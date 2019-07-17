ANTALYA (AA) - Antalyaspor Yüzme Takımı sporcuları, İzmir'deki şampiyonadan madalyalarla döndü.

Antalyaspor Kulübünden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Yüzme Federasyonunun İzmir'de gerçekleştirdiği Cihabir Çulhaoğlu Türkiye Arena Uzun Kulvar Küçükler Bireysel Yüzme Şampiyonasında Antalyalı sporcular önemli başarılar elde etti.

Antalyasporlu yüzücülerden Ecenur Ceylan 200 metre kelebek stilde Türkiye ikincisi, Gülin Naz Ünalmış ise 50 metre serbest stilde Türkiye üçüncüsü oldu.

Kırmızı beyaz renkler adına kulaç atan Egemert Öztürk de 50 metre serbest stilde Türkiye dördüncülüğünü kazandı.