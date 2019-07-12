



ERZURUM (AA) - Antalyasporlu futbolcular, "Çocuklar İçin Mavi Kurdele Tak" kampanyasına destek için antrenmana bileklerine mavi kurdele takarak çıktı.

Erzurum'daki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Akdeniz ekibi, Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı İle Mücadele (UCİM) Derneği Erzurum Temsilciliği üyelerini antrenman öncesi sahada ağırladı.

Derneğin başlattığı "Çocuklar İçin Mavi Kurdele Tak" kampanyasına kayıtsız kalmayan kırmızı-beyazlı futbolcular, sol bileklerine kurdele takarak antrenman yaptı.

UCİM Erzurum Temsilcisi Ayşegül Aydoğan, burada yaptığı konuşmada, Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz ve oyunculara duyarlı davranışlarından dolayı teşekkür etti.

Tüm kulüplerden kampanyaya destek beklediklerini kaydeden Aydoğan, "Çocuk istismarı ülkemizin en kanayan yaralarından biri. UCİM olarak bu mücadeleye desteğin artması ve çocuklarımızın istismara uğramaması için mücadeleden asla vazgeçmeyeceğiz. Farkındalık oluşturmak için kalbimize en yakın olan sol kolumuza mavi kurdele takarak çocuk istismarı konusunda vatandaşlarımızın farkındalıklarının artmasını amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.