek, akılcı antibiyotik kullanımının sağlanması amacıyla hekim, eczacı, sağlık çalışanı, hasta, hasta yakını ve sorumluluk sahibi diğer grupların bilgi ve bilinç düzeylerinin artırılmasına yönelik çalışmalara devam ettiklerini aktardı.

Çalışmalara hız kesmeden devam ettiklerini vurgulayan Kızılay, şunları kaydetti:

"Tüm bu çalışmaların neticesinde 2011'de 42 birim olan antibiyotik tüketimimiz 2018'de 31 birime gerilemiştir. En son dün kayıtlara baktığımda bu yıl 30'un altına düşmüş vaziyette. Ayrıca, 2011'de reçetelerin yaklaşık yüzde 35'inde antibiyotik yer alıyorken 2018 verilerine göre reçetelerin yaklaşık yüzde 25'inde antibiyotikler yer almıştır. 2011'de ilaç için harcadığımız her 100 liranın yaklaşık 11 lirasını antibiyotikler için harcamışken, 2018 verilerinize göre her 100 liranın 5 lirasını antibiyotikler için harcadık. Bu da son derece kıymetli bir veri olarak karşımıza geliyor. 2011'de satışı yapılan toplam ilacın yaklaşık yüzde 13'ünü antibiyotikler oluştururken 2018'de bu veri yüzde 8,1'i bulmuştur."